BİM'e Stanley termos geliyor! 27 Mart 2026 BİM katalog yayınlandı!

BİM’in 27 Mart kataloğunda Güral Porselen yemek takımları ve Hisar Optimo tencere setleri, Fakir, Heifer ve Kumtel markalı küçük ev aletleri ile çeyiz hazırlığı yapanlar için zengin seçenekler var. Teknoloji tarafında 50 inç Google TV, Xiaomi Redmi cep telefonu ve şarjlı süpürge gibi modern cihazlar öne çıkarken; bahçe işleriyle uğraşanlar için 7 HP şanzımanlı profesyonel çapa makinesi sürpriz bir ürün olarak listede yer alıyor. Ayrıca Kappa markalı valizler, Dagi uyku giyim ürünleri ve eğitici oyuncaklar da bu hafta cuma BİM'de!
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Güral Porselen 48 parça kare fileli dekorlu yemek takımı 6,490 TL
- Güral Porselen 48 parça kare fileli dekorlu yemek takımı 6,490 TL
- Emsan 30 parça çatal kaşık bıçak takımı 1,750 TL
- Emsan çaydanlık 1,190 TL
- Paşabahçe Diamond meşrubat bardağı 4'lü 139 TL
- Paşabahçe Diamond ayaklı su bardağı 6'lı 279 TL
- Paşabahçe Timeless 12 parça çay takımı 579 TL
- Paşabahçe Kristalin ayaklı servis tabağı 299 TL
- Paşabahçe Diamond ayaklı kahve yanı su bardağı 6'lı 249 TL
- Pirge Deluxe şef bıçağı 379 TL
- Pirge Deluxe mutfak bıçağı 319 TL
- Pirge Deluxe meyve bıçağı 6'lı 319 TL
- Hisar Optimo tava 26 cm 575 TL
- Hisar Optimo sahan 20 cm 479 TL
- Hisar Optimo karnıyarık tencere 26 cm 900 TL
- Hisar Optimo derin tencere 24 cm 900 TL
- Emsan çelik sahan 20 cm 799 TL
- Emsan çelik karnıyarık tencere 24 cm 950 TL
- Emsan çelik derin tencere 22 cm 950 TL
- Paşabahçe Aurora oval servis tabağı 33 cm 199 TL
- Glass in Love cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 6'lı 249 TL
- Oval tepsi 349 TL
- Paşabahçe Aurora oval servis tabağı 25 cm 109 TL
- Paşabahçe Aurora çukur tabak 89 TL
- Topraksan bambu tablalı porselen çerezlik 229 TL
- Akasya tuzluk baharatlık değirmeni 299 TL
- Cam kupa 6'lı 209 TL
- Cam lokumluk 3'lü 125 TL
- Glass in Love cam şekerlik 89 TL
- Akasya kapaklı gravürlü cam kavanoz 600 ml 185 TL
- Akasya kapaklı gravürlü cam kavanoz 1600 ml 289 TL
- Akasya kase 25 cm 475 TL
- Akasya kesme sunum tahtası 319 TL
- Benante desenli rimli kahve fincan seti 2'li 249 TL
- Desenli rimli kupa çeşitleri 175 TL
- 3'lü kapaklı saklama kabı seti 99 TL
- Hobby Life kapaklı desenli pipetli bardak 25 TL
- Hobby Life matara 530 ml 119 TL
- Kare renkli saklama kabı 7'li 169 TL
- Rooc 2'li çok amaçlı bıçak seti 79 TL
- Plastik ürün çeşitleri 45 TL
- Okyanus Home standlı ahşap görünümlü 6'lı banyo seti 429 TL
- Okyanus Home askılı sıvı sabunluk 149 TL
- İki katlı şampuanlık 159 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Fakir çeyiz seti (tost makinesi, kahve makinesi, çay makinesi, blender seti) 7,990 TL
- Fakir çeyiz seti (tost makinesi, kahve makinesi, çay makinesi, blender seti) 7,990 TL
- Stanley Iceflow bottle twist flip 0,70 L 1,549 TL
- Stanley Iceflow bottle flip straw 0,65 L 1,899 TL
- Stanley Iceflow bottle twist flip 0,47 L 1,399 TL
- Fakir stant mikser hamur yoğurma makinesi 4,750 TL
- Kumtel şarjlı vakumlu cam temizleyici 999 TL
- Fakir Türk kahve makinesi 1,490 TL
- Kumtel dijital yeni nesil semaver 3,249 TL
