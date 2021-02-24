2021 Çiftçiye mazot ve gübre desteği ödeme tarihi: Çiftçiye gübre, mazot, tarımsal destek ödemesi ne zaman hangi tarihte verilecek?

Çiftçiye 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman verilecek sorusu çiftçilerin gündemi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrasında emtia piyasasındaki fiyat artışıyla birlikte çiftçilere verilen desteklerin iki katına çıkarıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında; buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükselttiklerini belirtti. Peki 2021 yılında çiftçiye mazot ve gübre desteği ne kadar verilecek? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çiftçiye verilen desteklerin açıklaması... ÇİFTÇİYE 2021 YILINDA HANGİ DESTEKLER VERİLECEK? Çiftçiye hangi destekler veriliyor merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükselttiklerini belirttiğini açıklamıştık. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 lira olan destekleme ödemesinin, dekara 20 liraya yükseltildiğini de paylaştı. Bu destek ödemelerinin ilkbaharda çiftçilerin hesabına yatıralacağını ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiye destek ödemeleri ne zaman verilecek sorusunu da cevaplamış oldu. Açıklamanın ardından çiftilik yapan vatandaşlar, 2021 yılı mazot, gübre, tarımsal destek parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları...

Sulama kredisi başvurusu 2021... Ziraat Bankası sulama kredisi faiz oranı ne kadar? Sulama kredisi ne kadar veriliyor, şartları nedir? 2021 MAZOT GÜBRE VE TARIMSAL DESTEK NE ZAMAN VERİLECEK? Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan mazot ve gübre desteği çiftçiler tarafından dört gözle beklenen destekler arasında. Tarım ve Orman Bakanı'nın açıklamasını dört gözle bekleyen çiftçilik yapan vatandaşlara açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Çiftçiye gübre desteği 2021 yılında ne zaman verileceğini araştıran Erdoğan ödemelerin ilkbaharda çiftçilerin hesaplarına yatacağını belirtti. Peki mazot ve gübre desteği nereden nasıl alınır? ÇİFTÇİ DESTEĞİ NEREDEN ALINIR? ımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için; Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri'ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız. 2021 güncel fındık fiyatları: Fındık kaç lira oldu? İllere göre fındık fiyatları listesi! TARIMSAL DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? Tarımsal destek kapsamında çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğine başvuru yapmak isteyen çiftçiler 2021 yılında alacakları gübre parası ve mazot parasının ne kadar olacağını araştırıyor. 2020 yılında mazot desteği parası verilmişti. Şimdi 2021 yılı mazot desteği parası nasıl alınır araştırılıyor. İşte tarımsal destek başvuru şartları... Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50'si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

Tarımsal destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartlar; Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

Destekleme kapsamında mazotun 100 TL' lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

Ektiğiniz ürünün coğrafi koşullara uygunluğunun tespit edilmesi gerekiyor.

MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu mazot gübre desteklerini merakla bekliyordu. Geçtiğimiz yıl Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına verilen mazot ve gübre parası iki katına çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükselttiklerini belirttiğini açıklamıştık. Buna ilave olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 lira olan destekleme ödemesinin, dekara 20 liraya yükseltildiğini de paylaştı. Bu destek ödemelerinin ilkbaharda çiftçilerin hesabına yatıralacağını ekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçiye destek ödemeleri ne zaman verilecek sorusunu da cevaplamış oldu.