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A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu
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A101'e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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1 Ekim Perşembe gününün en yeni A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta A101 market fırsatlarında neler var merak ediyor musunuz? A101 bu hafta televizyon, beyaz eşya, mutfak gereçleri, spor ekipmanları ve oyuncak kategorilerinde çeşitli fırsatlar sunuyor. Güncel A101 katalog bu hafta broşürünü inceleyerek fırsatları kaçırmayın. Ürünleri incelemek için A101 online imkanından da yararlanabilirsiniz. Yeni A101 katalog listesinin detayları için hadi, içeriğe geçelim!

1 Ekim Perşembe günü A101'e televizyon, beyaz eşya, küçük ev aletleri, motosiklet ve araçlar, pilates/spor ekipmanları, züccaciye, ısıtıcı, ev düzenleyici ve çocuk oyuncakları geliyor. Öne çıkanlar arasında Onvo QLED TV, SEG beyaz eşyalar, Volta motosikletler, pelet sobalar, çaydanlık ve tencereler, kahve makineleri ile zengin spor ürünleri yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 26,999 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 6

  • Nordmende 65" q65nm1105 4k whale qled tv 24,499 TL
  • İffalcon 55" u65a uhd smart google tv 19,999 TL
  • Hi-level hl55quprl-w025 55" frameless 4k uhd webos smart qled tv 18,999 TL
  • Philips xc6450/10 şarjlı dik süpürge 11,499 TL
  • Philips ep3349/70 espresso makinesi 15,999 TL

Seg cmi 90101so d çamaşır makinesi 18,999 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 7

  • Seg bm 401so d bulaşık makinesi 14,999 TL
  • Seg nf43420sod no frost buzdolabı 27,999 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 8

  • Onvo ovcm01 tam otomatik kahve makinesi 9,999 TL
  • Pierre cardin kahve ve baharat öğütücü 999 TL
  • English home cam kettle 999 TL
  • Sinbo ssm-2598 izgara ve tost makinesi 2,499 TL
  • Pierre cardin saç kurutma makinesi 1,399 TL
  • Kiwi kfd-5151 gıda kurutucu 1,599 TL

Volta vmp1 4 tekerlekli elektrikli kamyonet 279,990 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 9

  • Volta gpx demon gr250r motosiklet 179,990 TL
  • Volta rsx7 150 cc benzinli motosiklet 109,990 TL
  • Volta vb5 elektrikli bisiklet 29,990 TL

Triathlon t-260 pilates seti 199 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 10

  • Triathlon t-104 profesyonel pilates & yoga matı 499 TL
  • Triathlon t-120 pilates topu ve pompa 349 TL
  • Triathlon t-273 tpe pilates direnç bandı set 3'lü 129 TL
  • Triathlon t-268 tpe pilates direnç bandı set 3'lü 179 TL
  • Triathlon t-176 1 kg dambıl seti 299 TL

Hascevher metal çaydanlık 1,199 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 11

  • Hascevher saphira derin tencere 699 TL
  • Hascevher saphira basık tencere 799 TL
  • Hascevher cezve 229 TL
  • Hascevher tencere 999 TL

Tekerlekli füze pelet soba 5,699 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 12

  • Ayaklı mini pelet soba 2,999 TL
  • 45665 akım korumalı masaüstü 3'lü uzatma kablosu 429 TL
  • Evdemo selen 3 kapaklı/raflı çok amaçlı dolap 2,999 TL
  • Modüler raf 599 TL

Zorluteks karakter lisanslı nevresim seti 899 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 13

  • Zorluteks karakter lisanslı çarşaf seti 549 TL
  • Zorluteks karakter lisanslı yastık kılıfı seti 229 TL
  • Zorluteks karakter lisanslı kırlent 199 TL
  • Alüminyum saat 499 TL
  • Kadın el çantası 149 TL

Pelüş masa kalemliği 139 TL

A101 e elektrikli bisiklet geliyor! 1 Ekim 2026 A101 Kataloğu 14

  • Kilitli hatıra defteri + jel kalem seti 159 TL
  • Mekanizmalı defter 129 TL
  • Basmalı silgi 29,50 TL
  • Figürlü jel kalem 2'li 99,50 TL
  • Pati silgi + kalemtıraş 39,50 TL

Bu içerik 28 Eylül 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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