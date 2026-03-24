Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
31 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!
  3. Ekonomi

31 Mart 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayınlandı!

Alışveriş tutkunlarının merakla beklediği BİM katalog yayınlandı. 31 Mart BİM aktüel ürünler arasında yok yok! Zengin içeriğiyle dikkat çeken BİM market, bu hafta hem sporcu gıdalarından temel gıda ürünlerine kadar pek çok seçeneği raflarına taşıyor. Özellikle BİM salı fırsatlarını takip edenler için hazırlanan BİM salı aktüel broşürü, uygun fiyatlı şarküteri ve atıştırmalıklarla dolu. BİM aktüel ürünler avantajlarını kaçırmamak ve BİM'de bu hafta neler var görmek için bizi takip edin!

BİM’in 31 Mart kataloğunda hem sporcuları hem de mutfak alışverişi yapacakları memnun edecek oldukça çeşitli seçenekler var. Protein tozları, kreatin ve kolajen gibi sporcu takviyeleri ile yüksek proteinli atıştırmalıkların yanında Nestle’nin 9’lu keyif paketleri ve farklı meyve aromalı bisküviler öne çıkarken, şarküteri tarafında kangal sucuk, kuzu kokoreç ve çeşitli peynir seçenekleri mutfakları doldurmaya hazırlanıyor. Tam liste için okumaya deva edin!

  • Nestle çikolata keyif paketi 9x30 g 199 TL
  • Patito patates cipsi 135 g 35 TL
  • Rixy mısır çerezi çeşitleri 117 g 34,50 TL
  • Dokuru kurutulmuş meyve çeşitleri 109 TL
  • Nestle 1927 bitter çikolatalı gofret 8x28 g 89 TL
  • Biscolata mood orman meyveli 125 g 49 TL
  • Eti form kakaolu, fındıklı ve tarçınlı kepekli bisküvi 40 g 12,50 TL
  • Çotonak şeker ilavesiz fındık ezmesi 300 g 259 TL
  • Bifa comicus oyuncaklı yumurta 20 g 25 TL
  • Mc vitie's hobnobs yulaflı bisküvi 255 g 69 TL
  • Zühre ana bromelain şurubu 250 ml 210 TL
  • Bebeto ice cream yumuşak şeker 120 g 39 TL
  • Falım karanfil aromalı şekersiz sakız 5x7 g 45 TL
  • Protein ocn kreatin meyve aromalı 250 g 299 TL
  • Protein ocn pre workout yeşil elma aromalı 250 g 299 TL
  • Protein ocn kolajen ahududu aromalı 250 g 329 TL
  • Protein ocn whey protein kurabiye aromalı 750 g 949 TL
  • Protein ocn cream of rice kurabiye aromalı 1500 g 299 TL
  • Fıstık ezmesi %100 330 g 119 TL
  • Protein bar 50 g 59 TL
  • Flava magnezyum 45 kapsül 199 TL

  • Emin dana kangal sucuk 500 g 269 TL
  • Binvezir yarım yağlı eritme peyniri 1000 g 299 TL
  • Kajun time acı tatlı ekşili tavuk 700 g 179 TL
  • Hastavuk piliç döner 500 g 99 TL
  • Akşeker dilimli kuzu kokoreç 200 g 189 TL
  • Superfresh milföy hamuru 1 kg 109 TL
  • Pınar-açıkbüfe hindi uzun sosis 430 g 85 TL
  • Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 g 149 TL
  • Sek creme brulee aromalı süt 330 ml 42,50 TL
  • Dost çilekli pastörize süt 1 l 49,50 TL
  • Sek %3 yağlı yoğurt 3000 g 169 TL
  • Teksüt tam yağlı beyaz peynir 900 g 199 TL
  • Taraklı tam yağlı dil peyniri 250 g 119 TL
  • İçim orman meyveli kefir 1 l 89 TL
  • Alpro bademli içecek 1 l 149 TL
  • Yörsan süzme yoğurt 900 g 119 TL
  • Köylüm tam yağlı dilimli kaşar peyniri 500 g 179 TL
  • Ülker sürmix çikolatalı & peynirli 180 g 37,50 TL
  • Sek muzlu & kurabiyeli bardak milkshake 285 ml 39,50 TL
  • Activia kara mürverli & yaban mersinli shot+ 4x80 ml 94,50 TL
  • Peysan tam yağlı mihaliç peyniri 250 g 139 TL
  • Yörsan labne 3x180 g 129,50 TL
  • Yörsan bardak ayran 150 ml 7 TL
  • Yörsan susurluk ayranı 1 l 49,50 TL
  • Peysan sürülebilir lor 200 g 49 TL

Bu içerik 24 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

