Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
ŞOK'a klimalı yastık geliyor! 21 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!
ŞOK'a klimalı yastık geliyor! 21 Mart 2026 ŞOK aktüel katalog yayınlandı!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Şok market raflarında bu hafta sonu kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Şok aktüel listesindeki lisanslı oyuncaklardan ev tekstiline kadar pek çok ürün, avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Şok katalog sayfalarında öne çıkan oyuncaklar, şokta bu hafta çocukları sevindirmek isteyenler için ideal. Şok aktüel ürünler arasında klimalı yastık ve alez gibi ihtiyaçlar da bulunuyor. Şok'ta hafta sonu indirimleri ile devam eden kampanyaları incelemek için bizi takipte kalın!

Şok marketlere bu hafta sonu çocukları ve evini yenilemek isteyenleri sevindirecek ürünler geliyor. Oyuncak tarafında lisanslı 1:32 model arabalar, Gokidy inşaat ve güzellik valizleri ile dev boyutlu 100 cm pelüş zürafanın yanında Barbie pırıltılı bebekler ve Hot Wheels Monster Trucks serileri de dikkat çekiyor. Ev tekstili ve giyim tarafında ise kadın ev ayakkabıları, tek alt pantolonlar ve uyku konforunu artıracak klimalı yastık ile lastikli alez çeşitleri uygun fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Lisanslı Araba 1:32 699 TL

  • Lisanslı Araba 1:32 699 TL
  • Pelüş Zürafa 100 cm 599 TL
  • Hasır Şapkalı Pelüş Kedi 499 TL
  • Pelüş Top 299 TL
  • Gokidy Güzellik Valizi 399 TL
  • Gokidy İnşaat Valizi 399 TL
  • Dikey Oyuncak Süpürge 399 TL
  • Gurme Test ve Tatlı Tepsisi 199 TL
  • Temizlik Seti 119 TL
  • Frog Game Kurbağa Denge Oyunu 100 TL
  • Tetris Kutu Oyunu 169 TL
  • Mercan Futbol Topu 100 TL
  • Barbie Lisanslı Çantalı Oyun Hamuru 129 TL
  • Mini Org 169 TL
  • Stumble Guys Mini Canavar 2'li Araçlar Seti 129 TL
  • Toysup Sürpriz Parmak Futbolu 59 TL
  • Barbie Pırıltılı Bebekler 299 TL
  • Oto Taşıyıcı 179 TL
  • Alpella Kakaolu Fındık Kreması 79 TL
  • Rexona Deodorant Çeşitleri 99 TL
  • Domestos Yoğun Çamaşır Suyu Ferah Güç 45 TL
  • Peros Sıvı Bakım Çamaşır Deterjanı Çeşitleri 189 TL
  • Pure Baby Islak Havlu 49 TL

  • Win 8'li Blok Çiçek Seti 799 TL
  • Gokidy Çek-Bırak Metal Araba 50 TL
  • Tırmanan Gösteri Aracı 119 TL
  • Çek Bırak Tır 249 TL
  • Dinozor ve Çek Bırak Araba 249 TL
  • Melisa'nın Bisikleti 129 TL
  • 4 x 4 Uzaktan Kumandalı Araba 599 TL
  • Disney Princess Moda İkonu Bebekler 349 TL
  • Mutfak Oyun Hamuru Seti 149 TL
  • Polly Pocket ve Arkadaşları 119 TL
  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 75 TL
  • Barbie Peri Bebek 299 TL
  • Dc Mini Karakterler 50 TL
  • Çiftlik Seti 50 TL
  • Win Friends 500 Parça Puzzle 149 TL
  • Kadın Ev Ayakkabısı 199 TL
  • Kadın Pantolon Tek Alt 199 TL
  • Mutfak Tezgah Önü Mat 199 TL
  • Win Klimalı Yastık 249 TL
  • Tek Kişilik Alez Lastikli 199 TL
  • Çift Kişilik Alez Lastikli 249 TL

Bu içerik 21 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

