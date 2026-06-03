ŞOK'a para sayma makinesi geliyor! 3 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

03 Haziran'da Şok'a hem temel gıda hem de ev teknolojisinden zengin ürünler geliyor. Mutfak alışverişleriniz için süt, peynir çeşitleri, bakliyat ve çeşitli dondurulmuş lezzetler raflardaki yerini alırken; kişisel bakım ile hijyen ürünlerinde de büyük indirimler sunuluyor. Evini yenilemek ya da eksiklerini tamamlamak isteyenler için Alpina ankastre set, Samsung klima ve çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların yanı sıra Arzum, Grundig ve Kiwi markalı küçük ev aletleri, kahve makineleri ve elektrikli süpürgeler bu haftanın öne çıkan diğer fırsatları arasında yer alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Haftanın gıda fırsatları

Lio salamura siyah zeytin 139 TL

Mis tam yağlı taze peynir 179 TL

Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 105 TL

Mis gurme tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 249 TL

Mis labne 49 TL

Mis uht süt laktozsuz 52,50 TL

Teremyağ paket margarin 42,50 TL

Yörük Süt ayran 169 TL

Deren filiz çay 269 TL

Nefis türk kahvesi 79,90 TL

Nestle Nesfit sade tam tahıl ve pirinç gevreği 65 TL

Pınar paket margarin 64,90 TL

Akşeker dana fermente sucuk 349 TL

Piyale tam buğday unu 64,90 TL

Pekşah pancake pufy 49,90 TL

Anadolu Mutfağı yeşil mercimek 59,90 TL

Anadolu Mutfağı osmancık pirinç 159 TL

Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 69 TL

Uno çikolata kremalı kruvasan 95 TL

Algida Viennetta klasik çeşitleri 199 TL

Carte D'or klasik çeşitleri 229 TL

Vatan ketçap tatlı/acılı 69 TL

Superfresh milföy 139 TL

Superfresh pizza üçgen kroket 89 TL

Master Potato orijinal patates cipsi 59,50 TL

Fuse Tea şeftali 59,50 TL

Coca Cola / Coca Cola Zero Sugar 170 TL

Lipton ice tea şeftali/limon 150 TL

Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 49 TL

Amigo tuzlu fıstık 42,50 TL

Monster mango loco 49,90 TL

Mis çilekli milkshake 29,90 TL

Pepsi vanilya aromalı kola 44,50 TL

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Pantene 7/24 saç bakım kremi belirgin bukleler argan yağı 219 TL

Pantene Miracle serum kendinden nem takviyeli saç kremi 179 TL

Pantene moleküler bağ onarıcı durulanmayan saç bakım kremi 199 TL

Elseve Glycolic Gloss / Hydra şampuan 179 TL

Elseve Dream Long / Mucizevi Yağ / Komple Direnç şampuan 139 TL

Aptamil çocuk devam sütü çeşitleri 289 TL

Neutrogena jel vücut losyonu 199 TL

Celenes Aloe Vera yüz temizleme suyu 119 TL

Celenes Aloe Vera yüz temizleme jeli 169 TL

Elseve düzleştirici krem 199 TL

Tereson terleme önleyici sprey / ayak bakım kremi 139 TL

Colgate Extra Clean diş fırçası 1+1 62,50 TL

Colgate Gentle Clean diş fırçası 1+1 90 TL

Colgate çocuk diş macunu 90 TL

Colgate bebek & derin kıyı child diş fırçası 42,50 TL

Colgate Max White diş macunu 87,50 TL

Colgate beyazlık diş macunu 50 TL

Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 95 TL

Cif Infinite Clean çok amaçlı temizleyici sprey 159 TL

Mintax yoğun çamaşır suyu 129 TL

Mintax parfüm serisi konsantre yumuşatıcı 119 TL

Pril klasik limon 199 TL

Ace klasik çamaşır suyu 94 TL

Lipton Yellow Label bardak poşet çay 100'lü 199 TL

Ülker Dankek Pöti fındıklı kakaolu 24x35 g 165 TL

Ülker Çokokrem 650 g 169 TL

Tat ketçap 900 g 80 TL

Johnson's bebek şampuanı 750 ml 129 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Alpina cam ankastre set 7,999 TL

