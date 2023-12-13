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Yıllara göre net ve brüt asgari ücret: Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?

12.12.2023 04:38 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret alan bireyler için bu minimum maaş tutarının senelere göre kaç TL artış gösterdiğini öğrenmek önem arz eder. Nitekim bu ücrete bazı yıllarda 1, bazı senelerde ise 2 defa zam yapılmıştır. Asgari ücrete ara zam yapılan senelerde bazı değişimlerin yaşandığı söylenebilir. Senelere göre değişen asgari ücret tutarları ele alınırken ise bu ödemenin brüt ve net miktarlarına ayrı olarak değinilmesi gerekir.

Yıllara göre net ve brüt asgari ücret: Geçmiş yıllarda asgari ücret ne kadardı?

1951 senesinde uygulanmaya başlayan asgari ücret ödemesi yıllar içerisinde enflasyon ve ekonomik değişimler çerçevesinde değişiklik göstermiştir. Günümüzde brüt asgari ücret tutarı 13.414,50 TL iken bu tutarın çalışanlara ödenen net miktarı 11.402,32 TL'dir. Bununla birlikte asgari ücretin yıllar içerisindeki değişimi incelendiği zaman çalışanlara ödenen minimum maaş tutarına belli başlı etkenlere göre senede 1 veya 2 defa zam yapıldığı görülür. Dolayısıyla asgari ücretin 2014 senesinden günümüze kadar olan artışının aşamalı olarak sıralanmasında önemli fayda vardır.

Asgari ücret nedir? Asgari ücret nedir?

Asgari ücret yıllara göre değişimi nasıldır?

Türkiye’de bir çalışanın kanunlar çerçevesinde 30 gün üzerinden minimum tutarda alması gereken maaşa asgari ücret adı verilir. Bu ücret ülkemizde 1936 yılında düzenlenen İş Kanunu ile mevzuata girmiştir. Ancak asgari ücrete yönelik olarak düzenlenen kanunun uygulanmasına 1951 senesinde başlanmıştır. Buna ek olarak 1951 senesinden 1967'ye kadar olan sürede asgari ücret tutarının mahallî komisyonlar tarafından belirlendiği söylenebilir. Birkaç değişikliğe uğramasına rağmen günümüzde de varlığını sürdüren Asgari Ücret Komisyonu ise 1967 senesinden sonra aktifleşmeye başlamıştır.

Çalışan bireyler için brüt ve net asgari ücret tutarının yıllara göre nasıl değiştiğini öğrenmek önemlidir. Nitekim asgari ücrete her yıl belli başlı etkenler dikkate alınarak zam yapılır. Bu etkenler arasında enflasyon ve ülkede yaşanan ekonomik değişimler gibi temel unsurlar yer alır. Buna ek olarak yıllara göre asgari ücret miktarı incelendiği takdirde bu tutara bazı senelerde 1, bazı yıllarda ise 2 defa zam yapıldığı görülebilir. Genellikle enflasyon ile ilgili durumların yaşandığı yıllarda asgari ücret tutarına ara zam yapıldığı belirtilmelidir. Yıllara göre net ve brüt asgari ücret, asgari ücretin 2014 senesinden günümüze kadar olan değişimi ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tarih Brüt asgari ücret Net asgari ücret
2014 Ocak Ayı 1.071 TL 846 TL
2014 Temmuz Ayı 1.134 TL 891,03 TL
2015 Ocak Ayı 1.201,50 TL 949,07 TL
2015 Temmuz Ayı 1.273,50 TL 1.000,54 TL
2016 Ocak Ayı 1.647 TL 1.300,99 TL
2017 Ocak Ayı 1.777,50 TL 1.404,06 TL
2018 Ocak Ayı 2.029,50 TL 1.603,12 TL
2019 Ocak Ayı 2.558,40 TL 2.020,90 TL
2020 Ocak Ayı 2.943 TL 2.324,71 TL
2021 Ocak Ayı 3.577,50 TL 2.825,90 TL
2022 Ocak Ayı 5.004 TL 4.253,40 TL
2022 Temmuz Ayı 6.471 TL 5.500,35 TL
2023 Ocak Ayı 10.008 TL 8.506,80 TL
2023 Temmuz Ayı 13.414,50 TL 11.402,32 TL

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