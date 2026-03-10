ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor! 11 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

ŞOK marketin 11 - 24 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olan yeni kataloğunda süt ürünleri, sucuk ve zeytinyağı gibi temel gıdalar uygun fiyatlarla raflardaki yerini alırken mop setleri ve deterjanlar da dikkat çekiyor. Ankastre set, süpürge ve buharlı ütü gibi büyük kolaylık sağlayan cihazların yanı sıra araç sahiplerini sevindirecek yol kayıt kamerası, hava kompresörü ve çeşitli oto bakım ürünleri de bu haftanın fırsatları arasında yer alıyor.

Hobby Isırgan 2in1 şampuan 99 TL

Jagler Edt 50 ml parfüm ve deodorant kutu 279 TL

Belmye Beyaz sabunlu/çilekli/zeytin çiçeği/lavanta banyo lifi 69 TL

Duru Duş jeli çeşitleri 79 TL

Veet Tüy dökücü krem/ağda bandı çeşitleri 135 TL

Gillette Sensor 3 bıçaklı tıraş bıçağı 149 TL

Beyaz Güvercin peçete 18 TL

Familia Plus Natural kağıt havlu 16'lı 199 TL

Familia Natural tuvalet kağıdı 48'li 339 TL

Gillette Blue3 Comfort tıraş bıçağı 6+2 249 TL

Gillette Permatik tekli/banyo tıraş bıçağı 5'li 82 TL

Arko Men Tıraş jeli 99 TL

Arko Men Tıraş kolonyası cool 99 TL

Arko Men Cool tıraş kremi 45 TL

Arko Men Klasik tıraş köpüğü 64 TL

Sleepy Mikrofiber temizlik bezi 3'lü 179 TL

Mintax Çamaşır yumuşatıcı çeşitleri 5 l 139 TL

Ace Klasik çamaşır suyu 89 TL

Porçöz Ekstra güçlü kireç çözücü 59 TL

Porçöz Lavabo açıcı jel 89 TL

Haftanın gıda fırsatları

Mis Yarım yağlı tost peyniri 1000 g 289 TL

Mis Tam yağlı taze beyaz peynir 750 g 159 TL

Mis Lor peyniri 500 g 49 TL

Lio Naturel sızma zeytinyağı 1 l 279 TL

Mis Tam yağlı 3 dilim olgunlaştırılmış beyaz peynir 525 g 175 TL

Mis Yoğurt tam yağlı homojenize 1500 g 79 TL

Mis Uht süt laktozsuz 1 l 47 TL

Lio Yağlı siyah zeytin salamura 1 kg 149 TL

Lio Çizik yeşil zeytin 900 g 169 TL

Teksüt Yarım yağlı krem peynir 400 g 99 TL

Teremyağ Kase margarin 250 g 48 TL

Namet Dana kangal sucuk 2x200 g (1 alana 1 bedava) 289 TL

Polonez Fit yaşam piliç füme 60 g 22 TL

Anadolu Mutfağı iri nohut 1 kg 77 TL

Anadolu Mutfağı sarı mercimek 1 kg 59 TL

Piyale Tam buğday unu 2 kg 69 TL

Şef Franzi Sriracha sos 510 g 99 TL

Vatan Ketçap tatlı/acı 1000 g 59 TL

Vatan Közlenmiş patlıcan 510 g 49 TL

Tokat Erbaa Sarım salamura yaprak 2000 g 365 TL

Deren Tiryaki siyah çay 1 kg 199 TL

Deren Demlik poşet çay 100'lü 79 TL

Kurukahveci Mehmet Efendi 100 g 79 TL

Nescafe Gold ekonomik paket 100 g 179 TL

Uno Anadolu gurme hamburger 4'lü 66 TL

Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 430 g 64 TL

Dr. Oetker Mini speciale sucuklu pizza 199 TL

Superfresh Milföy hamuru 1000 g 109 TL

Uno Çikolata kremalı kruvasan 300 g 89 TL

Uno Çikolata kremalı kruvasan 50 g 11 TL

Dr. Oetker Hamur kabartma tozu 15'li 33 TL

Amigo Kabuklu ceviz 1 kg 229 TL

Amigo Kırık ceviz içi 250 g 149 TL

Amigo Tuzlu fıstık 200 g 39 TL

Bonart Joytop sürpriz yumurta 24 TL

Haribo Kalpli teneke kutu 300 g 149 TL

Amigo Siyah ayçekirdeği 400 g 64 TL

Amigo Badem içi/dalından çiğ badem 150 g 89 TL