Alpina cam ankastre set 7,999 TL

Kiwi buharlı temizleyici Ksc4219 1,799 TL

Torima para sayma makinesi 2,999 TL

Fakir Liscio smart buhar jeneratörlü ütü 5,999 TL

Aprilla ayaklı vantilatör Kfan-7426 1,099 TL

Arzum AR3141 Teablend çay makinesi 1,999 TL

Arzum Lusso el blender seti 1,750 TL

Arzum Okka Minio türk kahvesi makinesi 1,699 TL

Arzum Mistost ızgara & tost makinesi AR2037 2,499 TL

Arzum AR695 Peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL

Arzum Clean Compact süpürge mavi 4,299 TL

Arzum Lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,799 TL

Arzum Ar5130 Hairstar saç kurutma makinesi 1,099 TL

Küçük mutfak aletleri kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Kumsal tava 26 cm 349 TL

Kumsal tava 26 cm 349 TL

Kumsal derin tencere 24 cm 599 TL

Kumsal karnıyarık tencere 26 cm 599 TL

Kumsal kaçerola 299 TL

Kumsal tava 18 cm 299 TL

Kumsal sahan 18 cm 299 TL

Cambu borosilikat cam bardak 3'lü 169 TL

Cambu bambu tabaklı borosilikat cam yağlık 2'li 299 TL

Lav cam çay tabağı 6'lı 149 TL

Lav çay bardağı 6'lı 169 TL

Lav kahve yanı su bardağı 6'lı 169 TL

Lav desenli cam karaf 119 TL

Metaltex streç kapak seti 6'lı 149 TL

Metaltex rendeli narenciye sıkacağı 75 TL

Metaltex pipetli diamond bardak 100 TL

Metaltex kulplu matara 199 TL

Metaltex metal tava rafı / raf altı sepeti / metal dolap içi köprü raf 219 TL

Metaltex matara 129 TL

Metaltex saklama kabı seti 4'lü 75 TL

Emsan Vera düdüklü tencere 6 lt 2,690 TL

Emsan servis seti 5 parça 199 TL

Emsan emaye büyük sos tavası ahşap kulplu 399 TL

Paşabahçe Invitation oval servis kayık tabak 129 TL

Paşabahçe Frezya kase 6'lı 169 TL

Paşabahçe desenli emaye saklama kabı 3'lü 749 TL

Paşabahçe desenli emaye tencere 499 TL

Paşabahçe desenli emaye sos tavası ahşap kulplu 349 TL

Paşabahçe Echo meşrubat bardağı 6'lı 199 TL

Star Termos renkli cam termos 1,5 lt 299 TL

Star Termos renkli mug termos 350 ml 199 TL

Rooc çok amaçlı bıçak seti 3'lü 199 TL

Rooc tırtıklı meyve bıçağı seti 3'lü 100 TL

Pirge soyacak 199 TL

Bambu kesme tahtası 3'lü 269 TL

Bambu yuvarlak pizza sunum tahtası 199 TL

Kapaklı boncuk sürahi 1,6 lt 100 TL

Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 15,999 TL

Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 15,999 TL

Grundig TCM 7061 D indüksiyonlu türk kahvesi makinesi 7,699 TL

Grundig TKM 1342 G Tradisia türk kahvesi makinesi 1,999 TL

Grundig TM 4454 G cam hazneli çay makinesi 2,999 TL

Grundig HD 7880 dokunmatik saç kurutma makinesi 1,499 TL

Grundig KB422651 kişisel blender 1,999 TL

Grundig ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL

Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL

Samsung DW60DG550FSR 5 programlı bulaşık makinesi 21,499 TL

Electrolux EW6F2282T 600 serisi Sensicare 8 kg çamaşır makinesi 19,999 TL

Simfer 555FSV6B 55" 140 ekran uydu alıcılı 4k ultra hd vidaa smart led tv 16,999 TL

Simfer Icon 32FS3N 82 ekran 32" uydu alıcılı led hd televizyon 5,999 TL

Elektronik kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.