1,5 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar? Ziraat Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve QNB'nin oranları...

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan son verilere göre, konut kredilerinin toplam hacmi 31 Ekim ile sona eren haftada 642,15 milyar TL'ye yükseldi.

Önceki haftaya göre kredi hacminde 3,40 milyar liralık artış yaşandı. Bu rakam, konut kredisi hacminde son 6 haftanın da "en düşük artışı" olarak da kayıtlara geçti.

KREDİ ORANLARI DÜŞTÜ MÜ?

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; TCMB’nin ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimine gitmesi ve ekim enflasyonunun beklenti altında kalmasına rağmen, konut kredisi oranlarında bu hafta da yeni bir düşüş gözlemlenmiyor.

Son açıklanan enflasyon raporunda sıkı para politikasının süreceği vurgulanırken; bankalarca bu hafta sunulan en ucuz konut kredisi oranı da %2,69 olarak devam ediyor.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

12 Kasım 2025 itibarıyla en ucuz konut kredisi oranları şöyle:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Akbank: %2,69

-QNB: %2,69

-Halkbank: %2,69

-Vakıf Katılım: %2,74 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,75 (Kâr payı oranı)

-Yapı Kredi: %2,79

-Garanti BBVA: %2,79

-İş Bankası: %2,79

-Ziraat Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

(NOT: Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlardır)

750 BİN TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 750 bin TL konut kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 750 bin TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 21 bin 45 TL

-Toplam geri ödeme: 2 milyon 551 bin 973 TL

1,5 MİLYON TL/120 AY VADE

En düşük oran dikkate alındığında 1,5 milyon TL konut kredisinin geri ödeme tablosu:

-Kredi Tutarı: 1,5 milyon TL

-Kredi Vadesi: 120 ay

-Kredi Oranı: %2,69

-Aylık taksit: 42 bin 91 TL

-Toplam geri ödeme: 5 milyon 81 bin 186 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

10 yıl vade ile kullanılan konut kredilerinde faiz yükü %240 olarak devam ediyor. Uzmanlar, kasımda enflasyon verisinin daha düşük gelmesi halinde, TCMB’nin aralık ayındaki son faiz kararı için elinin daha güçleneceğini belirterek; bu süreçte kredi faizlerinde de yeni indirimlerin söz konusu olabileceğini aktarıyor. Yüksek faiz ortamına rağmen bu yılın Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde konut satışları %19,2 artarak 1,13 milyon adede yaklaşmıştı.