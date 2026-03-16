BİM'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 18 Mart 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM 18 Mart kataloğunda teknolojiseverler için Lg markalı çeşitli akıllı televizyonlar, soundbar ve Rks katlanabilir elektrikli bisiklet dikkat çekerken; ev işlerini kolaylaştıracak Philips süpürge, Kumtel ankastre set ve Onvo koltuk yıkama makinesi gibi beyaz eşyalar da öne çıkıyor. Lav ve Rakle marka şık cam ürünlerinin yanında Ören Bayan örgü yünleri, konforlu pijama takımları ve çeşitli ev tekstili ürünleri de raflarda yerini alıyor. Ayrıca çocuklar için Lego setlerinden uzaktan kumandalı arabalara kadar pek çok eğlenceli oyuncak seçeneği de bu haftanın fırsatları arasında bulunuyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
- Rks katlanabilir rsIII pro x elektrikli bisiklet 29,900 TL
- Kumtel beyaz turbo cam ankastre set 10,750 TL
- Kumtel siyah turbo cam ankastre set 10,250 TL
- Arnica şarjlı dikey süpürge solara 5,900 TL
- Onvo halı ve koltuk yıkama makinesi 3,690 TL
- Philips toz torbasız süpürge 4,750 TL
- Dijitsu mikrodalga fırın 2,590 TL
- Philips saç kurutma makinesi 950 TL
- Kumtel banyo baskülü dijital cam 290 TL
- Philips kablolu epilatör 990 TL
- Polosmart vücut bakım seti 649 TL
- Polosmart ağız duşu 590 TL
- House pratik duş fırçası 590 TL
- House pratik ısıya duyarlı led ışıklı duş başlığı 449 TL
- Lg 65 inç 4k hdr10 nanocell smart tv 38,500 TL
- Lg soundbar s30a 5,250 TL
- Lg 65 inç 4k hdr10 ultra hd smart tv 36,500 TL
- Lg 55 inç 4k ultra hd hdr10 nanocell smart tv 32,500 TL
- Lg 55 inç 4k hdr10 ultra hd smart tv 32,500 TL
- Lg 55 inç 4k hdr10 qned smart tv 38,500 TL
- Polosmart kablosuz speaker 399 TL
- Polosmart tws kulaklık air 590 TL
- Polosmart nostaljik retro radyo 990 TL
- Tp-link tapo c200c 360° hareketli wi-fi güvenlik kamerası 890 TL
- Lav kilitli saklama kabı 700 cc 119 TL
- Lav kilitli saklama kabı 375 cc 79 TL
- Lav kilitli saklama kabı 400 cc 85 TL
- Lav kilitli saklama kabı 720 cc 109 TL
- Lav kilitli saklama kabı 1150 cc 139 TL
- Lav lal çay bardağı 6'lı 129 TL
- Lav reçellik/kase 6'lı 119 TL
- Lav sera baharatlık 59 TL
- Glass in love kapaklı süzgeçli renkli cam sürahi 319 TL
- Renkli cam su şişesi 149 TL
- Rakle desenli kahve yanı su bardağı 3'lü 249 TL
- Rakle desenli meşrubat bardağı 69 TL
- Rakle mottolu cam kupa 79 TL
- Benante desenli yuvarlak kase 29 cm 189 TL
- Benante desenli yuvarlak kase 20 cm 79 TL
- Borcam kare fırın tepsisi 259 TL
- Porselen kahve fincan seti 4'lü 199 TL
- Sarkap home tepsili metal saklama seti 3'lü 109 TL
- Bonera emaye tepsi 20 cm 179 TL
- Bonera emaye tepsi 25 cm 199 TL
- Bonera emaye tepsi 33 cm 299 TL
- Stanley klasik vakumlu çelik termos 1.9 l 2,790 TL
- Stanley klasik vakumlu çelik termos 2.3 l 2,990 TL
- Stanley klasik vakumlu çelik termos 0.75 l 1,990 TL
- Mounty kamp sandalyesi 349 TL
- Babyco ahşap öğrenme kulesi 1,290 TL
- Avansas koli bandı 25 TL
