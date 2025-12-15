1 Ocak'ta başlayacak: 2,5 milyon hane için devlet desteği bitiyor!

Elektrik tarifisinde bu yıl uygulanmaya başlayan son kaynak tedarik uygulamasında değişikliğe gidildi. Bu yıl kademeli elektrikte sınır 5 bin kilovasaat olarak belirlenmişti. 31 Ekim 2025 itibarıyla sınır 4 bin kilovasaate indirildi. Faturası aylık 984 TL'ye aşan kullanıcılara bu kapsama girdikleri için dağıtıcı firmalardan mesaj gitmeye başladı.

1 OCAK'TA YÜRÜRLÜKTE

Buna göre, elektrikte yeni tarife sistemi için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek olan düzenlemede yıllık elektrik tüketimi 4 bin kilovatsaati geçen mesken aboneleri devlet desteği alamayacak.



GERÇEK FATURAYI ÖDEYECEKLER

1 Ocak 2026'dan itibaren konutların 2025 kullanım miktarları baz alınarak hesaplama yapılacak. 1 hane 1 yıl boyunca 4 bn kilovatsaati aşmışsa 2026'da kaynak tedariği üzerinden faturası düzenlenecek. Ekim ayı itibarıyla sınırı aşan tüketiciler 2026 tarihinden itibaren destekten faydalanamayıp gerçek faturayı ödemeye başlayacak.



2,5 MİLYON HANE ETKİLENECEK

Yeni tarife, 4 bin kilovatsaati takip eden 3. ayın başında yürürlüğe girecek. Örneğin 2025 yılı içinde Ekim ayında bu sınırı aşan bir mesken abonesi için yeni tarife 1 Ocak 2026 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yaklaşık 2,5 milyon konut abonesinin uygulamadan etkilenmesi bekleniyor.

DOĞAL GAZDA DA YENİLİK YAPILACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, '15. Türkiye Enerji Zirvesi'nde açıklamalarda bulunmuştu. Bayraktar, elektrikte yapılan düzenlemenin yanı sıra doğal gazda da değişikliğin olup olmayacağına dair bilgi vermişti. Bayraktar, doğal gaz faturaları için elektriğe benzer bir sistemi doğal gaz için de düşündüklerini ifade etmişti. Bayraktar, şu sözleri kullanmıştı:

"SKTT benzeri bir uygulamayı doğal gazda, tüketim esaslı olarak 2026'da düşünmeye devam ediyoruz"