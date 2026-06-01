A101'e klima geliyor! 4 Haziran 2026 A101 kataloğu

A101 kataloğundda bu hafta konsol, TV ünitesi ve bahçe mobilyalarının yanı sıra, uyku kalitesini artıracak Sleeptown ve Homedius marka katlanır yatak ve koltuklar dikkat çekiyor. LG ve Toshiba markalı dev ekran akıllı televizyonların yanında iPhone 16 ve 17 Pro Max akıllı telefon serileri de bulunuyor. Yazın enerjisini hissedeceğiniz Crocs ve Birkenstock terlikler, Bisan bisikletler ve Onvo elektrikli scooterlar ile eviniz için Altus klima, SEG beyaz eşyalar, Polo Ralph Lauren tişörtler ve Michael Kors çantalar da raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

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Samsung 58U8000F 58" Uhd smart tv 31,199 TL

Samsung 58U8000F 58" Uhd smart tv 31,199 TL

Samsung QE50Q7FAAUXTK 50" Qled tv 28,199 TL

Philips 65PUS7000/62 65" 4K Uhd led dolby atmos smart tv 38,199 TL

Hi-Level HL32HMLN-A14S 32" Frameless hd ready android 14 smart tv 6,499 TL

Piranha 5439-A Su geçirmez telefon kılıfı 199 TL

Piranha 2071 Bluetooth gaming kulaklık 649 TL

LG NanoCell 55NANO80A6B 4K ultra HD webOS smart LED TV 34,999 TL

LG 65UA85006LA.APEZ 4K UHD smart TV 38,199 TL

Samsung HG55AU800EEXTK Crystal 4K ultra HD LED hospitality TV 21,999 TL

Toshiba 70UA5D63DT 4K ultra HD Android TV 40,999 TL

iPhone 17 Pro Max 2 TB cep telefonu 172,499 TL

iPhone 17 Pro Max 512 GB cep telefonu 139,999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB cep telefonu 124,499 TL

iPhone 16 Pro Max 256 GB cep telefonu 114,999 TL

iPhone 17 512 GB cep telefonu 92,499 TL

iPhone 16 128 GB cep telefonu 60,499 TL

iPhone 14 256 GB cep telefonu 49,999 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/512 GB cep telefonu 103,499 TL

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 GB cep telefonu 99,999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB cep telefonu 79,999 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB cep telefonu 75,499 TL

Samsung Galaxy S26 Plus 12/256 GB cep telefonu 70,499 TL

Samsung Z Flip7 12/256 GB cep telefonu 64,999 TL

Samsung Galaxy S25 12/256 GB cep telefonu 48,999 TL

Samsung Galaxy A56 8/256 GB 5G cep telefonu 24,499 TL

Samsung Galaxy A36 8/256 GB 5G cep telefonu 20,499 TL

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 8/256 GB cep telefonu 19,499 TL

Xiaomi Redmi 15C 6/128 GB cep telefonu 8,999 TL

Elektronik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Seg CM 10121 INV 10 kg çamaşır makinesi 18,499 TL

