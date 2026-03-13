A101'e Stanley termos çeşitleri geliyor! 19 Mart 2026 A101 katalog yayınlandı!

A101’in 19 Mart kataloğunda öne çıkan ürünler arasında LG QNED, Philips ve Onvo marka akıllı televizyonlar, iPhone 17 serisi, Samsung Galaxy S25 Ultra cep telefonu ve Volta markalı elektrikli motosiklet ile bisiklet seçenekleri dikkat çekiyor. DeWalt ile Stanley marka el aletlerinin yanında ev işlerini kolaylaştıracak Seg beyaz eşyalar ve Tefal, Fissler ve Wmf tencere setleri gibi küçük ev aletleri raflarda yerini alacak. Ayrıca ev tekstili ve çocuklar için eğitici oyuncakların yanı sıra Stanley termos çeşitleri ile kamp konforunu artıran Bag the Joy katlanır mobilyalar da haftanın en dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Philips 50pus7000/62 50" 4k uhd led dolby atmos smart tv 22,999 TL
- Hi-level hl43fmln-a14s 43" frameless fhd android 14 smart tv 9,999 TL
- Onvo 50vq90f3ua 50" frameless ultra hd qled google tv 14,999 TL
- Onvo 40vq80f2fa 40" frameless fhd whale os 10 android qled tv 9,299 TL
- Samsung Galaxy a17 4/128gb lte cep telefonu 10,999 TL
- Piranha 21160 kablosuz şarjlı masa lambası 399 TL
- Piranha 9958 kablosuz kulak içi kulaklık 499 TL
- Huawei Watch fit 2 akıllı saat 1,999 TL
- Lg 55qned86a6a uydu alıcılı 4k ultra hd qned tv 54,999 TL
- Altus al65 9825 65" uhd google android tv 28,999 TL
- iPhone 17 pro max 2 tb cep telefonu 161,999 TL
- iPhone 17 pro max 512 gb cep telefonu 129,099 TL
- iPhone 17 512 gb cep telefonu 85,799 TL
- iPhone 16 pro max 256 gb cep telefonu 110,499 TL
- iPhone 16 plus 512 gb cep telefonu 85,399 TL
- iPhone 16 plus 128 gb cep telefonu 68,799 TL
- iPhone 15 plus 512 gb cep telefonu 74,299 TL
- iPhone 15 512 gb cep telefonu 62,499 TL
- iPhone 14 256 gb cep telefonu 48,499 TL
- iPhone 14 128 gb cep telefonu 46,999 TL
- Samsung Galaxy a07 4/128 gb cep telefonu 7,799 TL
- Samsung Galaxy a36 8/256 gb 5g cep telefonu 17,899 TL
- Samsung Galaxy a17 6/128 gb 5g cep telefonu 11,899 TL
- Samsung Galaxy s25 ultra 12/256 gb cep telefonu 76,499 TL
- Samsung Galaxy s25 ultra 12/512 gb cep telefonu 81,299 TL
- Samsung z flip 7 fe 8/256 gb 5g cep telefonu 43,299 TL
- Samsung Galaxy tab a11 4/64 gb tablet 5,499 TL
- Honor pad 10 8/256 gb tablet 16,799 TL
- Brennenstuhl premium serisi tek soketli priz 799 TL
- Brennenstuhl arttırılmış temas korumalı priz 499 TL
- Brennenstuhl eco-line serisi 6 soketli priz 899 TL
- Brennenstuhl eco-line 5 metre 3 soketli priz 899 TL
- Seg cm 911 inv çamaşır makinesi 14,999 TL
- Seg nf4831 no-frost buzdolabı 21,999 TL
- Kiwi kwp-8570 gizli damacanalı dahili otomatik çaycılı sıcak soğuk dijital su sebili 10,999 TL
- Seg lfw 3252 buzdolabı 13,999 TL
- Seg termosifon 80 l 9,999 TL
- Seg nfw 4802 no-frost buzdolabı 22,499 TL
- Regal rcd 1000 g 4 bıçaklı doğrayıcı 1,099 TL
- Regal rkb 1000 y kişisel blender 799 TL
- Vestel x maxi 4 bıçaklı doğrayıcı 1,299 TL
- Vestel maxi dx 4 bıçaklı doğrayıcı 1,299 TL
