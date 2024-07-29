Portekiz Golden Visa yeni avantajlar sunmaya devam ediyor

Avrupa'da, ülkede yaşamadan vatandaşlığa götüren bir başka oturum izni programı mevcut değildir. Yunanistan Golden Visa uygulaması oturum konusunda bir seçenek olmaya devam ediyor ancak, çifte vatandaşlık başvurusu için Yunanistan’da 7 sene boyunca yılda en az 183 gün yaşama yani vergi mükellefi olma şartı barındırıyor. Portekiz Golden Visa programı kolayca AB vatandaşlığı isteyen aileler için tek alternatif olarak devam ediyor.

Portekiz Golden Visa nedir?

Golden Visa Portekiz, T.C. kökenli yatırımcılara yatırım karşılığında ilk etapta Portekiz’de oturma, çalışma ve eğitim hakkı sağlayan beş yıl gibi kısa bir süre sonrasında Türkiye’den taşınmadan AB vatandaşlığı sunan Avrupa’daki en avantajlı oturum programıdır. Portekiz Golden Visa programında yatırımcı ve aile fertleri, yılda sadece 7 gün Portekiz’de tatil yaparak 5 yıl sonra süresiz oturum kartı veya Portekiz vatandaşlığı almaya hak kazanırlar.

Portekiz Golden Visa uygulamasının arkasında Portekiz ekonomisini güçlendirme fikri vardır. Kasım 2012’de başlatılan uygulama kapsamında ülkeye yaklaşık 13.000 yatırımcı çekilmiş ve toplamda yaklaşık 7 milyar Euro kazandırılmıştır.

Avrupa’daki diğer Golden Visa uygulamaları ile karşılaştırıldığında Portekiz Golden Visa programının en güçlü cazibesi yatırımcı ve aile fertlerinin Türkiye’deki iş ve aile düzenini bozmadan yılda sadece 7 gün Portekiz'de zaman geçirerek Portekiz pasaportuna erişebilmeleridir.

Portekiz Golden Visa - Son Değişiklikler ve Güncel Seçenekler

7 Ekim 2023 tarihinde gayrimenkul yatırım seçeneğiyle başvuru yapmak uygulamadan kaldırıldı. Sadece yatırım fonu alımıyla programa başvurulabiliyor. Fon kuruluşlarının gayrimenkul projelerine doğrudan veya dolaylı yollarla yatırım yapmaları da yasaklandı. Bu yüzden fon seçiminde son derece dikkatli olunmalıdır.

Portekiz’de Golden Visa uyumlu fonlar temelde ikiye ayrılır.

Açık uçlu yatırım fonları (likit fonlar)

Kapalı uçlu yatırım fonları

Açık uçlu fonlar takasbank mantığıyla çalışır. Yani devlet güvencesi bulunur. Yatırımda vade yoktur. Herhangi bir durumda paranızı dilediğiniz zaman çekebilirsiniz. Hesabınızdaki yatırımınızın değer artışını her gün görüntüleyebilirsiniz. Vatandaşlık başvurusu sonrası paranızı çekip ülke dışına çıkartabilirsiniz.

Kapalı uçlu fonlarda vade vardır. Çıkabilmek için fonun kapanması beklenmelidir. Kapalı fonlarda en önemli detay fonun güvenilirliğidir. Arkasında kamu veya özel bankaların bulunduğu fonlar daha fazla güven verir. Portekiz’de yeni Golden Visa yasasıyla uyumlu gerek açık uçlu gerekse kapalı uçlu en güvenilir banka fonları hakkında detaylı bilgi için EUPorto yetkilileriyle görüşebilirsiniz.

Yatırım şartı olan 500.000 Euro’yu bir veya birden fazla fona bölerek Portekiz Golden Visa başvurusu yapmak mümkündür.

Fonların Golden Visa uyumlu olabilmesi için yapılan yatırımların minimum %60’ının Portekiz’de gerçekleştirilmesi gereklidir. Yüzde 40’ı Portekiz’in dışında yatırıma dönüştürülebilir. Burada en önemli detay fonların gayrimenkul projelerine doğrudan veya dolaylı yatırım yapmamış ve yapmayacak olmasıdır.

Portekiz Golden Visa'nın Sunduğu En Temel Avantajlar:

Türkiye’den taşınmadan yatırım karşılığında ailece AB vatandaşlığına erişim.