Seg CM 10121 INV 10 kg çamaşır makinesi 18,499 TL

Seg CM 711 7 kg çamaşır makinesi 14,999 TL

Seg BM 501S0 D Bulaşık makinesi 13,999 TL

Seg LF 2831 Buzdolabı 14,999 TL

Altus ALK 1840 18000 BTU duvar tipi inverter klima 34,999 TL

Altus ALK 1273 12000 BTU duvar tipi inverter klima 24,999 TL

Altus ALK 9070 9000 BTU duvar tipi inverter klima 21,999 TL

Altus AL236D JE Joker sandık tipi derin dondurucu 21,499 TL

Seg Termosifon 65 L 9,999 TL

Seg SCM 91410 INV çamaşır makinesi 16,799 TL

Seg SCM 101412 INV çamaşır makinesi 18,499 TL

Seg SBM 4021 WE bulaşık makinesi 14,499 TL

Seg SBM 4021 XIE bulaşık makinesi 14,999 TL

Samsung RT47CB8626WWTR no-frost buzdolabı 30,499 TL

Altus AL 380 XE buzdolabı 34,999 TL

Altus AL 609 NFE derin dondurucu 22,999 TL

Altus AL 708 NE derin dondurucu 17,999 TL

Seg CFW 4802 buzdolabı 24,699 TL

Singer 6160 Brilliance dikiş makinesi 8,999 TL

English Home MBS 3001 Mini blender seti 1,899 TL

English Home CMK 6030 Çay makinesi 1,599 TL

Pierre Cardin Elektrikli katlanabilir cezve 649 TL

Kiwi KSI 640 Portatif buharlı kırışık giderici 899 TL

Kiwi KFAN-7608 Şarjlı masaüstü vantilatör 439 TL

Pierre Cardin 4 Başlıklı masaj aleti 799 TL

Sinbo SHC-1905 Şarj edilebilir saç kesme makinesi 799 TL

Pierre Cardin Epilasyon seti 699 TL

Kiwi KFAN-7429 Kule tipi vantilatör 1,399 TL

Pierre Cardin Akıllı vücut analiz baskülü 649 TL

Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone süpürge 4,999 TL

Regal RK1000 Kablolu dik süpürge 1,599 TL

SMEG Cookware 50's Style tava 24 cm kırmızı 5,999 TL

SMEG Cookware 50's Style tava 26 cm siyah 5,499 TL

SMEG Cookware 50's Style tava 28 cm siyah 4,999 TL

SMEG Cookware 50's Style tava 24 cm krem 4,499 TL

SMEG Cookware 50's Style tencere 24 cm kırmızı 7,499 TL

SMEG Cookware 50's Style tencere 26 cm siyah 7,999 TL

SMEG Cookware 50's Style wok tava 30 cm siyah 6,999 TL

SMEG Cookware 50's Style pilav tenceresi 24 cm siyah 6,999 TL

SMEG Cookware 50's Style sos tenceresi 20 cm siyah 5,499 TL

SMEG Kahve öğütücü 14,999 TL

SMEG Espresso kahve makinesi 26,999 TL

SMEG Filtre kahve makinesi 14,999 TL

SMEG 50's Style süt köpürtücü 11,999 TL

SMEG Hamur karıştırma makinesi 39,999 TL

SMEG Sürahi blender 33,999 TL

SMEG Smoothie blender pembe 8,999 TL

SMEG 50's Style smoothie blender mavi 17,999 TL

SMEG 50's Style narenciye sıkacağı 12,999 TL

SMEG 50's Style retro el mikseri mavi 12,999 TL

SMEG Retro ekmek kızartma makinesi krem 11,999 TL

SMEG Çelik kettle 13,999 TL

SMEG Mini kettle 9,999 TL

SMEG El blenderi kırmızı 7,999 TL

SMEG 50's Style retro el blender seti siyah 13,999 TL

Küçük mutfak aletleri kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Volta VSX Elektrikli motorlu bisiklet 29,990 TL

Volta VSX Elektrikli motorlu bisiklet 29,990 TL

Apec 125 CC Benzinli motosiklet 39,990 TL

Apec APT4 Üç tekerlekli elektrikli moped 49,990 TL

Sizin için indirimli otomotiv ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Zorluteks Karakter lisanslı plaj havlusu 549 TL

Zorluteks Karakter lisanslı plaj havlusu 549 TL

Zorluteks Taraftar lisanslı plaj havlusu 549 TL

Çocuk panço dijital baskılı 299 TL

Baskılı plaj havlusu 199 TL

Peştemal armürlü plaj havlusu 149 TL

Tesettür mayo 499 TL

Dijital baskılı kadın deniz şortu 169 TL

Kadın deniz şortu 149 TL

Dijital baskılı erkek deniz şortu 169 TL

Erkek deniz şortu 149 TL

Bahçe/plaj şemsiyesi 1,199 TL

Şemsiye sabitleme aparatı 99 TL

Deniz makarnası 49 TL

Plaj çantası 219 TL

Makyaj çantası 149 TL

Tilt plaj şemsiyesi 799 TL

Kız/erkek çocuk havuz/deniz patiği 149 TL

Ocean Erkek deniz ayakkabısı 199 TL

Ocean Kadın deniz ayakkabısı 199 TL

Spor giyim ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Hascevher Kızartma tenceresi 379 TL