- Windsor ws 4500 nf buzdolabı 21,999 TL
Aprilla atr7018 şarjlı saç sakal kesme makinesi 649 TL
- Pierre cardin erkek bakım seti 1,099 TL
- Kiwi kvc-4109 dikey elektrikli süpürge 1,099 TL
- Aprilla ahc 5007 saç kesme makinesi 499 TL
- Homend functionall 2843h mutfak robotu 2,299 TL
- Sinbo shb-3185 çubuk blender 599 TL
- Onvo ovbld04 sürahi blender 3,999 TL
- Pierre cardin elektrikli cam cezve 599 TL
- Kiwi kfm-2832 şarjlı masaj aleti 849 TL
- Kiwi kcc-4318 koltuk ve halı yıkama makinesi 2,999 TL
- Philips fc9330/07 torbasız elektrikli süpürge 6,499 TL
- Philips dst7040/80 hv buharlı ütü 3,299 TL
- Homend artfood 7025h smoothie blender 1,699 TL
- Homend artfood 4925h profesyonel blender 2,699 TL
- Homend artfood 3025h stand mikser 9,699 TL
- Homend profashion 3063h hamur yoğurma makinesi 4,749 TL
- Homend coffeebreak 5006h filtre kahve makinesi 2,199 TL
- Homend royaltea 1757h konuşan çay makinesi 2,599 TL
- Homend grilliant 1366h inox tost ve ızgara makinesi 3,699 TL
- Homend grilliant 1340h tost ve ızgara makinesi 4,799 TL
- Homend hairnomy 4606h saç şekillendirme ve kurutma seti 3,799 TL
- Homend alex 1288h akıllı robot süpürge gyroscope 7,499 TL
Ap-volt rs6 125 cc benzinli motosiklet 44,990 TL
- Volta vt5 pro üç tekerlekli moped 89,990 TL
- Volta yide se03 max elektrikli moped 39,990 TL
- Volta vb4 elektrikli bisiklet 21,990 TL
Mini hortum makarası seti 1,099 TL
- Kgwt-551 dijital sulama zamanlayıcı 1,099 TL
- Mini taşınabilir hortum makarası seti 549 TL
- Spiral hortum seti 359 TL
- Kiwi budama makası 369 TL
- Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası 229 TL
- Otomatik fonksiyonlu bahçe sulama tabancası seti 279 TL
- Uzayan bahçe hortum seti 299 TL
- 3 kollu döner fıskiye 279 TL
- Döner başlıklı bahçe sulama fıskiyesi 149 TL
- Bahçe sulama tabancası seti 259 TL
- Bahçe sulama tabancası 169 TL
- Çift musluk bağlantı aparatı 89 TL
- Bahçe sulama başlığı seti 119 TL
- Çok fonksiyonlu otomatik bahçe sulama tabancası 249 TL
- Katlanır testere 249 TL
- Hortum/musluk bağlantı seti 85 TL
- Şarjlı solar kamp lambası 139 TL
- Kgms-701 çok amaçlı kürek 269 TL
- Bahçe seti 3'lü 199 TL
- Metal jet rüzgar çakmağı 29 TL
- Tsuyoi kaze oto carplay multimedya 1,999 TL
- Power inverter 799 TL
- Piranha dijital hava kompresörü 899 TL
- Oto paspas 399 TL
- Pierre cardin visco seyahat yastığı 449 TL
- Moki çocuk emniyet kemeri yastığı 249 TL
Lav şekerlik 69 TL
- Lav dekorlu karaf 99 TL
- Lav boyalı kase 39 TL
- Lav dekorlu bardak 39 TL
- Vivaldi seramik basık tencere 649 TL
- Vivaldi seramik tava 449 TL
- Vivaldi seramik kapaklı sahan 449 TL
- Papilla midi tava ürünleri 189 TL
- Borosilikat tencere 499 TL
- Borosilikat demlik 269 TL
- 4 parça kase seti 169 TL
- 6+1 tepsili kahvaltılık seti 179 TL
- Krep tavası 399 TL
- Emaye fırın tepsisi 169 TL
- English home cam kesim panosu 129 TL
- Borosilikat bombeli meşrubat bardağı 74 TL
- Cam vakumlu baharatlık 29 TL
- Pipetli bardak 34 TL
- Borosilikat kupa 6'lı 179 TL
- Tuzluk 14 TL