Bu detay, Türkiye’deki düzenini bozmak istemeyen aileler için çok caziptir. Zira, Avrupa’daki tüm Golden Visa uygulamalarında vatandaşlık alabilmek için o ülkelerde yaşama zorunluluğu vardır. Örneğin, Yunanistan vatandaşlığı için Yunanistan’da ailece 7 yıl boyunca senede en az 183 gün yaşanmalıdır. Oysa, Portekiz vatandaşlığı almak için Portekiz’de yaşama zorunluluğu yoktur. Portekiz Golden Vize ile alınan oturum izniyle 27 Schengen ülkesine ailece vizesiz olarak seyahat etme hakkınız bulunur. Portekiz Golden Visa oturum izniyle Portekiz’de dilediğiniz kadar yaşayabilir, çalışabilir, eğitim ve sağlık gibi tüm kamu hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Aile birleşimi kapsamında eşinizi, 25 yaşına kadar çocuklarınızı ve ebeveynlerinizi başvurunuza ek bir yatırım yapmadan dâhil edilebilirsiniz. Portekiz vatandaşlığı aldıktan sonra fon yatırımınızı bozup paranızı Portekiz dışına çıkartabilirsiniz. Portekiz yatırım fonlarında gelirler vergiye tâbi değildir. Portekiz’de yaşamanız durumunda vergi oranı yüzde 10’dur.

Adım Adım 2024 Portekiz Golden Visa Başvuru Süreci

Birlikte çalışılacak Golden Visa danışmanlık firması seçimi yapılır. Golden Visa uyumlu en güvenilir fonlardan seçim yapılır. Portekiz’de kurumsal bir avukatlık firması ile anlaşılır. Portekiz’de NIF yani vergi kimlik numarası alınır. Başvuru sahibi adına Portekiz’de banka hesabı açılır. Toplamda 500.000 Euro’luk bir veya birden fazla fondan yatırım tamamlanır. Başvuru için tüm dokümanlar hatasız ve eksiksiz hazırlanır. Golden Visa başvurusu AIMA’ya (Entegrasyon, Göç ve İltica Kurumu) yapılır. Ön onayın ardından, başvuru sahibi ve aile fertleri oturum kartları basılmadan önce biyometrik verilerini sunmak için Portekiz’deki randevularına gitmelidir. Oturum kartlarının geçerlilikleri 2 yıllıktır. Her 2 yılda bir yenilenir.

Portekiz Golden Visa’nın Avrupa’daki Diğer Programlarla Karşılaştırması

Yunanistan: Yunanistan Golden Visa uygulaması 250.000 €'luk gayrimenkul yatırımı gerektiriyor. Ancak, Yunanistan vatandaşlığı için ülkede 7 yıl boyunca her sene en az 183 gün kalınması gerekiyor. Veraset vergi oranı ise % 40. Yani hayat kaybında çocuklarınız, yüzbinlerce Euro Yunan hükümetine borçlanmaktadır. Bunun yanında, oturum kartları en ufak bir güvenlik riskinde tek taraflı olarak iptal edilebilir. İtiraz etmek mümkün değildir. Bu yüzden Golden Visa yatırımlarında hedef yatırım karşılığında Türkiye’den taşınmadan ailece AB pasaportuna erişim olmalıdır çünkü elde edilen AB pasaportunun iptali söz konusu değildir. Elde edilmiş olan AB vatandaşlığı iptal edilemez.

Not: Yunanistan Golden Visa uygulamasında minimum yatırım miktarı 31 Ağustos itibariyle lokasyon bazında 400.000 Euro ile 800.000 Euro’ya yükseltilecek.

İspanya: İspanya Golden Visa uygulamasında minimum 500.000 €'luk gayrimenkul yatırımı gerekir. Ancak İspanya vatandaşlığı için İspanya’da 10 yıl boyunca her sene en az 183 gün kalınması gerekir.

Malta: Malta Golden Visa programında Malta vatandaşlığı için ülkede yaşama zorunluluğu gerekir. Eskiden olduğu gibi Türkiye’den taşınmadan Malta vatandaşlığını almak mümkün değildir.

Özetle, Portekiz Golden Visa Türkiye’den taşınmadan yatırımla Avrupa vatandaşlığı almak isteyen aileler için en cazip seçenek olarak duruyor. Açık uçlu devlet güvencesinde bulunan yatırım seçenekleri, yılda sadece 7 gün gibi kısa bir süre kalma şartı ve Avrupa vatandaşlığına giden en kısa yol olması nedeniyle tüm programlar arasında ilk sırada yer alıyor.

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