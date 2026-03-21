BİM'e Stanley termos geliyor! 27 Mart 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM’in 27 Mart kataloğunda Güral Porselen yemek takımları ve Hisar Optimo tencere setleri, Fakir, Heifer ve Kumtel markalı küçük ev aletleri ile çeyiz hazırlığı yapanlar için zengin seçenekler var. Teknoloji tarafında 50 inç Google TV, Xiaomi Redmi cep telefonu ve şarjlı süpürge gibi modern cihazlar öne çıkarken; bahçe işleriyle uğraşanlar için 7 HP şanzımanlı profesyonel çapa makinesi sürpriz bir ürün olarak listede yer alıyor. Ayrıca Kappa markalı valizler, Dagi uyku giyim ürünleri ve eğitici oyuncaklar da bu hafta cuma BİM'de!

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Güral Porselen 48 parça kare fileli dekorlu yemek takımı 6,490 TL

Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,750 TL

Emsan çaydanlık 1,190 TL

Paşabahçe Diamond meşrubat bardağı 4'lü 139 TL

Paşabahçe Diamond ayaklı su bardağı 6'lı 279 TL

Paşabahçe Timeless 12 parça çay takımı 579 TL

Paşabahçe Kristalin ayaklı servis tabağı 299 TL

Paşabahçe Diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 6'lı 249 TL

Pirge Deluxe şef bıçağı 379 TL

Pirge Deluxe mutfak bıçağı 319 TL

Pirge Deluxe meyve bıçağı 6'lı 319 TL

Hisar Optimo tava 26 cm 575 TL

Hisar Optimo sahan 20 cm 479 TL

Hisar Optimo karnıyarık tencere 26 cm 900 TL

Hisar Optimo derin tencere 24 cm 900 TL

Emsan çelik sahan 20 cm 799 TL

Emsan çelik karnıyarık tencere 24 cm 950 TL

Emsan çelik derin tencere 22 cm 950 TL

Paşabahçe Aurora oval servis tabağı 33 cm 199 TL

Glass in Love cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 6'lı 249 TL

Oval tepsi 349 TL

Paşabahçe Aurora oval servis tabağı 25 cm 109 TL

Paşabahçe Aurora çukur tabak 89 TL

Topraksan bambu tablalı porselen çerezlik 229 TL

Akasya tuzluk baharatlık değirmeni 299 TL

Cam kupa 6'lı 209 TL

Cam lokumluk 3'lü 125 TL

Glass in Love cam şekerlik 89 TL

Akasya kapaklı gravürlü cam kavanoz 600 ml 185 TL

Akasya kapaklı gravürlü cam kavanoz 1600 ml 289 TL

Akasya kase 25 cm 475 TL

Akasya kesme sunum tahtası 319 TL

Benante desenli rimli kahve fincan seti 2'li 249 TL

Desenli rimli kupa çeşitleri 175 TL

3'lü kapaklı saklama kabı seti 99 TL

Hobby Life kapaklı desenli pipetli bardak 25 TL

Hobby Life matara 530 ml 119 TL

Kare renkli saklama kabı 7'li 169 TL

Rooc 2'li çok amaçlı bıçak seti 79 TL

Plastik ürün çeşitleri 45 TL

Okyanus Home standlı ahşap görünümlü 6'lı banyo seti 429 TL

Okyanus Home askılı sıvı sabunluk 149 TL

İki katlı şampuanlık 159 TL

Fakir çeyiz seti (tost makinesi, kahve makinesi, çay makinesi, blender seti) 7,990 TL

Stanley Iceflow bottle twist flip 0,70 L 1,549 TL

Stanley Iceflow bottle flip straw 0,65 L 1,899 TL

Stanley Iceflow bottle twist flip 0,47 L 1,399 TL

Fakir stant mikser hamur yoğurma makinesi 4,750 TL

Kumtel şarjlı vakumlu cam temizleyici 999 TL

Fakir Türk kahve makinesi 1,490 TL

Kumtel dijital yeni nesil semaver 3,249 TL

Kumtel mini fırın 1,990 TL

Arzum Teablend çay makinesi 1,790 TL

Heifer el mikseri 990 TL

Heifer ölçü kaplı çubuk blender 990 TL

Heifer Mega blender set 2,190 TL

Heifer elektronik kontrollü çay makinesi 2,490 TL

Heifer Flexpro şarjlı süpürge 6,749 TL

House Pratik şarjlı tuz ve baharat öğütücü set 890 TL

Senna 50 inç frameless ultra hd qled Google TV 15,250 TL

Kaan 7 hp şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi 19,990 TL

Senna 32 inç hd ready Android led TV 6,500 TL

Para sayma makinesi 3,750 TL

Xiaomi Redmi 15c 5g 256 gb cep telefonu 13,290 TL

Kumtel ultrasonik ve ışıklı hava nemlendirici 1,750 TL

Rexon şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 699 TL

Onvo katlanabilir saç kurutma makinesi 799 TL

Xiaomi smart kamera c201 1,190 TL

Heifer Airshape V2 saç şekillendirme ve kurutma seti 3,990 TL

Polosmart type-c to usb dönüştürücü hub 249 TL

Polosmart hybrid bt wireless mouse 199 TL

Ebby renkli çelik termos 1 L 1,150 TL

Ebby çelik termos 2 L 829 TL

Oyuncak mutfak seti 999 TL

Sessiz top 249 TL

Oyuncak puset 285 TL

Pet tüy toplama eldiveni 129 TL

Pet tarağı (fırça model) 179 TL

Pet tarağı (düz model) 179 TL

Eğlenceli patlayan patates oyunu 289 TL

Lisanslı metal arabalar 229 TL

Panobig bebek etkinlik kitabı 290 TL

Matrax Toys oyuncak penaltı oyunu 139 TL

Gokidy Dollyland minkie yol arkadaşım 299 TL

Gokidy Dollyland minkie oyun setleri 75 TL

Hikaye kitapları 59 TL

Hot Wheels oyuncak tekli arabalar 119 TL

Kelime girdabı oyunu 179 TL

Lisanslı matara 500 ml 199 TL

Dede kristal şehir blok oyuncak 429 TL

Quiz game kutu oyunu 289 TL

Oyuncak vakumlu elektrik süpürgesi 529 TL

Fixwood ahşap çubuklu ayakkabılık 379 TL

Hobi Toys oyuncak çeşitleri 99 TL

Kappa küçük boy abs valiz 699 TL

Kappa orta boy abs valiz 799 TL

Kappa büyük boy abs valiz 899 TL

Düğmeli pijama takımı kadın 699 TL

Dagi pijama takımı erkek 599 TL

Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 249 TL

Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 359 TL

Sıvı geçirmez alez çift kişilik 479 TL

Sıvı geçirmez alez tek kişilik 359 TL

El havlusu 99 TL

Yüz havlusu 159 TL

Ayak havlusu 179 TL

Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 849 TL

Çift kişilik yatak örtüsü seti 849 TL

Aloevera yorgan 699 TL

Aloevera yastık 199 TL

Lüks kapitoneli yastık 249 TL

Lüks post halı 399 TL

Çift kişilik battaniye 579 TL

Tek kişilik battaniye 549 TL

2'li kapitoneli banyo paspas seti 475 TL

Kasmir Halı bambu banyo paspası 399 TL

Keseli tesbih seccade set 179 TL

Pvc masa örtüsü 159 TL

Casilli dekolte sütyeni (askısız) 359 TL

Casilli dekolte sütyeni (yapışkanlı) 249 TL

Bu içerik 21 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.