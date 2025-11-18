FİNANS

1 milyon TL'nin getirisi belli oldu! İşte banka mevduat faizinde en yüksek oran

Banka mevduat faiz oranları ne kadar oldu? Birikimlerini mevduat faizinde değerlendiren vatandaşlar Merkez Bankası'nın faiz kararıyla beraber bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarını yakından takip ediyor. Ekonomist Muhammet Bayram, bankalar tarafından sunulan en düşüş ve en yüksek faiz oranlarını belirterek 1 milyon TL'nin aylık getirisini aktardı. Bayram, dikkat çeken değerlendirmelerde de bulundu. Peki, banka en yüksek mevduat faiz oranı kaç? İşte detaylar...

Hande Dağ

Birikimlerini mevduatta değerlendirenler Merkez Bankası'nın faiz kararlarıyla beraber mevduat faizlerindeki son durumu takip ediyor. Mevduat faizleri düşüşe geçti. Peki, bankaların oranları aşağı çekmesiyle birikimlerin aylık getirisi ne oldu? İşte detaylar...

1 milyon TL nin getirisi belli oldu! İşte banka mevduat faizinde en yüksek oran 1

"YÜZDE 47'YE KADAR MEVDUAT FAİZİ SUNAN BANKALAR VAR"

Ekol TV'de yer alan haberde konuşan ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda yatırım sahipleri açısından en cazip yatırım aracı hala mevduat faizi. Çünkü yıllıkta politika faizi yüzde 39,5'a kadar geriledi. Ama yüzde 47'ye kadar mevduat faizi oranları yani net getiri sunan bankalar var. Ama bu 32 günlükte tabii. Yani daha uzun vadede koyarlarsa eğer enflasyon düşününce net bir reel getiri sunuyor ve garanti. Yani siz şimdi altına yatırım yapıldı... Biliyorsunuz son 2 aydır çok güncel altındaki iniş çıkışlar. Hatta geçtiğimiz hafta 4200 dolara kadar çıktı onsu. Tekrar 4.000 dolara kadar geri düştü. İşte bu her oynama işte 5800'den gramı 5500'e kadar indi. 300 TL bir oynama var. İşte her oynama aslında bir risk. Ama mevduat faizi öyle değil. Mevduat faizine bugün gidiyorsunuz paranızı koyuyorsunuz, anlaşıyorsunuz. Eğer 32 gün vade sonundaysa 32 gün vade sonunda ne alacağınız belli.

1 milyon TL nin getirisi belli oldu! İşte banka mevduat faizinde en yüksek oran 2

"YATIRIMCI MEVDUAT FAİZİNİ HALA REVAÇTA GÖRÜYOR"

Politika faizimiz son yapılan toplantıdan sonra 39.5'a geriledi. Bir sonraki Merkez Bankası yani Para Politikası Kurulu'nun kararı 11 Aralık'ta ve şu anda biz dezenflasyon sürecindeyiz. Yani hızlı bir şekilde enflasyon düşüyor ve bundan dolayı da her toplantıda mutlaka bir faiz indirimi bekliyoruz. Yani olağanüstü bir durum olmazsa işte küresel bir savaş olması, doğal afet Allah göstermesin olması halinde evet düşmeyebilir ama olağan şartlarda her bir toplantıda faizlerini bekliyoruz. O yüzden burada yatırımcı parasını sepet olarak da ya da tamamı koymak açısından mevduat faizini hala revaçta görüyor. Çünkü garanti az önce söylediğimiz gibi.

1 milyon TL nin getirisi belli oldu! İşte banka mevduat faizinde en yüksek oran 3

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK FAİZ ORANI

Mesela örnek vermek gerekirse bir A bankası 39,5'tan veriyor. Bu şu anda piyasadaki en düşük faiz oranı. Ama bir diğer Bankası da yüzde 47 faiz veriyor. Bu da en yüksek faiz oranı şu andaki piyasada. Yani 39,5'tan 1 milyon lira koyarsanız 32 gün vadede 28 bin 569 lira net kazancı var. Yine yüzde 47 yani piyasanın en yükseğinden koyarsanız eğer burada 32 gün vadede 29 bin 458 TL, neredeyse 900 TL'lik gibi fazla bir kazanç var.

1 milyon TL nin getirisi belli oldu! İşte banka mevduat faizinde en yüksek oran 4

Burada da bankadan bankaya neden değişiyor? Merkez Bankası'nın koymuş olduğu rasyo var. Kredi büyüme oranları. Yüzde 2'ye kadar kredi büyüme oranım var diyor. Eğer o banka yüzde 2'yi geçerse mevduat toplamak zorunda. Hani işte dönem dönem emeklilerin banka promosyon yarışlarına giriyor ya bankalar. Sırf bundan dolayı. İşte mevduat toplayayım, bu sınırlara takılmayayım ve Merkez Bankası'na ceza ödemeyeyim diyor.

1 milyon TL nin getirisi belli oldu! İşte banka mevduat faizinde en yüksek oran 5

"UZUN VADELİ BİR YATIRIM ARACI OLARAK DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Aslında burada faizi biz uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Neden? Bizim biliyorsunuz net reel getiri kavramımız var. Reel getiri aslında enflasyon arınmış haldeki net kazançtır, cebimize girendir. Yani bugün eğer enflasyon işte yıllıkta yüzde 32 ise 100 liranızın 32 lirası gitti demek. Ama eğer bunun üzerine bir kazanç elde ediyorsanız bu net reel getirir. Şu anda politika faizi yüzde 39,5 ama yıllık enflasyon yüzde 32. Burada yıllığa bakmamak gerekiyor. Şu andakine. Yani aslında mevduatı koyan kişi bir sonraki ay ya da 12 ay sonrasına bu parayı alacağı için 1 ay sonraki enflasyon ya da 12 ay sonraki enflasyona bakması lazım. O yüzden 12 ay sonrası piyasa katılımcı anketine göre yıllık enflasyon beklentisi yüzde 22. Yani ben bugünden en düşük olsa bile yüzde 39,5'tan paramı bağlasam 12 ay sonra yıllık enflasyon 22 olacağı için basit bir hesapla yüzde 17 - yüzde 18 zaten net reel getirim var. Enflasyon kadar kazanıyorum, artı bunu kazanıyorum. O yüzden buradaki hesaplamaya çok dikkat etsinler. Mevduat faizi garanti bir yatım aracı. Tabii mevduat faizlerinin düşmesi politika faizinin düşmesiyle birlikte gerileyecektir. O yüzden vatandaşlarımız ona göre kararını vermeliler.

1 milyon TL nin getirisi belli oldu! İşte banka mevduat faizinde en yüksek oran 6

Bankalar geleceği öngörerek bu faizleri aşağıya indiriyor. Yani gelecekte şu anda hep Merkez Bankası faiz indireceği için bankalar daha düşük faiz verme eğiliminde. Çünkü bankanın cebinden çıkacak para bu. Faiz ödüyor vatandaşa. Nasıl Merkez Bankası'ndan borç alırsa. Şimdi burada eğer uzun vadeli olarak bağlarsanız bugünden bağlarsanız yüksek faize bağlayacaksınız. Ama şimdi politika faizi 39,5'tu. 38,5'a düştüğünde 12 ay sonraki alacağınız faiz oranı daha düşük olur. O yüzden uzun vadeli bir yatırım aracı olarak düşünüyorsanız bugünden politika faizi yüksekken bağlamakta fayda var"

Anahtar Kelimeler:
mevduat faiz oranı kaç mevduat faizi