Hascevher Kızartma tenceresi 379 TL

Hascevher Lavilla tencere seti 999 TL

Hascevher Tava ve sahan seti 499 TL

Hascevher Mini tencere 249 TL

Hascevher Mini sütlük 199 TL

Nehir Mini metal servis gereçleri 139 TL

Paşabahçe Linka 18 parça bardak takımı 489 TL

Paşabahçe Aqua kahve fincan takımı 2'li 109 TL

Luminarc Servis tabağı yemek tabağı tatlı tabağı kase adet 89 TL

Porselen dik kenarlı çerezlik 44 TL

Porselen dik kenarlı tatlı tabağı 79 TL

Porselen kayık tabak 79 TL

4 Parça boncuklu fincan seti 219 TL

Tutmak Termos bardak 499 TL

Paşabahçe Porselen fincan 89 TL

Lisanslı masa üstü kalemlik 109 TL

Lisanslı masa üstü kapaklı çöp kovası 79 TL

Lisanslı masa üstü çekmeceli organizer 109 TL

Dikdörtgen kahvaltılık 6'lı 149 TL

Ruj organizeri 79 TL

Çok amaçlı organizer 119 TL

Fiyonk figürlü borosilikat kupa 169 TL

Borosilikat kare bardak 3'lü 169 TL

Borosilikat sütlük 69 TL

Borosilikat bardak ve pipet seti 4'lü 179 TL

Kilitli saklama kabı seti 4'lü 249 TL

Çubuk buzluk 39 TL

Kristal çekmeceli organizer 129 TL

Çay kutusu 99 TL

Dekoratif ayna 499 TL

Bambu tabaklı borosilikat kupa 109 TL

Süzgeçli huni 3'lü 29 TL

Erzak küreği 3'lü 29 TL

Dondurma kalıbı 6'lı 39 TL

Mutfak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Türkiye World Cup 26 FIFA Lisanslı tişört 399 TL

Türkiye World Cup 26 FIFA Lisanslı tişört 399 TL

Elikam Silikon bileklik 49 TL

Hummel Erkek tişört 249 TL

Hummel Kadın tişört 249 TL

Su emici mutfak halısı 249 TL

Elsim Home Pamuklu paspas 129 TL

Elsim Home Pamuklu paspas 2'li 329 TL

Dart seti 329 TL

Voleybol/futbol/rugby topu 349 TL

Katlanabilir dikey tırmanma egzersiz aleti 2,499 TL

El pompası 149 TL

Masa tenisi raketi 2'li 169 TL

Badminton seti 249 TL

Çift amortisörlü stepper egzersiz aleti 1,499 TL

Sizin için indirimli spor ve outdoor ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Katlanabilir portatif mangallı masa 7,699 TL

Katlanabilir portatif mangallı masa 7,699 TL

Casilla Desenli izolasyonlu piknik çantası 20L 279 TL

Casilla Desenli izolasyonlu piknik sepeti 25L 449 TL

Aprilla Dikey led sinek öldürücü 275 TL

Aprilla Kablosuz sinek öldürücü 449 TL

Piranha 45640 Akım korumalı 3'lü uzatma kablosu 399 TL

Işıldak 149 TL

Şarj edilebilir led fener 499 TL

Şarjlı solar kamp lambası 149 TL

Kiwi Garden KGW-216 Çok fonksiyonlu otomatik bahçe sulama tabanca seti 249 TL

Kiwi Garden KGW-217 Çok fonksiyonlu bahçe sulama tabanca seti 349 TL

MRY Kapaklı jet doldur kullan çakmak 29 TL

Körüklü pipet jelatinli 50'li 50 TL

Casilla Musluklu piknik termosu 8,5 L 469 TL

Kamp ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Triathlon T-137 LED Işıklı çocuk scooter 999 TL

Triathlon T-137 LED Işıklı çocuk scooter 999 TL

Pilsan Kontrollü bisiklet pony 1,099 TL

Oyuncak katlı yarış seti 729 TL

Hot Wheels Fast & Furious temalı arabalar 249 TL

Barbie Büyüleyici parti bebekleri 419 TL

Oyuncak sevimli puset 239 TL

Dolu Su korumalı katlanabilir kaydırak 899 TL

Disney Prenses figürleri 129 TL

Toy Story Oyuncak mikro figürler 89 TL

Kasalı meyve kesme seti 329 TL

Dolu Koruma barlı salıncak 429 TL

Barbie Chelsea meslekleri öğreniyor bebek serisi 419 TL

Oyuncak kartela blender seti 269 TL

Oyuncak kurmalı hayvanlar 89 TL

Dolu Oyuncak büyük kepçeli arabam 699 TL

Oyuncak tabanca 199 TL

Almira Aşçılı mutfak seti 459 TL

Parlak figürlü anahtarlık 49 TL

Oyuncak Eliy's ve büyük at 379 TL

Dolu Bingit ilk motosikletim 999 TL

Oyuncak yıldız puzzle blok 320 parça 289 TL

Çocuk akademi bilmecelerle renkler kitabı 149 TL

Etkinlik kitapları nokta birleştirme 37 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Aspen 3 kapaklı konsol 3,699 TL

Aspen 3 kapaklı konsol 3,699 TL

Sera 3 raflı düşer kapaklı ayakkabılık 1,799 TL

Piramit TV ünitesi 1,399 TL

Torino 2 çekmeceli komodin 1,499 TL

Evdemo Ayaz 2 kişilik rattan bahçe balkon oturma takımı 11,999 TL

Zümrüt bahçe & balkon oturma takımı 7,399 TL

Meys MYS01 Simona 2+1 şezlong seti 5,399 TL

Meys Meya Dekor MYB01 Bistro set 2+1 katlanabilir masa sandalye takımı 2,399 TL

Sleeptown Latex organic comfort çift kişilik yatak 21,999 TL

Homedius Mocca antrasit çift kişilik katlanır koltuk 9,499 TL

Homedius Katlanır yatak 2 kat 2,499 TL

Homedius Yataklı koltuk Valeria tek kişilik 3,299 TL

İndirimli mobilyalardan seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0011-KQ-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0022-KQ-F ileri seviye kolluk 1,199 TL

Crocs Crocband kadın/erkek terlik 2,499 TL

Crocs Bayand çocuk terlik 1,499 TL

Crocs Classic kadın/erkek terlik 1,999 TL

Crocs Inmotion Clog kadın/erkek terlik bej 2,599 TL

Crocs Bayaband kadın terlik 2,499 TL

Crocs Inmotion Clog kadın/erkek terlik beyaz 2,599 TL

Crocs Inmotion Clog kadın/erkek terlik gri 2,599 TL

Crocs Inmotion Clog kadın/erkek terlik mavi 2,599 TL

Crocs Inmotion Clog kadın/erkek terlik lacivert 2,599 TL

Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 3,999 TL

Birkenstock Arizona 452761 kadın/erkek terlik 3,999 TL

Birkenstock Arizona Eva 1029641 kadın terlik 2,299 TL

Birkenstock Gizeh BF 43691 kadın/erkek terlik 3,499 TL

Birkenstock Gizeh flower embellishment 1029287 kadın terlik 4,999 TL

Birkenstock Gizeh flower embellishment 1026693 kadın terlik 4,999 TL

Birkenstock Florida Fresh 1029385 kadın terlik 3,999 TL

Birkenstock Arizona 1009526 kadın/erkek terlik 5,999 TL

Birkenstock Mayari BF 71091 kadın terlik 3,499 TL

Terliklerde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Polo Ralph Lauren 710937293033 erkek tişört pembe 3,499 TL

