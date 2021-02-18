FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?

Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?

OTOMOTİV HABERLERİ  | 18.02.2021 16:08 | Son Güncelleme

Dolar fiyatlarındaki düşüş geçtiğimiz haftadan itibaren başlamıştı. Bu süreçte dolar kuru düştükçe sıfır araçların fiyatlarının da düşeceğini düşünen vatandaşlar, "sıfır araçların fiyatları neden düşmüyor" araştırıyor. Sektör temsilcileri ise dolardaki düşüşün araç fiyatlarına yansıyacağını düşünüyor. Peki dolarla birlikte sıfır araçların fiyatları da düşecek mi? Kurdaki düşüş araç fiyatlarına ne zaman yansıyacak?

Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?

Dolar/TL piyasasında gün geçtikçe dolar zayıflarken Türk Lirası değer kazanmaya devam ediyor. Morgan Stanley ve Goldman Sachs gibi dev bankaların 2021 yılı Türk Lirası beklentilerini olumlu yönde güncellemesine Capital Economics'de katılarak, dolar/TL fiyatları için son tahminlerini yaptılar. Hafta başına 7 liranın altında başlayan dolar fiyatları ile araç alacak vatandaşlar heyecanla durumun fiyatlara yansımasını bekliyor. Bu süreçte "dolar düştü, araba fiyatları da düşer mi" araştıran vatandaşlar, dolar kurunun sıfır araç fiyatlarında ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Bu süreçte değerlendirme yapan sektör temsilcileri, dolardaki düşüşün araç piyasasına yansımasının hemen olmayacağını belirtirken, ÖTV zammı ile alınan sıfır araç stoklarına değindi. Peki dolar düştükçe otomobil fiyatları da düşer mi? Sıfır araba fiyatları ne zaman düşer?

İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?Capital Economics'ten çarpıcı 2021 dolar tahmini: 6.25 TL'yi görebilir! 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

DOLAR'DAKİ DÜŞÜŞ ARABA FİYATLARINI DA DÜŞÜRÜR MÜ?

Dolar kurundaki düşüş trendinin araç fiyatlarına ne zaman yansıyacağını araştıran vatandaşlara sektör temsilcilerinden fiyatların hemen yansımayacağına dair açıklama geldi. Hürriyet'ten Cem Özenen'in haberine göre, 2020 yılındaki yüksek talepten dolayı araç satıcıları tedarik sorunu yaşamamak için kapasitelerinden daha fazla araç stokladı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu açıklama yaparak, düşüşün bir süre sonra fiyatlara yansıyacağını fakat bu işlemin hemen olmayacağını vurgulayarak, "ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor" dedi. Peki sıfır araç fiyatları ne zaman düşer?

Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası dolar/TL düştü: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı sonrası dolar/TL düştü: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!

SIFIR ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Koronavirüsten dolayı küresel ekonomi alt üst olurken, geçtiğimiz yıl pandemi döneminde yaşadıkları tedarik sorununu tekrar yaşamak isteyemeyen satıcılar önlemlerini aldı. Türkiye'de otomobil fiyatları artan talep, ÖTV, ek maliyetler gibi birçok nedenden dolayı yükseldi. Bu durum vatandaşları ikinci el araçlara yöneltti. Fakat 2021 yılının ilk çeyreğine düşüş trendi ile başlayan dolar fiyatları 7 liranın altına inince, "araba fiyatları da düşebilir" düşüncesi yarattı. Dolardaki düşüş ile birlikte vatandaşların aklına sıfır otomobil fiyatları ne zaman düşer sorusunu getirdi. Bu düşüşü teyit eden sektör temsilcileri düşüşün hemen olmayacağını da açıkladı.

ARABA FİYATLARI HEMEN DÜŞMEZ ÇÜNKÜ...

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu, yaptığı açıklamada otomotiv sektörünün ağırlıklı olarak euro'ya bağlı olduğunu açıklayarak, kurdaki düşüşün hemen otomobil fiyatlarına yansımayacağını vurguladı. Ayrıca stoktaki araçların yüksek kurdan alındığını belirten Bilaloğlu açıklamasında bu durumdan dolayı fiyatların hemen düşmeyeceğini paylaştı. Dövizin düşmesinin orta ve uzun vadeli araç fiyatlarında etkili olabileceğini paylaşan Bilaloğlu, birçok vatandaşın araba fiyatları düşer mi sorusuna cevap vermiş oldu.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca'da yaptığı açıklamada Bilaloğlu'nun yaptığı açıklamaya benzer yorumda bulundu. Kanca açıklamasında, " Çelik, saç, yarı iletken gibi ürünlerin fiyatları dolar bazında artış gösterdiği için döviz kuru gerilese dahi düşmüyor." yorumunda bulundu.

ÖTV zammı gelen araba listesi 2021: Hangi otomobillere ÖTV zammı geldi? 2021 ÖTV zammı ne kadar, ne zaman geldi?ÖTV zammı gelen araba listesi 2021: Hangi otomobillere ÖTV zammı geldi? 2021 ÖTV zammı ne kadar, ne zaman geldi?
İkinci el araç piyasasında düşüş! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? Piyasada son durumİkinci el araç piyasasında düşüş! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? Piyasada son durum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
Kredili mevduat hesabı nedir?Kredili mevduat hesabı nedir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il
Normalleşmeye en yakın ve en uzak 10 il
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı!
IMF'den Türkiye açıklaması
IMF'den Türkiye açıklaması
Gözler Merkez Bankası'nda! Kritik karar bugün açıklanacak
Gözler Merkez Bankası'nda! Kritik karar bugün açıklanacak
Gram altında tarihi seviye: 399 TL
Gram altında tarihi seviye: 399 TL
2021 için çarpıcı dolar tahmini!
2021 için çarpıcı dolar tahmini!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir
Flaş: Dünyanın en büyük kaynağı Türkiye’de olabilir
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Altın zayıf dolardan destek bulabilir!
Altın zayıf dolardan destek bulabilir!
İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum
İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Merkez Bankası yıl sonu dolar beklentisini açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İşte 2021'de fiyatı düşen en ucuz sıfır arabalar listesi: Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
Şubat ayının en uygun sıfır araçları açıklandı!
İkinci el araç piyasasında düşüş! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? Piyasada son durum
İkinci el piyasasında son durum! Şimdi araba alma zamanı mı?
Dolar düşüyor araba fiyatları da düşecek mi? Uzman cevapladı: Sıfır araba fiyatları neden düşmüyor?
Dolar düşüyor! Peki araba fiyatları da düşecek mi?
İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı? İşte son durum
Şimdi araba alınır mı? İkinci el piyasasında son durum!
İkinci el araç piyasasında düşüş sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşüyor mu? İşte son durum
İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum
İkinci el araç piyasasında son durum... İkinci el araba fiyatları düşüyor mu, yükselecek mi? Şimdi araba alınır mı?
Fiyatlar düşüyor mu? Şimdi araba alınır mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.