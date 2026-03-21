24 Mart 2026 BİM Aktüel haftanın önerileri kataloğu yayınlandı!
Merakla beklenen Bim aktüel kataloğu yayınlandı! Bim market raflarında yerini alacak olan avantajlı ürünlerle siz de alışverişinizi hesaplı bir şekilde yapabilirsiniz. Özellikle Bim salı aktüel listesinde yer alan ürünler bütçe dostu fiyatlarıyla öne çıkıyor. Bim de bu hafta hangi fırsatların olduğunu merak ediyorsanız, yeni Bim katalog detaylarını inceleyerek mutfak ve ev ihtiyaçlarınızı planlayabilirsiniz. Bim aktüel ürünler kataloğu ve daha fazlası için bizi takip edin!

BİM’e bu hafta temizlikten atıştırmalığa, temel gıdadan kişisel bakıma kadar pek çok kategoride ürün geliyor. Ev ihtiyaçları için Omo toz deterjan, Yumoş yumuşatıcı ve Fairy bulaşık kapsülü gibi markalar öne çıkarken; mutfak tarafında Yudum ayçiçek yağı, Efsane pirinç ve Fide ton balığı gibi stoklanacak ürünler dikkat çekiyor. Atıştırmalık sevenler için Nestle Damak, Tadelle ve Keyifçe kaju gibi seçeneklerin yanı sıra kişisel bakımına özen gösterenleri Maybelline makyaj ürünleri ve Nivea cilt bakım kremleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Omo active oxygen toz deterjan 9 kg 399 TL

  • Omo active oxygen toz deterjan 9 kg 399 TL
  • Yumoş extra konsantre çamaşır yumuşatıcı set 259 TL
  • Papia alttan çekmeli kağıt havlu 119 TL
  • Molped hijyen max gece hijyenik ped 14'lü 69 TL
  • Molped hijyen max günlük ped 30'lu 42 TL
  • Pofu dev kağıt havlu 29 TL
  • Pafiia yüzey temizlik havlusu 102'li 65 TL
  • Cif ultra sprey 1000 ml 89 TL
  • Doa lavabo aç 1000 ml 65 TL
  • Bingo soft çamaşır yumuşatıcı 5 l 169 TL
  • Bingo sıvı bulaşık deterjanı 4 kg 159 TL
  • Omo ultra power çamaşır kapsülü 26'lı 249 TL
  • Fairy mucize bulaşık makinesi kapsülü 30'lu 299 TL
  • Rinso sıvı çamaşır deterjanı 3300 ml 189 TL
  • Powerdent shine diş fırçası 3'lü 75 TL
  • Colgate üçlü etki diş macunu 2x125 ml 109 TL
  • Sparx bulaşık makinesi temizleyici 250 ml 65 TL
  • Sparx bulaşık makinesi tuzu 1,5 kg 65 TL
  • Sparx bulaşık makinesi parlatıcı ve kurutucu 400 ml 65 TL
  • Domestos wc blok 5'li 159 TL
  • Dalan zeytinyağlı sıvı sabun 3 l 99 TL
  • Dalan katı sabun 720 g 85 TL
  • Lure saç proteini 100 g 99 TL
  • Maybelline fit me kapatıcı 349 TL
  • Maybelline fit me fondöten 349 TL
  • Maybelline baby skin makyaj bazı 279 TL
  • Maybelline stick ruj 269 TL
  • Maybelline firework maskara 399 TL
  • Maybelline kajal kalem 95 TL
  • Urban care saç maskesi 25 ml 29 TL
  • Nivea dudak nemlendirici 95 TL
  • Nivea yüz temizleme jeli 150 ml 109 TL
  • Nivea el ve vücut bakım kremi 400 ml 129 TL
  • Nivea aydınlatıcı serum 15 ml 149 TL
  • Rexona deodorant 200 ml 175 TL
  • Axe stick 50 ml 139 TL
  • Urban care expert series şampuan ve saç toniği seti 249 TL

Sizin için indirimli kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.

