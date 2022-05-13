İthal enflasyon nedir? İthal enflasyon neden olur?

Enflasyon, ülke genelinde satılan ürünlerin değerindeki artışı ifade eder. Bunun yanında bu artış sadece bir kereliğine değil, sürekli olur. Ülkenin ekonomisine büyük ölçüde zarar veren ve halkın da alım gücünü düşüren enflasyonun farklı çeşitleri ve nedenleri vardır.
Enflasyon, her zaman iç ekonomik faaliyetlerden kaynaklı meydana gelmez. Enflasyonun bir kısmı yurt dışından ithal edilebilir ve enflasyonist şok dış etmenlerden de kaynaklanabilir. İthal enflasyon, dış ülkelerdeki fiyat artışlarının ülke içine taşınması olarak tanımlanır. Bu taşınma ihracat ve ithalat yolu ile olur. Sabit ya da değişken kurun uygulanması ithalatın boyutunu etkiler.
Ekonomide enflasyon oluşumunun 4 temel nedeni vardır. Bunlar talep enflasyonu, maliyet enflasyonu, para arzı ve enflasyon beklentileridir.
Talep enflasyonu: Mal ve hizmet arzının toplam talebin artışına ayak uyduramaması ile ortaya çıkar.
Maliyet enflasyonu: Gıda ve petrol gibi emtia fiyatlarındaki artış ya da doğal afet gibi nedenlerden dolayı üretim maliyetinin artışı ile ortaya çıkar.
Para arzı: Para arzındaki artış enflasyonu oluşturur.
Enflasyon beklentileri: Tüketicilerin ve üreticilerin fiyatlardaki artışın devam etmesi yönündeki beklentileri enflasyonu oluşturur.
İthal enflasyon sonucunda halk pahalılıkla ve fiyat artışı ile karşı karşıya kalır. Genel fiyatlar düzeyindeki gerçek artışı ölçen bir indeks bulunmaz ve bununla beraber zaman zaman gerçek enflasyon oranı indekslerin gösterdiği orandan daha düşük olabilir.
Halkın önemli bir kesimi enflasyon oranlarına güvensizlik duyar.
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