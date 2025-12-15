FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

1 Ocak'ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!

EPDK'nın mesken tüketici grubuna yönelik yıllık elektrik tüketim limiti 1 Ocak 2026'dan itibaren 4 bin kilovatsaat olarak güncellenecek. 31 Ekim 2025 tarihinde sınır 4 bin kilovatsaate indirilmişti. Faturası aylık 984 TL'ye aşan kullanıcılara devlet desteği sunulmayacak. İşte detaylar...

1 Ocak'ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!
Ezgi Sivritepe

Elektrik tarifisinde bu yıl uygulanmaya başlayan son kaynak tedarik uygulamasında değişikliğe gidildi. Bu yıl kademeli elektrikte sınır 5 bin kilovasaat olarak belirlenmişti. 31 Ekim 2025 itibarıyla sınır 4 bin kilovasaate indirildi. Faturası aylık 984 TL'ye aşan kullanıcılara bu kapsama girdikleri için dağıtıcı firmalardan mesaj gitmeye başladı.

1 Ocak ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor! 1

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Buna göre, elektrikte yeni tarife sistemi için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan düzenlemede yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaati geçen mesken aboneleri devlet desteği alamayacak.
1 Ocak ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor! 2

Mynet Anket Yeni Elektrik Tarifesi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Düzenleme faydalı, gereksiz tüketimi azaltır.
Düzenleme haneleri zor durumda bırakacak.
Kararsızım.
Bu anket 11 saat 36 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

GERÇEK FATURAYI ÖDEYECEKLER

1 Ocak 2026'dan itibaren konutların 2025 kullanım miktarları baz alınarak hesaplama yapılacak. 1 hane 1 yıl boyunca 4 bn kilovatsaati aşmışsa 2026'da kaynak tedariği üzerinden faturası düzenlenecek. Ekim ayı itibarıyla sınırı aşan tüketiciler 2026 tarihinden itibaren destekten faydalanamayıp gerçek faturayı ödemeye başlayacak.
1 Ocak ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor! 3

2,5 MİLYON HANE ETKİLENECEK

Yeni tarife, 4 bin kilovatsaati takip eden 3. ayın başında yürürlüğe girecek. Örneğin 2025 yılı içinde Ekim ayında bu sınırı aşan bir mesken abonesi için yeni tarife 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yaklaşık 2,5 milyon konut abonesinin uygulamadan etkilenmesi bekleniyor.

1 Ocak ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor! 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fatura tutarları değişiyor! 2.5 milyon abone etkilenecek Fatura tutarları değişiyor! 2.5 milyon abone etkilenecek
Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek? Elektrikte yeni dönem: Mesaj gitmeye başladı! Kimler etkilenecek?

DOĞAL GAZDA DA YENİLİK YAPILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Bayraktar, elektrikte yapılan düzenlemenin yanı sıra doğal gazda da değişikliğin olup olmayacağına dair bilgi vermişti. Bayraktar, doğal gaz faturaları için elektriğe benzer bir sistemi doğal gaz için de düşündüklerini ifade etmişti. Bayraktar, şu sözleri kullanmıştı:

"SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Bayraktar'dan 'fatura' açıklaması Bakan Bayraktar'dan 'fatura' açıklaması
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Bazı bankalar alımını durdurdu' 50 dolar paniği: Bürolar kabul etmiyor'Bazı bankalar alımını durdurdu' 50 dolar paniği: Bürolar kabul etmiyor
Beklenen ödemeler hesaplara yatırılıyorBeklenen ödemeler hesaplara yatırılıyor
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz elektrik elektrik faturaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Yer İstanbul... Mavi Göl’de balıklar can çekişiyor!

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay'dan acı haber

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Jurasek'in sözleşmesini feshedin"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

'Sinyaller devam ediyor' Altın alacaklar için o rakamı işaret etti

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

Asgari ücreti küsuratına kadar söyledi 'Ankara'dan edindiğim izlenim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.