Keyifçe kavrulmuş kaju 300 g 189 TL

  • Keyifçe kavrulmuş kaju 300 g 189 TL
  • Nestle damak çikolata 4x30 g 119 TL
  • Party mısır cipsi 200 g 39 TL
  • Party mısır çerezi 130 g 35 TL
  • Züber noutos nohut cipsi 55 g 55 TL
  • Rice up pirinç patlağı 60 g 45 TL
  • Delly çikolata kaplı protein bar 40 g 45 TL
  • Nut master kakaolu fındık ezmesi 720 g 139 TL
  • Tadelle beyaz çikolata kaplamalı bar 3x30 g 89 TL
  • Tadelle maxinut sütlü çikolata kaplı fındıklı gofret 4x30 g 77,50 TL
  • Tadelle sütlü çikolatalı gofret 28 g 13 TL
  • Kinder bueno white beyaz çikolata kaplamalı gofret 39 g 36 TL
  • Eti browni antep fıstıklı kaplamalı kakaolu kek 35 g 22 TL
  • Konak hanımefendi çilek kreması 250 g 99 TL
  • Ozmo sütlü ve çikolata kremalı pirinç patlaklı sandviç bisküvi 53 g 29,50 TL
  • Ozmo çikolatalı krema dolgulu bisküvi 90 g 41,50 TL
  • Haribo miami ekşi yumuşak şeker 120 g 29 TL
  • Eti pop kek bitter çikolatalı mini kek 162 g 45 TL
  • Luppo sandviç kek 182 g 65 TL
  • Poultt çilek soslu bisküvi 150 g 39 TL
  • Ülker çizivi peynirli kaplamalı baharatlı kraker 70 g 29 TL
  • Eti crax peynirli çubuk kraker 175 g 31 TL
  • Bifa vanilyalı kakao damlalı muffin kek 50 g 9,50 TL
  • Bonart kakao kremalı oyuncaklı yumurta 3x20 g 59 TL

Atıştırmalık ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Yudum ayçiçek yağı 2 l 199 TL

  • Yudum ayçiçek yağı 2 l 199 TL
  • Fide ton balığı 3x160 g 145 TL
  • Oliovilla natürel sızma zeytinyağı 1 l 275 TL
  • Oliovilla riviera zeytinyağı 2 l 419 TL
  • Veronelli makarna çeşitleri 500 g 29,50 TL
  • Pasta veneta tagliatelle makarna 500 g 59 TL
  • Efsane osmancık pirinç 5 kg 345 TL
  • Tunas pekmez 1300 g 175 TL
  • Tunas tahin 1 kg 149 TL
  • Bee'o çiçek balı 850 g 269 TL
  • Lokman portakal reçeli 1 kg 79 TL
  • İnci siyah zeytin 1 kg 199 TL
  • Un'aurora olive peynir dolgulu biber turşusu çeşitleri 290 g 99 TL
  • Melis jalapeno turşusu 650 g 59,50 TL
  • Tocca hot chili sos 250 g 34,50 TL
  • Merko gusdo rendelenmiş domates 700 g 37,50 TL
  • Alberto lavaş ekmeği tortilla 1000 g 77,50 TL
  • Kent boringer topping sos çeşitleri 300 g 59 TL
  • Original gourmet çikolatalı kruvasan 45 g 15 TL
  • Wasa gevrek ekmek çeşitleri 89 TL
  • Master pieces granola çeşitleri 300 g 99 TL
  • Nesquik maxi kakaolu tahıl gevreği 2x650 g 175 TL
  • Kent boringer kakaolu puding 3x104 g 54,50 TL
  • Kent boringer krem şanti 3x75 g 59,50 TL
  • Güzin karbonat 1 kg 54 TL
  • Güzin baharat çeşitleri 19 TL
  • Güzin kabuk tarçın 45 g 29,50 TL

Sizin için gıda kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 21 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

