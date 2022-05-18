Ekonomik büyüme nedir? Ekonomik büyüme hesaplama formülü nedir?

Ülke ekonomisinin üretiminin ve üretim kalitesinin artması, toplumun refah düzeyi açısından ciddi derecede önemlidir. Ne kadar daha fazla mal ve hizmet üretilirse o ülkenin ekonomisi o kadar fazla büyümektedir.

Ekonomik Büyüme Nedir?

Herhangi bir ülkenin üretim kalitesinin, üretim kapasitesinin, iş gücünün geçmiş senelere göre giderek artması; o ülke ekonomisi için oldukça önemlidir. Üretim kapasitesindeki artış oranı daha çok malın ve hizmetin satılmasına imkân tanımaktadır. Daha basit açıklamak gerekirse herhangi bir ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin büyük oranda satışının gerçekleşmesi sonucunda yıllık kazanç, yani ciro elde edilmektedir. Bir sonraki sene bu satılan ürün ve hizmetlerde fazlasıyla artış yaşandığında ekonomik büyüme sağlanmaktadır. Bu durumun tam tersine de ekonomik küçülme denmektedir. Eğer o ülke bir önceki seneye göre daha az ürün ve hizmet satarsa, o zaman ekonomi alanında küçülme yaşanmış olur.

Ekonomik Büyüme Neden Önemlidir?

Ekonomik büyüme hem ülke hem de yönetim mekanizmaları açısından oldukça önemli bir konudur.

Hayat kalitesinin artması ve geçim sıkıntısının ortadan kalkması için ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması gerekir. Ekonomik büyüme, sanayilerdeki üretim artışı ile ekonomideki çarkların döndüğünü kanıtlar nitelikte bir veridir. Her sene bir önceki seneye göre büyüyen bir ekonomi, daha fazla mal ve hizmet üretmektedir. Belirli bir zaman içerisinde ekonomik kaynakların miktarındaki artış, ülke ekonomisini olumlu şekilde etkilemektedir.

Ekonomik Büyüme Nasıl Ölçülür?

Ekonomik büyüme, Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın senelik artışının belirli zaman aralığında, çoğunlukla reel olarak değiştiği yüzde oranı ile ölçülmektedir. Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla, GSYİH olarak ifade edilmektedir. GSYİH ile birlikte GSMH verileri de ekonomik büyüme hesabında kullanılır.

GSMH, Gayri Safi Milli Hâsıla’nın kısaltılmış halidir. Ekonomik büyümenin ölçülmesinde her iki gösterge de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Nominal Gayri Safi Milli Hâsıla ise herhangi bir ülkenin yurt içi ve yurt dışında bir sene içerisinde üretmiş olduğu mal veya hizmet ile ilgili ürünlerin, cari fiyatlar ile çarpılmasıyla elde edilmiş değerdir.

Ekonomik Büyüme Nasıl Hesaplanır?

Ekonomik büyüme hesaplama formülü şu şekildedir:

Bir ülkenin ekonomik büyümesi hesaplanırken;

(Δ GSYİH/ GSYİHt) = (GSYİHt+1 – GSYİHt ) / GSYİHt formülü kullanılmaktadır.

Bu hesap sonunda çıkan sonuç, 100 ile çarpıldığında ekonomik büyümenin yüzdesel verisi elde edilmiş olur. Bir ülkenin ekonomik açıdan büyümesi demek, insanların daha refah içerisinde yaşaması demektir.

Ekonomik Büyüme Nasıl Gerçekleşir?

Ekonomik büyümenin sağlanması için birçok etkenin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu etkenleri şu şekilde sıralamak mümkündür: