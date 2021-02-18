Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası dolar/TL düştü: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!

Son dakika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını sabit tuttu. TCMB yapılan açıklamada, "Kalıcı fiyat istikrarı ve yüzde 5 hedefine varıncaya kadar, para politikası faizi ile gerçekleşen/beklenen enflasyon arasındaki denge, güçlü dezenflasyonist etkiyi koruyacak şekilde kararlılıkla sürdürülecektir." dedi. Son dakika haberine göre Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 17'de sabit bıraktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), geçtiğimiz haftalarda başkan Biden'ın açıklaması ile aynı cevabı vererek, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Peki TCMB sabit faiz kararının ardından dolar/TL ne kadar oldu?
Dolar yeni güne 6.90 seviyelerinde fiyat belirleyerek başladı. Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD Başkanı Joe Biden'ın görevi devralması, koronavirüs teşvikleri, Fed'in sabit faiz kararı derken üstüne aşı haberi ile dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. TCMB'nin bugünkü sabit faiz kararının ardından dolar/TL şu şekilde fiyatlandı;
DOLAR SATIŞ FİYATI: 6,9538 TL
DOLAR ALIŞ FİYATI: 6,9470 TL
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Capital Economics, Türkiye ekonomisindeki politika değişiminin etkilerine ilişkin Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey tarafından paylaşılan raporda, Naci Ağbal başkanlığındaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politikasındaki değişimin yurt içi finans piyasalarındaki toparlanmayı desteklediği vurgulandı. Türk Lirası değeri artacak mı sorusu gündem olurken, Tuvey açıklamasında Türkiye'deki ekonomik toparlanmanın ilerleyebileceğini söyleyerek müjdeyi verdi.
Capital Economics Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey açıklamasında Türk Lirası'nın değerinin artacağını belirterek, dolar/TL'nin bu yılın sonunda 6,25 seviyesinde olabileceğini öngördü. DOLAR YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ
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