- Cam çerezlik 6'lı 89 TL
- Bal ve reçel kavanozu 54 TL
- Cam pipet 6'lı 30 TL
- 2 katlı lunch box 149 TL
- 5 parça plastik servis seti 109 TL
- Figürlü matara 500 ml 349 TL
- Figürlü matara 1 l 349 TL
- Tefal ingenio natural force tava seti 2'li 3,049 TL
- Tefal ingenio natural force tencere seti 4'lü 4,499 TL
- Tefal ingenio tencere seti 2'li 2,799 TL
- Tefal resist fry 2x tava 1,099 TL
- Tefal virtuoso tencere seti 3'lü 3,399 TL
- Tefal jamie oliver ızgara tava 1,699 TL
- Tefal titanium 1x süper start tava seti 2'li 2,499 TL
- Tefal optispace 5x tencere seti 3'lü 3,799 TL
- Fissler adamant classic tava 26 cm 2,699 TL
- Fissler adamant classic tava 28 cm 2,999 TL
- Fissler levital comfort tava 2,399 TL
- Fissler original profi collection tencere 5,2 l 5,499 TL
- Fissler original profi collection tencere 4,1 l 4,499 TL
- Wmf perfect düdüklü tencere 8,5 l 8,999 TL
- Lagostina sfiziosa mutfak seti 24'lü 12,999 TL
- English home lapis tava 799 TL
- Wmf quality tencere seti 8'li 10,799 TL
Kapaklı kase 69 TL
- Tencere kapağı düzenleyicisi 49 TL
- Kapaklı hamur leğeni 69 TL
- Düzenleyici sepet 79 TL
- Çizgili cam kavanoz 69 TL
- Manuel doğrayıcı 149 TL
- Beslenme kabı 29 TL
- Plastik küllük 25 TL
- Çok amaçlı erzak kabı 99 TL
- Ayarlı çekmece içi kaşıklık 89 TL
- Dik kaşıklık 32 TL
- Çöp kovası 129 TL
- Kutu organizerleri 25 TL
- Sürgülü bulaşıklık 89 TL
- Büyük basamaklı tabure 249 TL
- Midi ayarlanabilir çekmece düzenleyici 39 TL
- Maxi ayarlanabilir çekmece düzenleyici 44 TL
- Mini ayarlanabilir çekmece düzenleyici 34 TL
- Ayarlanabilir laptop sehpası 799 TL
- 2 çekmeceli organizer 109 TL
- İkili sabunluk seti 49 TL
- Ahşap çubuklu dekoratif raf 99 TL
- Bebek oturağı 269 TL
- Cam sıvı sabunluk 49 TL
- Kadın kadife alt 329 TL
- Kiğılı erkek büyük beden gömlek 649 TL
- Erkek scuba sweatshirt 429 TL
- Kadın scuba sweatshirt 429 TL
- Silk&blue kadın/erkek termal üst içlik 179 TL
- Kadın dantelli atlet 99 TL
- Kadın tam fermuarlı polar 329 TL
- Penti kadın termal külotlu çorap 219 TL
- Pierre cardin ortopedik visco yastık 549 TL
- Pamuklu desenli halı 899 TL
- Kanz kadın kot terlik 139 TL
- Kanz erkek kot terlik 139 TL
- Kanz kadın ince taban terlik 119 TL
- Kanz erkek kemerli terlik 159 TL
- Kanz kadın hasırlı terlik 119 TL
- Kanz kadın terlik 119 TL
- Kadife taç ve toka 49 TL
- Lisanslı taç ve toka 69 TL
- Denyco kutulu lastik toka 64 TL
Jwin sdp-214 çekiç aksiyonlu 88 tuşlu dijital piyano 21,999 TL
- Jdd-2024 tabureli dijital bateri seti 12,999 TL
- Cmk-1237 elektronik org 659 TL
- Jwin vl-800s 4/4 tam boy keman 2,599 TL
Oyuncak iş makinesi taşıyıcı araç 339 TL
- Oyuncak temizlik seti arabası 329 TL
- Oyuncak 3d steam matkaplı hayvan yapma 529 TL
- Akrobasi oyun seti 399 TL
- Oyuncak basmalı tren 229 TL
- Oyuncak itfaiye kamyonu 349 TL
- Oyuncak mini bowling 129 TL
- Oyuncak yazar kasa 269 TL
- Oyuncak hamburger/cup cake seti 99 TL
- Oyuncak meyve kesme seti 119 TL
- 10" metalik balon 6'lı 29 TL
- Oyuncak dikey elektrikli süpürge 139 TL
