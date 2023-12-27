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2019 asgari ücreti: Asgari ücret 2019'da ne kadardı?

26.12.2023 22:47 | Son Güncelleme:
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2019 senesinin başında bir önceki yılın sonunda alınan kararla asgari ücrete %26,05 oranında zam yapıldığı söylenebilir. Bu oranın bir önceki senede çalışanlara ödenen asgari ücret tutarına kaç TL olarak yansıdığı ise merak konusudur. Dolayısıyla asgari ücretin 2019 senesinde kaç Türk lirası olduğu açıklanırken brüt ve net tutardan söz edilmelidir. Ardından 2019’da bu tutarla ilişkilendirilen sigorta primi ve işsizlik sigortası ücretlerinin kaç TL olduğu da belirtilebilir.

2019 asgari ücreti: Asgari ücret 2019'da ne kadardı?

Senelere göre asgari ücrete yapılan zamların kaç TL olduğu pek çok kişi tarafından araştırılan detaylar arasında yer alır. Buna ek olarak asgari ücrete hangi yıllarda 1 veya 2 defa zam yapıldığı da yaygın olarak sorgulanan hususlardandır. Bu bağlamda çalışanlara ödenen minimum maaş olarak tanımlanabilen asgari ücrete 2019 senesinde 1 defa zam yapıldığı söylenmelidir. Ancak 2019 senesinde bu tutarın ne kadar artış gösterdiği açıklanırken brüt ve net ücret ile işveren maliyetine de ayrı olarak değinilmesi gerekir.

2019 asgari ücret artışı ne kadardı?

Asgari ücrete yalnızca sene başında zam yapılan dönemlerden birini ifade eden 2019 yılında çalışanlara ödenen minimum maaşın kaç TL olduğu merak edilir. Bu konu hakkında açıklama yapılırken değinilmesi gereken tutar ise brüt ve net olarak değişkenlik gösterir. Çünkü yaygın olarak bilindiği üzere çalışanlara ödenen asgari ücret miktarı net tutarı ifade eder. 2019 yılı asgari ücret brüt tutarı ise bu ödemenin SGK primi ve işsizlik sigortası gibi eklentileri içeren hâlidir. Dolayısıyla “2019 asgari ücret ne kadar?” sorusuna yanıt aradığı görülen kişilere ilk olarak ilgili senenin başında asgari ücrete ne kadar zam yapıldığı belirtilmelidir.

2018 senesinin sonunda çalışanlara ödenen asgari ücret net tutarının 1.603,12 TL olduğu görülür. Bu tutar 2019 senesi için 2.020,90 TL’ye çıkarılmıştır. Yine 2018 senesinde 2.029,50 TL olan brüt asgari ücret tutarının 2019 yılının başından itibaren 2.558,40 TL’ye çıkarıldığı söylenebilir. Dolayısıyla 2019 yılında çalışanlara ödenmeye başlanan minimum maaş tutarına bir önceki seneye göre %26,05’lik bir zam yapılmıştır. Asgari ücretin işverene maliyeti de 2018 yılının sonunda alınan karar doğrultusunda 2019’un başında yapılan bu zam doğrultusunda artış göstermiştir. Bu bağlamda 2018 yılında 2.384,66 TL olan asgari ücret işveren maliyeti 2019’da 3.006,12 TL’ye yükselmiştir.

2019'da asgari ücret ne kadardı?

Asgari ücrete sene başında zam yapılan 2019 senesinde çalışanlara ödenen tutarın brüt ve net hâlinin kaç TL olduğu pek çok kişinin araştırdığı konular arasındadır. Bu nedenle 2019’da asgari ücret tutarının net ve brüt halinin kaç TL olduğu ile hangi kesintileri içerdiği üzerine detaylı bilgiler aktarılmalıdır. Nitekim 2019 brüt asgari ücret tutarı SGK primi ile işsizlik sigortası gibi kesintileri içerir. Bu kesintiler yapıldıktan sonra çalışanlara ödenmesine karar verilen net tutar ise brüt ücrete göre daha düşüktür. Yani asgari ücret 2019 tutarları brüt, net ve işverene maliyeti ile aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

  • 2019 senesinde brüt asgari ücret 2.558,40 TL olarak açıklanmıştır. Bu tutarın 358,18 TL’si SGK primi iken 25,58 TL’si ise işsizlik sigorta primidir.
  • Yukarıda sıralanan kesintilerin toplamına ek olarak gelir vergisi ve damga vergisi vb. tutarlar da hesaba katıldıktan sonra ortaya çıkan net asgari ücret tutarı 2019 senesi için 2.020,90 TL olmuştur.
  • 2019 senesinde asgari ücretin işverene maliyetinin hesaplanması için ise 396,55 TL’lik sigorta primi işveren payı ve 51,17 TL tutarındaki işveren işsizlik sigorta primi eklentileri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda 2019 asgari ücret işverene maliyeti 3.006,12 TL olarak açıklanmıştır.

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