- Kumtel mini fırın 1,990 TL
- Arzum Teablend çay makinesi 1,790 TL
- Heifer el mikseri 990 TL
- Heifer ölçü kaplı çubuk blender 990 TL
- Heifer Mega blender set 2,190 TL
- Heifer elektronik kontrollü çay makinesi 2,490 TL
- Heifer Flexpro şarjlı süpürge 6,749 TL
- House Pratik şarjlı tuz ve baharat öğütücü set 890 TL
Küçük mutfak aletlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Senna 50 inç frameless ultra hd qled Google TV 15,250 TL
- Senna 50 inç frameless ultra hd qled Google TV 15,250 TL
- Kaan 7 hp şanzımanlı tam profesyonel çapa makinesi 19,990 TL
- Senna 32 inç hd ready Android led TV 6,500 TL
- Para sayma makinesi 3,750 TL
- Xiaomi Redmi 15c 5g 256 gb cep telefonu 13,290 TL
- Kumtel ultrasonik ve ışıklı hava nemlendirici 1,750 TL
- Rexon şarjlı saç ve sakal tıraş makinesi 699 TL
- Onvo katlanabilir saç kurutma makinesi 799 TL
- Xiaomi smart kamera c201 1,190 TL
- Heifer Airshape V2 saç şekillendirme ve kurutma seti 3,990 TL
- Polosmart type-c to usb dönüştürücü hub 249 TL
- Polosmart hybrid bt wireless mouse 199 TL
- Ebby renkli çelik termos 1 L 1,150 TL
- Ebby çelik termos 2 L 829 TL
Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Oyuncak mutfak seti 999 TL
- Oyuncak mutfak seti 999 TL
- Sessiz top 249 TL
- Oyuncak puset 285 TL
- Pet tüy toplama eldiveni 129 TL
- Pet tarağı (fırça model) 179 TL
- Pet tarağı (düz model) 179 TL
- Eğlenceli patlayan patates oyunu 289 TL
- Lisanslı metal arabalar 229 TL
- Panobig bebek etkinlik kitabı 290 TL
- Matrax Toys oyuncak penaltı oyunu 139 TL
- Gokidy Dollyland minkie yol arkadaşım 299 TL
- Gokidy Dollyland minkie oyun setleri 75 TL
- Hikaye kitapları 59 TL
- Hot Wheels oyuncak tekli arabalar 119 TL
- Kelime girdabı oyunu 179 TL
- Lisanslı matara 500 ml 199 TL
- Dede kristal şehir blok oyuncak 429 TL
- Quiz game kutu oyunu 289 TL
- Oyuncak vakumlu elektrik süpürgesi 529 TL
- Fixwood ahşap çubuklu ayakkabılık 379 TL
- Hobi Toys oyuncak çeşitleri 99 TL
Sizin için indirimli oyuncak ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayabilirsiniz.
Kappa küçük boy abs valiz 699 TL
- Kappa küçük boy abs valiz 699 TL
- Kappa orta boy abs valiz 799 TL
- Kappa büyük boy abs valiz 899 TL
- Düğmeli pijama takımı kadın 699 TL
- Dagi pijama takımı erkek 599 TL
- Dagi tek kişilik lastikli penye çarşaf 249 TL
- Dagi çift kişilik lastikli penye çarşaf 359 TL
- Sıvı geçirmez alez çift kişilik 479 TL
- Sıvı geçirmez alez tek kişilik 359 TL
- El havlusu 99 TL
- Yüz havlusu 159 TL
- Ayak havlusu 179 TL
- Çift kişilik dijital baskılı nevresim seti 849 TL
- Çift kişilik yatak örtüsü seti 849 TL
- Aloevera yorgan 699 TL
- Aloevera yastık 199 TL
- Lüks kapitoneli yastık 249 TL
- Lüks post halı 399 TL
- Çift kişilik battaniye 579 TL
- Tek kişilik battaniye 549 TL
- 2'li kapitoneli banyo paspas seti 475 TL
- Kasmir Halı bambu banyo paspası 399 TL
- Keseli tesbih seccade set 179 TL
- Pvc masa örtüsü 159 TL
- Casilli dekolte sütyeni (askısız) 359 TL
- Casilli dekolte sütyeni (yapışkanlı) 249 TL
Ev ve yaşam ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Bu içerik 21 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.