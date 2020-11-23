Uzmandan 7.20 TL dolar tahmini... Dolar kaç TL? 23 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD seçimlerinin sonrasında aşının bulunması haberiyle dolar ne kadar oldu araştırılıyor. Dün yapılan Merkez Bankası toplantısı sonrasında faiz artırımı kararı alındı ve dolar düştü. Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.6 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın ortalama enflasyon beklentisini açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.7 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki23 Kasım 2020 Pazartesi bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 23 Kasım 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 23 KASIM 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 23 Kasım Pazartesi günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,6466 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.39 hareketlilik oldu. Dolar bugün satış fiyatı 7,6484 liradan başladı. Dolar kurunda alış fiyatı 7,6449 lira olarak 23 Kasım 2020 tarihinde başlamış oldu. BUGÜN EURO VE STRELIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,0865 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde 0.77 hareketlilik oldu. Euro satış fiyatı belirlendi. Euro bugüne dikey yönde ve satış fiyatı 9,1116 liradan başladı. Euro kurunda alış fiyatı olarak 23 Kasım 2020 tarihinde 9,0615 lira belirlendi. İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,1971 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde 0.91 hareketlilik oldu. Bugün ise İngiliz Sterlini satış fiyatı 10,2256 lira, alış fiyatı 10,1687 ile başladı. DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? İŞTE İÇİN 7.20 TL BEKLENTİSİ! Merkez Bankası faiz artırımı kararı sonrası dolar düşmüştü. Yatırımcılar dolar fiyatları yükselir mi düşer mi araştırmalarına başladı. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, dolar tahminini 7.20 seviyeleri olarak belirledi. Peki dolar fiyatları düşmeye devam edecek mi? İşte uzmanından dolar fiyatı beklentisi...

"Atılan normalleşme adımları ve yapılan sözlü yönlendirmelerin ardından TL tarafında önemli bir kuvvetlenme gördük. Dün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri karşılayarak politika faizini yüzde 15’e yükseltti. Aslında faiz anlamında önemli bir artış yok. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) yüzde 14.80’lere ulaştığını biliyoruz. Reel olarak 0.20 puan artış yapılmış oldu. Burada önemli olan, TCMB’nin piyasaya ayak uydurması ve sadeleşmeye gitmesiydi. Bundan sonraki süreçte dolar kurunun belirli bir bant arasında sakin bir seyir izlemesi yüksek ihtimal. Burada 7.80 TL’nin kritik eşik olarak izliyorum. Bu seviye geçilmediği sürece TL için bir risk görmüyorum. Aşağıda ise 7.50 TL destek olarak ön planda gözüküyor. TL’de iyimserliğin artması için bu seviyenin kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda 7.20 TL seviyeleri izlenebilir. " DOLAR TAHMİNİNİN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ FAİZ ARTINCA DOLAR FİYATLARI NE OLUR? Altın ve Para Politikaları Uzmanı İslam Memiş, faiz artırımı kararı dolar ve altın fiyatları ile ilgili beklentilerini ekleyerek şöyle konuştu; "Dolar kurunda, altının ve gümüş gram fiyatında geçen hafta sert geri çekilmeler gördük. Ben bu seviyelerde kademeli alımları tavsiye ettim. Şu anda altın 1880 dolar seviyesinde seyrediyor. 540 lira seviyesinen 80 lira gerileyen bir altın var karşımızda. 460 lira seviyesine kadar gerileyen bir altın gördük. 450 lira olsa ne olur. Ben fiyatlama konusunda bu seviyeler arasında çok büyük bir fark görünmüyor. Merkez Bankası piyasa beklendtisi en düşük 200 baz puan, en yüksek 600 baz puan. Yani en düşük 200 baz puan ve en fazla 600 baz puan bir faiz artışı yapılması normal kabul edilecek. Merkez Bankası faiz kararı öncesi bir toparlanma bekliyroum. Bu yatırımcıların riskten kaçmak için bir pozisyon, bir uyarı olabilir. 7.90 TL seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir. 400 baz puan üzeri bir faiz artışı kararı çıkarsa dolar kuru 6 liraya kadar düşer mi? YORUMUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 2021'de dolar düşecek! Dolar karşısında Türk Lirası'nın değeri artacak mı? CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,6466 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,0865 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,1971'den işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları... Kasım ayı bankaların döviz faizleri... Kasım ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka hangisi? Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor? GÜNCEL DÖVİZ KURLARI Mynet Finan's sayfamızdan doların güncel alış ve veriş fiyatlarından, anlık olarak dolar kurunun TL (Türk Lirası) fiyatının karşılığını da takip edebilirsiniz. Dolar kuru bugün alış fiyatı en düşük kaça kadar inmiş, dolar kuru günü en yüksek kaçtan kapamış, dolar kuru gün içerisinden hangi fiyatlara gelmiş; anlık olarak takibini yapabilirsiniz.

Grafiklerde serbest piyasa döviz kurlarını sırayla alt alta görebilirsiniz. Hemen yan tarafında döviz fiyatlarının anlık döviz alış ve anlık döviz satış fiyatları , Türk Lirası cinsinden karşınıza çıkacak. Eğer serbest piyasa döviz kurunun karşısında pembe ve aşağıyı gösteren ok işareti varsa, o kurun (örnek olarak dolar kuru diyelim) yani dolar kurunun alış fiyatının önceki güne göre düştüğünü gösterir. Eğer dolar kurunun karşısındaki ok işareti yeşil renkte ve yukarıyı gösteriyorsa, dolar kurunun önceki güne göre Türk Lirası değeri fiyatının arttığını gösterir. Günlük dolar kurunun yanındaki alış ve satış fiyatının hemen sonunda, önceki günkü dolar kuru ile arasındaki fark oranını gösterir. Dolar kuru farkını belirten grafiğin yanında ise tarih ve saat bilgisi yer alır. Tarih bugünün dolar kuru tarihi olarak kaydedildiği için özellikle belirtilmemiştir. Tarih kısmında yer alan saat ise o gün serbest piyasadaki döviz kurlarının anlık saatlerindeki TL cinsinden karşılığının çekildiği saat bilgisidir.