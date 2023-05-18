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1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama! O iddia sosyal medyada gündem oldu: 'Pazartesi'nden itibaren çoğu bankada...'

18.05.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları için bankalara yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi. Kararla nakit avans limitinin azaltılması hedeflenirken konu sosyal medyada da gündem oldu. Aylık faizi 1,36 olduğu için bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelen kredi kartı nakit avans için işlemlerin Pazartesi gününden itibaren çoğu bankada durdurulduğu iddia edildi.

1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama! O iddia sosyal medyada gündem oldu: 'Pazartesi'nden itibaren çoğu bankada...'

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması üzerine Merkez Bankası yeni bir adım attı. Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi oldu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılındı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi.

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Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

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50 BİN LİRAYI AŞAN MİKTAR İÇİN

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre Merkez Bankası, ilgili değişikliği içeren yazıyı dün bankalara gönderdi. Yazıda bireysel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarında kredi türüne göre yüzde 30 menkul kıymet tesisi yükümlülüğü getirildiği ifade edildi. Yükümlülüğün başlangıç tarihi 16 Mayıs (dün) olarak bildirildi. Kredi kartları konusunda limitin 50 bin lira üstü olduğu ifade ediliyor. Mevcutta azami yüzde 1,36 faize kadar uygulanan nakit avans limitinin düzenleme sonrası daralacağı kaydediliyor. Merkez Bankası ayrıca, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredilerini de bu kapsama dahil etti.

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KREDİ KARTINA AVANS KAPATILDI İDDİASI

Bu gelişme ile Pazartesi gününden itibaren kredi kartı ile nakit avansın çoğu bankada kapandığı iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti. Bankacılık sektörü temsilcileri ise söz konusu durumun bankaların zararına bir durum olduğunu dile getiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı

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