Lay's/Ruffles/Doritos mega paket çeşitleri 59 TL

Kızılay/Kınık/Şifa sade/sarıkız maden suyu 6x200 ml 44 TL

Didi Soğuk çay şeftali 2,5 l 54 TL

Dimes Meyve suyu çeşitleri 1 l 49 TL

Gimy Limonata/karadut aromalı içecek 54 TL

Akmina C limon maden suyu 1 l 34 TL

Fuse Tea egzotik 1 l 49 TL

Doğanay Gurme acı şalgam suyu 2 l 54 TL

Nostaljik şekerlik 149 TL

Gold yumurta standlı tatlı kaşık çatal seti 299 TL

Cambu Sunum fanuslu borosilikat cam kupa 100 TL

Dikdörtgen tepsi 75 TL

Vileda Turbo pedallı temizlik sistemi 1,699 TL

Tablet mop 299 TL

Click mop 249 TL

Sprey mop set 249 TL

Yedek mop başlığı 50 TL

2'li standlı sabunluk seti 299 TL

Parex Deterjan hazneli bulaşık sünger 100 TL

Renkli cam sabunluk 75 TL

Elbise askısı 6'lı 75 TL

Terapi banyo süngeri 34 TL

Primanova Banyo seti 5'li 399 TL

Metaltex Kapı arkası askısı 129 TL

Metaltex Ayaklı yedekli tuvalet kağıtlığı 199 TL

Metaltex Asılabilir 2 katlı banyo rafı 229 TL

Fonksiyonel batarya ucu 69 TL

Duş başlığı seti 169 TL

Duş başlığı 89 TL

Çöp kovası 5 l 100 TL

Dinarsu Tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 399 TL

Dinarsu Çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 449 TL

Çift kişilik penye lastikli çarşaf 199 TL

Tek kişilik penye lastikli çarşaf 179 TL

Emboss banyo paspas seti 2'li 299 TL

Koltuk örtüsü 159 TL

Esem Kadın terlik 349 TL

Esem Erkek terlik 349 TL

Ütü masası kılıfı 100 TL

Erkek casual çorap 5'li 100 TL

10'lu patik çorap 100 TL

2'li taşlı soket çorap 100 TL

3'lü simli soket çorap 100 TL

2'li leopar desen soket çorap 75 TL

Bayan modal slip 3'lü 95 TL

Kadın 2'li bato slip 79 TL

İp askılı bayan modal atlet 72 TL

Erkek atlet 76 TL

Erkek boxer 2'li 124 TL

Alpina Cam ankastre set 7,799 TL

Arzum Lusso el blender seti 1,799 TL

Range Fakir Toz torbasız süpürge 3,999 TL

Fakir Liscio smart buhar jeneratörlü ütü 5,999 TL

Arzum Practical dikey elektrikli süpürge 1,899 TL

Powertec Ense sakal vücut kılı makinesi 249 TL

Kiwi 2'si 1 arada şarjlı mikser ve doğrayıcı 599 TL

Kiwi Çelik su ısıtıcı 599 TL

Trax Mb-m818 puppy karaoke hoparlör 699 TL

Kılıflı tws kulaklık air-5s 329 TL

Torima Kulak üstü kablosuz kulaklık 349 TL

Nostaljik el atarisi tetris 100 TL

Piranha Araba figürlü bluetooth hoparlör 529 TL

Dijital kablosuz hava kompresörü 999 TL

Araç içi yol kayıt kamerası 999 TL

Vakumlu manyetik telefon tutucu 199 TL

Spiralli telefon tutucu 119 TL

Kör nokta aynası 2'li 50 TL

Dikiz ayna telefon tutucu 119 TL

Araç çöp kovası 75 TL

Araç çakmak şarjı 100 w 149 TL

Otopark numaratör fosforlu 39 TL

Cep telefonu malzeme filesi 50 TL

Araç içi temizleme fırçası 59 TL

Jant detay temizlik fırçası 79 TL

Genel detay temizleme fırçası 3'lü 129 TL

Oto paspas 4 parça 499 TL

Fakir Araç bakım ürünleri çeşitleri 59 TL

Motosiklet brandası 349 TL

Hugel Akü 12v 60ah 2,490 TL

Torpido bakım seti 2'li 59 TL

Liqui Moly Fren balata temizleme spreyi 119 TL

Caldini Motor temizleme spreyi 100 TL

Caldini Lastik tamir kiti 100 TL

Steel Jant boyası 100 TL

Oto yıkama seti 100 TL

Bu içerik 10 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