- Oyuncak mikro blok 299 TL
- Lisanslı puzzle 95 TL
- Çocuk akademi hikaye kitabı 35 TL
- Fun-tastik puzzle ve aktivite kitapları 45 TL
- Eğitici oyuncak 25 parça vakum molekül 129 TL
- Kurbağa denge oyunu 139 TL
Black+Decker 12 v akülü vidalama cihazı 1,599 TL
- Black+Decker bcf601c-xj el tipi pilli tornavida 899 TL
- Black+Decker tek akülü darbesiz matkap 3,799 TL
- Black+Decker şarjlı tornavida 1,049 TL
- Stanley global metre 5 m 199 TL
- Stanley stht77065-0 20 m lazer metre 1,999 TL
- Stanley 0-66-358 6 parça tornavida seti 499 TL
- Stanley 0-65-438 7 parça tornavida takımı 1,089 TL
- Stanley stht1-43106 bx su terazisi 949 TL
- Bosch gsb 600 darbeli matkap + 100 parça aksesuar 3,399 TL
- Bosch gsr 180+gdr 18v-160 akülü vidalama akülü vidalama 9,599 TL
- Stanley sfmcd726b-xj aküsüz darbeli matkap 5,999 TL
- DeWalt dcd791d2-qw kömürsüz matkap 10,499 TL
- DeWalt dcd709d2t-qw çift akülü darbeli matkap 9,799 TL
- DeWalt dcd796p2-qw darbeli matkap 14,999 TL
Bag the Joy çantalı ahşap katlanır rulo kamp masası (küçük) 739 TL
- Bag the Joy çantalı ahşap katlanır rulo kamp masası (büyük) 1,049 TL
- Bag the Joy çantalı ahşap katlanır kamp masa sandalye seti 6,899 TL
- Bag the Joy çantalı ahşap katlanır kamp sandalyesi 2,699 TL
- Peka 4 raflı çok amaçlı dolap 1,699 TL
- Peka 4 katlı çiçeklik saksı standı 999 TL
- Peka 2 raflı orta ve yan sehpa 2,249 TL
- Peka 5 raflı geniş kitaplık 1,899 TL
- Pratico 14 kapaklı sepetli çok amaçlı dolap 1,899 TL
- Pratico 2 kapaklı çok amaçlı dolap 1,599 TL
- Pratico aynalı takı dolabı 2,399 TL
- Pratico 4 kapaklı mutfak dolabı 2,999 TL
Puma 39902801 kadın/erkek ayakkabı 1,749 TL
- Puma 39520501 kadın/erkek ayakkabı 1,799 TL
- Puma 38842101 çocuk ayakkabı 1,199 TL
- Puma 39932101 kadın ayakkabı 1,699 TL
- Puma 39931901 kadın ayakkabı 1,749 TL
- Skechers 52635-char erkek ayakkabı 2,399 TL
- New Balance mr530rb kadın/erkek ayakkabı 4,999 TL
- New Balance mr530ema kadın/erkek ayakkabı 5,499 TL
- New Balance mr530aa kadın/erkek ayakkabı 5,499 TL
- Adidas jl4517 erkek ayakkabı 1,599 TL
- Adidas id1481 samba og kadın ayakkabı 4,599 TL
- Adidas ir3519 erkek ayakkabı 1,899 TL
- Columbia 2100651-255 erkek ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2099901-010 kadın ayakkabı 4,499 TL
- Columbia 2099751-011 erkek ayakkabı 4,499 TL
Stanley adventure to-go vakumlu termos 0,75 l 1,549 TL
- Stanley classic legendary termos 1 l 1,899 TL
- Stanley iceflow flip straw pipetli termos 1,06 l 1,899 TL
- Stanley aerolight iceflow termos 0,47 l 1,399 TL
- Stanley cafe to-go termos bardak 0,23 l 1,149 TL
- Stanley adventure soğuk içecek bardağı 0,47 l 899 TL
- Stanley quencher protour pipetli termos 0,60 l 1,699 TL
- Stanley wellspring termos 0,70 l 1,599 TL
- Stanley classic legendary termos 1,4 l 2,299 TL
- Stanley quencher flowstate pipetli termos 1,2 l 1,999 TL
- Stanley classic legendary termos 0,59 l 1,999 TL
- Stanley all day slim termos 0,60 l 1,599 TL
Bu içerik 19 Mart 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.