Uzmanların dolar yorumu... Dolar kaç TL? 18 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! Euro ve Sterlin yükselir mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısında çıkacak sonuç dolar fiyatlarını nasıl etkileyecek merak ediliyordu. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta 7.7 sınırında hareket eden dolar, 7.8 sınırında kapanmıştı. Merkez bankasının doların yükselişini azaltmak için çalışmaları devam ediyor. Fed Başkanı Powell'ın sabit faiz kararı açıklamasının ardından dolar fiyatları 7.8 sınırı etrafında fiyat belirliyor. Doların hareketlenmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu. Dolara yatırım yapanlar ise dolar yükselir mi araştırmalarına odaklanmış durumda. Peki18 Aralık 2020 Cuma bugün dolar kaç TL, 1 USD kaç TL oldu, dolara yatırım yapılır mı, işte son dakika 18 Aralık 2020 Cuma Kapalıçarşı canlı döviz fiyatları! 18 ARALIK 2020 DOLAR FİYATLARI NE KADAR? Merkez Bankası'nın likidite çalışmaları, ABD'deki işsizlik oranı, ABD seçimleri, koronavirüs teşvikleri derken üstüne aşı haberi dolar sürekli hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Koronavirüs salgınının ardından sürekli hareketlenen dolar fiyatları ne olacak merak ediliyor.. Sonuçta doların kaç TL olduğu herkesin ekonomik durumunu yakından ilgilendiriyor. İşte 18 Aralık Cuma günü dolar kaç TL sorusunun cevabı ve dolar ile döviz piyasalarını etkileyen gelişmelerden detaylar...

Doların geçen haftaki hareketliliği vatandaşları merakta bıraktı. Dolar önceki kapanışını 7,7129 liradan yaptı. Dolarda bugün yüzde 0.18 hareketlilik oldu. DOLAR SATIŞ FİYATI: 7,7164 TL DOLAR ALIŞ FİYATI: 7,7095 TL BUGÜN EURO VE STERLIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? Euro önceki kapanışını 9,4511 liradan kapattı. Euro da bugün yüzde -0,04 hareketlilik oldu. Euro ve Sterlin fiyatları koronavirüs teşvik kaynakları, ABD seçimleri gibi küresel piyasalarda yaşanan ekonomik durumlardan etkilenerek güncellenmeye devam ediyor. 18 Aralık 2020 Cuma euro kaç lira? EURO SATIŞ FİYATI:9,4544 TL EURO ALIŞ FİYATI: 9,4479 TL İngiliz sterlini önceki kapanışını 10,4402 liradan kapattı. İngiliz sterlinin de bugün yüzde -0.14 hareketlilik oldu. Peki 18 Aralık 2020 Cuma sterlin kaç lira? STERLIN SATIŞ FİYATI: 10,4467 TL STERLIN ALIŞ FİYATI: 10,4338 TL DOLAR DÜŞECEK Mİ, YÜKSELECEK Mİ? UZMANDAN GÜNCEL DOLAR GRAFİK YORUMU! Koronavirüs etkilerinin kur üzerinde baskısı devam ederken vatandaşlar dolar yükselecek mi sorularına cevap aramaya başladı. Günlük dolar değerlendirmesi yapan birçok uzman tahminlerini paylaşmaya devam ediyor. Birçok yatırımcının merakla beklediği 2021'de dolar kuru ne olur sorularını ve uzmanların 2021 dolar tahminlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk Twitter hesabından güncel dolar yorumunu paylaşarak, güncel dolar beklentisini ve faiz kararı görüşlerini paylaştı. Doların kritik eşiği için uzun zamandır 7.75'i vurgulayan Baştürk paylaşımında; "7.60/7.50 bölgesi önemlidir. Orada düşüşlerin zayıflama ihtimali olacağını düşünüyorum. Tabii 24 Aralık faiz kararı sonrası da yeniden değerlendirmek gerek..." dedi. CANLI DÖVİZ KURU Dolar kurundaki anlık hareketleri, dalgalanmaları, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz. DÖVİZ GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI? Fed Başkanı Jerome Powell'ın Fed'in ortalama 2 enflasyon hedefleyeceğini söylemesi ardından dolar fiyatları hareketlendi. Dolar kurunun hareketli olmasının bir diğer nedeni de ABD ve Rusya'nın aşı açıklamaları.

Dolar kuru, geçen hafta Türkiye piyasalarının kapanış saatinde seviyesinde hareket ederken yeni haftaya nasıl başladı merak ediliyor.

Dolar fiyatları geçen haftayı 7,8632 liradan kapattı. Dolar kuru geçen hafta uluslararası piyasada hareketlilik gösterdi.

Euro fiyatları ise geçen haftayı 9,5431 lira seviyelerinde kapatmıştı.. Euro fiyatları ne kadar oldu?

Sterlin ise geçen hafta kapanış saatlerinde 10,4797'ten işlem görüyordu. İşte canlı döviz fiyatları...