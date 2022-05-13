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İthal enflasyon nedir? İthal enflasyon neden olur?

12.05.2022 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi, sürekli değişim yaşayan bir yapıya sahiptir. Bu değişimlere bağlı şekilde alım gücü de düşüp artabilir. En yalın tanımı ile enflasyon da alım gücünün düşmesini ifade eder. Enflasyon, iç ekonomik faaliyetlerin yanı sıra ithal edilen ürünlerden de kaynaklanabilir. İthal enflasyon olarak adlandırılan bu durum, fiyat artışlarının ülke içine taşınması olarak özetlenmektedir. İthal enflasyon nedir, neden olur?

İthal enflasyon nedir? İthal enflasyon neden olur?

Enflasyon, ülke genelinde satılan ürünlerin değerindeki artışı ifade eder. Bunun yanında bu artış sadece bir kereliğine değil, sürekli olur. Ülkenin ekonomisine büyük ölçüde zarar veren ve halkın da alım gücünü düşüren enflasyonun farklı çeşitleri ve nedenleri vardır.

İthal Enflasyon Nedir?

Enflasyon, her zaman iç ekonomik faaliyetlerden kaynaklı meydana gelmez. Enflasyonun bir kısmı yurt dışından ithal edilebilir ve enflasyonist şok dış etmenlerden de kaynaklanabilir. İthal enflasyon, dış ülkelerdeki fiyat artışlarının ülke içine taşınması olarak tanımlanır. Bu taşınma ihracat ve ithalat yolu ile olur. Sabit ya da değişken kurun uygulanması ithalatın boyutunu etkiler.

Yapısal enflasyon nedir? Yapısal enflasyonun özellikleri nelerdir?Yapısal enflasyon nedir? Yapısal enflasyonun özellikleri nelerdir?

İthal Enflasyonun Nedenleri

Ekonomide enflasyon oluşumunun 4 temel nedeni vardır. Bunlar talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, para arzı ve enflasyon beklentileridir.

Talep enflasyonu: Mal ve hizmet arzının toplam talebin artışına ayak uyduramaması ile ortaya çıkar.

Talep enflasyonu nedir? Talep enflasyonunun özellikleri ve nedenleri nelerdir?Talep enflasyonu nedir? Talep enflasyonunun özellikleri ve nedenleri nelerdir?

Maliyet enflasyonu: Gıda ve petrol gibi emtia fiyatlarındaki artış ya da doğal afet gibi nedenlerden dolayı üretim maliyetinin artışı ile ortaya çıkar.

Maliyet enflasyonu nedir, neden olur? Maliyet enflasyonunun özellikleri nelerdir?Maliyet enflasyonu nedir, neden olur? Maliyet enflasyonunun özellikleri nelerdir?

Para arzı: Para arzındaki artış enflasyonu oluşturur.

Enflasyon beklentileri: Tüketicilerin ve üreticilerin fiyatlardaki artışın devam etmesi yönündeki beklentileri enflasyonu oluşturur.

Enflasyonun nedenleri ve sonuçları nelerdir? Enflasyon yükselirse ne olur?Enflasyonun nedenleri ve sonuçları nelerdir? Enflasyon yükselirse ne olur?

İthal Enflasyonun Özellikleri

  • Dış fiyatların artışı, ithal edilen tüketim ve girdi fiyatlarında artışa sebep olur.
  • İthal edilen mallar eş zamanlı olarak içeride de üretiliyor ise ikame nedeniyle iç üretimdeki talepte artış yaşanır. Fiyatlardaki artışa neden olur ya da iç üretim miktarının toplam tüketimde nispi öneme sahip değil ise belirleyici olan dış fiyatlar olduğundan dolayı iç fiyatlarda da artış meydana gelir.
  • İthal mallardaki fiyat esnekliği katı ise ülke döviz darboğazına girer ve bu durum içerideki üretimin azalmasına yol açar. Dolayısıyla fiyatlarda artış söz konusu olur.
  • Ücret artışları meydana gelir ve geçinme indeksi yükselir. Devülasyon bu etkileri daha fazla artırır.

İthal Enflasyonun Sonuçları

İthal enflasyon sonucunda halk pahalılıkla ve fiyat artışı ile karşı karşıya kalır. Genel fiyatlar düzeyindeki gerçek artışı ölçen bir indeks bulunmaz ve bununla beraber zaman zaman gerçek enflasyon oranı indekslerin gösterdiği orandan daha düşük olabilir.

Halkın önemli bir kesimi enflasyon oranlarına güvensizlik duyar.

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Enflasyon
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