- Tek kanat sineklik 69 TL
- Çift kanat sineklik 79 TL
- Chef's meyve bıçağı 3'lü 109 TL
- Pirge soyacak 159 TL
- Mutfak bıçağı 99 TL
- Renkli çelik süzgeç 239 TL
- Hobby life yumurta saklama kabı 15'li 59 TL
- Fonksiyonel askı çeşitleri 39 TL
- Kapaklı kase seti 3'lü 139 TL
- Çok amaçlı kapaklı kutu 20 l 139 TL
- Tek fiyat plastik ürün çeşitleri 49 TL
- Çok amaçlı saklama kutusu 3'lü 55 TL
- Okyanus home kapaklı buzdolabı organizeri 20x30x7 cm 119 TL
- Okyanus home kapaklı buzdolabı organizeri 20x30x10 cm 129 TL
- Okyanus home kapaklı buzdolabı organizeri 20x30x14.5 cm 139 TL
- Vip ahmet üçgen uçlu erzak saklama kabı 1700 ml 79 TL
- Vip ahmet üçgen uçlu erzak saklama kabı 1000 ml 65 TL
- Lego friends paisley'nin odası 899 TL
- Maisto 1:24 r/c uzaktan kumandalı araba 1,690 TL
- Tükenmez resim defteri 109 TL
- Tekli oyun hamuru 30 TL
- Hikaye kitapları 65 TL
- Kuru boyalı boyama kitapları 99 TL
- Gokidy sürtmeli büyük teker dinozor iş araçları 179 TL
- Gokidy piknik kamp partisi oyun setleri 99 TL
- Gokidy dollyland minkle prensesin rüya evi 299 TL
- Gokidy dollyland minkle moda partisi 199 TL
- Gokidy zıplayan baykuşlar 79 TL
- Piccolo mondi uçak seti 2'li 139 TL
- Uçar oyuncak oyuncak kamyon 249 TL
- Gokidy 1:18 uzaktan kumandalı araba 799 TL
- Gokidy toplu dönen bebek oyuncağı 229 TL
- Dede flexi bambu çubuklar 100 parça 299 TL
- Lego city polis arabası 450 TL
- Birlik oyuncak kule denge oyunu 169 TL
- Piccolo mondi oyuncak denizkızı bebek 79 TL
- Baskılı balonlar 32 TL
- Ahşap-boncuklu manyetik oyun 319 TL
- Piccolo mondi ahşap araba rafı 249 TL
- Pilli istasyonlu tren 279 TL
- Piccolo mondi saksılı blok çiçekler 119 TL
- Ören bayan yumak çeşitleri madame petite ve madame coton 149 TL
- Ören bayan yumak çeşitleri angora 149 TL
- Pijama takımı erkek 369 TL
- Pijama takımı kadın 389 TL
- Pijama altı kadın 199 TL
- Pijama takımı erkek büyük beden 399 TL
- Pijama takımı kadın büyük beden 399 TL
- Pijama altı kadın karma desenli 99 TL
- Pijama altı erkek büyük beden 199 TL
- Casilli balensiz dikişsiz sütyen 429 TL
- Casilli balensiz dikişsiz sütyen (farklı model) 399 TL
- Comfort family düşük bel kadın slip 3'lü 109 TL
- Comfort family yüksek bel kadın slip 3'lü 119 TL
- Dagi sırt çantası 529 TL
- Katlanabilir spor çantası 299 TL
- Penye şal 89 TL
- Spor ayakkabı kadın 549 TL
- Kapı önü paspası 75 TL
- Spor ayakkabı erkek 399 TL
- Çift kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 299 TL
- Tek kişilik sıvı geçirmez lastikli alez 229 TL
- Yastık alezi 79 TL
- Kadife kırlent kılıfı 159 TL
- Maisonette yüz havlusu 79 TL
- Çift kişilik pike 249 TL
- Tek kişilik pike 149 TL
- Çift kişilik nevresim seti 509 TL
- Tek kişilik ranforce çarşaf seti 359 TL
- Altın başak dikiş ipi 129 TL
- Altın başak dikiş ipliği seti 5'li 89 TL
- Altın başak 10'lu dikiş ipi seti 69 TL
- Dikiş ipliği 49 TL
- Altın başak yazma ipliği 20 g 15 TL
- Altın başak yazma ipliği 100 g 59 TL
Bu içerik 16 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.