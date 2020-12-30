Güncel dolar grafiği... 30 Aralık 2020 Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Dolar kaç TL? Euro ve Sterlin yükselir mi?

Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı sonrasında altın ve dolar fiyatlarına ilişkin uzmanların değerlendirmeleri devam ediyor. Dolar/TL fiyatı Merkez Bankası açıklamasının ardından düşerek 7.57 civarinda fiyat belirliyor. Öte yandan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında çıkacak sonuç dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Geçtiğimiz hafta 7.5 sınırında hareket eden dolar, 7.5708 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın sabit faiz kararı açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyordu. TCMB'nin kararının ardından dolar 7.5 civarında işlem görüyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki 30 Aralık 2020 Çarşamba bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı , işte son dakika 30 Aralık 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları!

Euro önceki kapanışını 9,0534 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0,12 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 30 Aralık 2020 Çarşamba euro kaç lira?

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,3736 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde -0,23 hareketlilik oldu.

Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 30 Aralık 2020 Çarşamba günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

EURO SATIŞ FİYATI: 9,0698 TL

EURO ALIŞ FİYATI: 9,0371 TL

İngiliz sterlini önceki kapanışını 9,9804 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.24 hareketlilik oldu. Peki 30 Aralık 2020 Çarşamba sterlin kaç lira?

STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,0058 TL

STERLIN ALIŞ FİYATI: 9,9552 TL

DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİK YORUMU!

Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün yorumu:

Dolar endeksi...



Aylık grafik...



88.20 önemli destek bölgesidir...



Dolar endeksindeki düşüşlerde bu bölgeden tepki görebiliriz...



Bu nedenle pariteler ve değerli metallere dikkat etmek gerek... pic.twitter.com/vLMEoaDASz — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 29, 2020

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DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,5708 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,2513 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,2725'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...