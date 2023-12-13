Yıllara göre net ve brüt asgari ücret: Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?

1951 senesinde uygulanmaya başlayan asgari ücret ödemesi yıllar içerisinde enflasyon ve ekonomik değişimler çerçevesinde değişiklik göstermiştir. Günümüzde brüt asgari ücret tutarı 13.414,50 TL iken bu tutarın çalışanlara ödenen net miktarı 11.402,32 TL'dir. Bununla birlikte asgari ücretin yıllar içerisindeki değişimi incelendiği zaman çalışanlara ödenen minimum maaş tutarına belli başlı etkenlere göre senede 1 veya 2 defa zam yapıldığı görülür. Dolayısıyla asgari ücretin 2014 senesinden günümüze kadar olan artışının aşamalı olarak sıralanmasında önemli fayda vardır.

Asgari ücret yıllara göre değişimi nasıldır?

Türkiye’de bir çalışanın kanunlar çerçevesinde 30 gün üzerinden minimum tutarda alması gereken maaşa asgari ücret adı verilir. Bu ücret ülkemizde 1936 yılında düzenlenen İş Kanunu ile mevzuata girmiştir. Ancak asgari ücrete yönelik olarak düzenlenen kanunun uygulanmasına 1951 senesinde başlanmıştır. Buna ek olarak 1951 senesinden 1967'ye kadar olan sürede asgari ücret tutarının mahallî komisyonlar tarafından belirlendiği söylenebilir. Birkaç değişikliğe uğramasına rağmen günümüzde de varlığını sürdüren Asgari Ücret Komisyonu ise 1967 senesinden sonra aktifleşmeye başlamıştır.

Çalışan bireyler için brüt ve net asgari ücret tutarının yıllara göre nasıl değiştiğini öğrenmek önemlidir. Nitekim asgari ücrete her yıl belli başlı etkenler dikkate alınarak zam yapılır. Bu etkenler arasında enflasyon ve ülkede yaşanan ekonomik değişimler gibi temel unsurlar yer alır. Buna ek olarak yıllara göre asgari ücret miktarı incelendiği takdirde bu tutara bazı senelerde 1, bazı yıllarda ise 2 defa zam yapıldığı görülebilir. Genellikle enflasyon ile ilgili durumların yaşandığı yıllarda asgari ücret tutarına ara zam yapıldığı belirtilmelidir. Yıllara göre net ve brüt asgari ücret, asgari ücretin 2014 senesinden günümüze kadar olan değişimi ise aşağıdaki gibi sıralanabilir: