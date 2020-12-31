"Doların 7.30 seviyesi önemli"... 31 Aralık 2020 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve Sterlin yükselir mi?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında altın ve dolar fiyatlarına ilişkin uzmanların değerlendirmeleri devam ediyor. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından düşerek 7.57 civarinda fiyat belirliyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında çıkacak sonuç dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta 7.5 sınırında hareket eden dolar, 7.5708 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın sabit faiz kararı açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyordu. TCMB'nin kararının ardından dolar 7.5 civarında işlem görüyor.

Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki31 Aralık 2020 Perşembe bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 31 Aralık 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

31 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 31 Aralık 2020 Perşembe günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar... Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3729 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0,08 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,3774 TL DOLAR ALIŞ FİYATI:7,3685 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,0592 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,10 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 31 Aralık 2020 Perşembe euro kaç lira?

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0732 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,0452 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,0390 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.08 hareketlilik oldu. Peki 31 Aralık 2020 Perşembe sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,0519 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,0261 TL DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİK YORUMU! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk Twitter üzerinden şu yorumu paylaştı: "Dolar kuru bir süredir beklediğimiz 200 günlük ortalama (7.30) hedefine geldi. Burası kritik seviyedir. Seviyesi belli, stratejinizi ona göre oluşturun...Dolar kuru bugün 7.30 desteğimizden biraz (7krş) tepki gördü. Bu seviye kritiktir. İzlemeye devam edelim. " dedi. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.