Polo Ralph Lauren 710937293033 erkek tişört pembe 3,499 TL

Polo Ralph Lauren 710675974112 erkek tişört mavi 3,499 TL

Polo Ralph Lauren 710666998003 erkek tişört yeşil 3,499 TL

Diesel A19700-RHQBG-100 erkek tişört beyaz 1,999 TL

Diesel A03848-0PATI-900 erkek tişört siyah 1,999 TL

Diesel A03848-0PATI-100 erkek tişört beyaz 1,999 TL

Hugo Boss 50507803-100 erkek tişört beyaz 3,499 TL

Hugo Boss 50507803-001 erkek tişört siyah 3,499 TL

Hugo Boss 50507803-404 erkek tişört lacivert 3,499 TL

Burberry 8107270 kadın çanta kahverengi askılı 24,999 TL

Burberry 8107269 kadın çanta siyah askılı 24,999 TL

Michael Kors 32S5GYTC5B kadın çanta taba logosuz 9,999 TL

Michael Kors 32S5GYTU0B kadın çanta kahverengi logolu 9,499 TL

DKNY R313JA13-D3E kadın çanta 3,999 TL

Michael Kors 32R5GCTC1B kadın çanta kahverengi kapaklı 11,999 TL

Michael Kors 32T4GCTC1T kadın çanta taba kapaklı 11,999 TL

Michael Kors 32R5GCTC1B kadın çanta beyaz kapaklı 11,999 TL

Calvin Klein Euphoria EDP 100 ml + body lotion 100 ml + EDP 10 ml + EDP 15 ml kadın parfüm seti 4,199 TL

Afnan 9 PM EDP kadın/erkek parfüm 100 ml 2,099 TL

Lattafa Khamrah EDP kadın/erkek parfüm 100 ml 1,999 TL

Afnan Supremacy Collector's Edition EDP erkek parfüm 100 ml 3,599 TL

Moda kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Onvo MX-03 2400 W elektrikli scooter 46,999 TL

Onvo MX-03 2400 W elektrikli scooter 46,999 TL

Onvo MX-02 1600 W elektrikli scooter 34,999 TL

Bisan Discover 26 jant bisiklet 7,999 TL

Bisan Rocky 26 jant bisiklet 8,499 TL

Bisan MTX7100 27,5 jant bisiklet 12,999 TL

Bisan Paradise-S 28 jant bisiklet 8,999 TL

Bisan Serenity-S 28 jant bisiklet 10,499 TL

Bisan 700C Guida bisiklet 10,499 TL

Bisan Paradise 28 jant bisiklet 9,999 TL

Bisan Serenity 28 jant bisiklet 11,499 TL

Bisan TRX 8100 700C bisiklet 11,999 TL

Sizin için indirimli bisiklet ekipmanlarından seçtiklerimiz burada.

Orient RA-AA0823L19B erkek kol saati 19,999 TL

Orient RA-AA0823L19B erkek kol saati 19,999 TL

Orient RA-AA0001B19B erkek kol saati 17,499 TL

Orient RA-AC0Q02L10B erkek kol saati 17,499 TL

Orient RA-AC0R02L30B erkek kol saati 15,499 TL

Orient RA-AA0C03S19B erkek kol saati 9,999 TL

Orient RA-AA0C02L19B erkek kol saati 9,999 TL

Orient RE-AT0002L00B erkek kol saati 36,499 TL

Orient RA-AA0821S19B erkek kol saati 18,499 TL

Orient RA-AA0819N19B erkek kol saati 18,499 TL

Orient RA-AC0Q03S10B erkek kol saati 17,499 TL

Orient RA-AA0820R19B erkek kol saati 18,499 TL

Orient RA-AC0Q12L10B erkek kol saati 18,499 TL

Orient RA-AC0Q01B10B erkek kol saati 17,499 TL

Orient RA-AA0002L19B erkek kol saati 17,499 TL

Orient RA-AC0M13N10B erkek kol saati 13,499 TL

Orient RA-AC0M12L10B erkek kol saati 13,499 TL

Orient RA-AC0027S10B erkek kol saati 15,999 TL

Orient RA-AC0025N10B erkek kol saati 13,499 TL

Orient FAC00008W0 erkek kol saati 12,499 TL

Orient FAC00009N0 erkek kol saati 12,499 TL

Orient FAC00009W0 erkek kol saati 12,499 TL

Orient RA-AC0026R10B erkek kol saati 13,499 TL

Orient RA-AC0023E10B erkek kol saati 13,499 TL

Orient RA-AK0007S10B erkek kol saati 21,999 TL

Orient RA-AC0F07S10B erkek kol saati 9,999 TL

İndirimli kol saatlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Bu içerik 4 Haziran 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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