İspanya süreci başlattı: 500 bin kişiye oturma ve çalışma izni

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, ülkedeki 500 binden fazla düzensiz göçmenin yasal olarak oturma ve çalışma izni alabilmelerini sağlayacak süreci başlattı.

İspanya hükümeti, 500 binden fazla düzensiz göçmeni yasallaştıran süreci başlattı! Meclis'te çoğunluğu olmayan hükümetin, Bakanlar Kurulu'nda kabul ettiği olağanüstü kararname gereği, 1 Ocak 2026 tarihinden önce İspanya'ya giriş yapan, burada en az 5 ay kesintisiz kalan, suç kayıtları olmayan ve kamu düzeni için herhangi bir tehdit teşkil etmeyen tüm düzensiz göçmenler, oturma ve çalışma izni almak için başvuruda bulunacak.

Düzensiz göçmenler 16 Nisan'da internet üzerinden 20 Nisan'dan itibaren de Sosyal Güvenlik, Postane ve Yabancılar Ofisine bağlı ofislerden oturma ve çalışma izni için başvuru yapma hakkına sahip olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arabayı almak yetmiyor, ek ödeme gerekecek: Aylık abonelik dönemi Arabayı almak yetmiyor, ek ödeme gerekecek: Aylık abonelik dönemi

Hükümet Sözcüsü, Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, basına yaptığı açıklamada, "Daha iyi bir ülke, hakları kısıtlayan değil, tanıyan bir ülke olmak için kabul edilen bu kararname, bu yasama döneminin en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu, hükümetin etik tutarlılık ve sosyal adalet eylemidir." dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gayrimenkul ve araçta çare o yöntem oldu! İlanlarda yeni dönem Gayrimenkul ve araçta çare o yöntem oldu! İlanlarda yeni dönem

Sürecin sağlıklı işlemesi için bakanlığa ek personel alacaklarını söyleyen Saiz, başvuru süresinin 30 Haziran'da sona ereceğini duyurdu.

"BUGÜN, BİR KEZ DAHA, İSPANYOL OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Çin'de bulunan Başbakan Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuyla ilgili açıklama yaptı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Sanchez, "Bu, normalleşme eylemi, zaten günlük hayatımızın bir parçası olan yaklaşık yarım milyon insanın gerçekliğinin tanınmasıdır. Aynı zamanda bir adalet eylemi ve bir gerekliliktir. Hakları tanıyoruz ancak yükümlülükler de talep ediyoruz. Zaten günlük hayatımızın bir parçası olanlar, ülkemizin ve yaşam biçimimizin korunmasına katkıda bulunarak eşit şartlarda yaşamalıdır. Bugün, bir kez daha, İspanyol olmaktan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Çıkan kararname ile İspanya'da yasal statü ile yaşamlarını sürdürmek isteyen düzensiz göçmenler, pasaportlarının süresi dolmuş olsa dahi başvuru yapabilecek.

Ayrıca, sabıka kaydını menşe ülkelerden alamayan düzensiz göçmenler için bu belgeyi İspanya hükümeti diğer ülkeden talep edecek ve bu durumda olan düzensiz göçmenlerin süreci üç ay uzatılabilecek.

Diğer yandan, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunacağını açıklayan aşırı sağcı Vox partisi, düzensiz göçmenlere yasal statü verilmesine karşı çıktı.

Avrupa Parlamentosu'ndaki sağcı ve aşırı sağcı gruplar da İspanya hükümetinin düzensiz göçmenleri yasallaştırmasını "Avrupa Birliği için bir tehdit" olarak değerlendiren açıklamalar yaptı.

İSPANYA NÜFUSUNUN YÜZDE 20'SİNİ GÖÇMENLER OLUŞTURUYOR

Resmi verilere göre İspanya'da yaşayan yabancıların sayısı 2002'den bu yana iki kat artarken, mevcut durumda ülke nüfusunun yüzde 20'sini göçmenler oluşturuyor.

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (INE) son verilerine göre, İspanya'da her 5 kişiden 1'ini temsil eden 10 milyon yabancı ülke doğumlu kişinin yaşaması, sadece son üç yılda yabancı ülke doğumluların sayısının iki milyon artması ve ülkede yeni istihdamların yüzde 43'ünde göçmenlerin çalışması dikkati çekiyor.

Bu arada Funcas adlı düşünce kuruluşunun raporunda, mevcut durumda İspanya'da yasal statüsü olmayan 840 bin düzensiz göçmenin yaşadığı belirtildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hürmüz'deki gemilerle ilgili açıklama geldiHürmüz'deki gemilerle ilgili açıklama geldi
Maden ihracatı yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar doları aştıMaden ihracatı yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyar doları aştı

Anahtar Kelimeler:
İspanya göçmen
En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

ABD Başkanı Trump: "İran ile savaş bitmeye çok yakın"

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Eski hakem ve içerik üreticisi Elif Karaarslan’ın ifadesi ortaya çıktı

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

