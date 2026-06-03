ŞOK'a para sayma makinesi geliyor! 3 Haziran 2026 ŞOK aktüel kataloğu

03 Haziran'da Şok'a hem temel gıda hem de ev teknolojisinden zengin ürünler geliyor. Mutfak alışverişleriniz için süt, peynir çeşitleri, bakliyat ve çeşitli dondurulmuş lezzetler raflardaki yerini alırken; kişisel bakım ile hijyen ürünlerinde de büyük indirimler sunuluyor. Evini yenilemek ya da eksiklerini tamamlamak isteyenler için Alpina ankastre set, Samsung klima ve çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların yanı sıra Arzum, Grundig ve Kiwi markalı küçük ev aletleri, kahve makineleri ve elektrikli süpürgeler bu haftanın öne çıkan diğer fırsatları arasında yer alıyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Haftanın gıda fırsatları
- Lio salamura siyah zeytin 139 TL
- Mis tam yağlı taze peynir 179 TL
- Mis tam yağlı süzme beyaz peynir 105 TL
- Mis gurme tam yağlı olgunlaştırılmış beyaz peynir 249 TL
- Mis labne 49 TL
- Mis uht süt laktozsuz 52,50 TL
- Teremyağ paket margarin 42,50 TL
- Yörük Süt ayran 169 TL
- Deren filiz çay 269 TL
- Nefis türk kahvesi 79,90 TL
- Nestle Nesfit sade tam tahıl ve pirinç gevreği 65 TL
- Pınar paket margarin 64,90 TL
- Akşeker dana fermente sucuk 349 TL
- Piyale tam buğday unu 64,90 TL
- Pekşah pancake pufy 49,90 TL
- Anadolu Mutfağı yeşil mercimek 59,90 TL
- Anadolu Mutfağı osmancık pirinç 159 TL
- Uno Anadolu çok tahıllı tava ekmeği 69 TL
- Uno çikolata kremalı kruvasan 95 TL
- Algida Viennetta klasik çeşitleri 199 TL
- Carte D'or klasik çeşitleri 229 TL
- Vatan ketçap tatlı/acılı 69 TL
- Superfresh milföy 139 TL
- Superfresh pizza üçgen kroket 89 TL
- Master Potato orijinal patates cipsi 59,50 TL
- Fuse Tea şeftali 59,50 TL
- Coca Cola / Coca Cola Zero Sugar 170 TL
- Lipton ice tea şeftali/limon 150 TL
- Amigo siyah tuzlu/tuzsuz ayçekirdeği 49 TL
- Amigo tuzlu fıstık 42,50 TL
- Monster mango loco 49,90 TL
- Mis çilekli milkshake 29,90 TL
- Pepsi vanilya aromalı kola 44,50 TL
İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Haftanın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
- Pantene 7/24 saç bakım kremi belirgin bukleler argan yağı 219 TL
- Pantene Miracle serum kendinden nem takviyeli saç kremi 179 TL
- Pantene moleküler bağ onarıcı durulanmayan saç bakım kremi 199 TL
- Elseve Glycolic Gloss / Hydra şampuan 179 TL
- Elseve Dream Long / Mucizevi Yağ / Komple Direnç şampuan 139 TL
- Aptamil çocuk devam sütü çeşitleri 289 TL
- Neutrogena jel vücut losyonu 199 TL
- Celenes Aloe Vera yüz temizleme suyu 119 TL
- Celenes Aloe Vera yüz temizleme jeli 169 TL
- Elseve düzleştirici krem 199 TL
- Tereson terleme önleyici sprey / ayak bakım kremi 139 TL
- Colgate Extra Clean diş fırçası 1+1 62,50 TL
- Colgate Gentle Clean diş fırçası 1+1 90 TL
- Colgate çocuk diş macunu 90 TL
- Colgate bebek & derin kıyı child diş fırçası 42,50 TL
- Colgate Max White diş macunu 87,50 TL
- Colgate beyazlık diş macunu 50 TL
- Colgate üçlü etki ağız bakım suyu 95 TL
- Cif Infinite Clean çok amaçlı temizleyici sprey 159 TL
- Mintax yoğun çamaşır suyu 129 TL
- Mintax parfüm serisi konsantre yumuşatıcı 119 TL
- Pril klasik limon 199 TL
- Ace klasik çamaşır suyu 94 TL
- Lipton Yellow Label bardak poşet çay 100'lü 199 TL
- Ülker Dankek Pöti fındıklı kakaolu 24x35 g 165 TL
- Ülker Çokokrem 650 g 169 TL
- Tat ketçap 900 g 80 TL
- Johnson's bebek şampuanı 750 ml 129 TL
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Alpina cam ankastre set 7,999 TL
- Alpina cam ankastre set 7,999 TL
- Kiwi buharlı temizleyici Ksc4219 1,799 TL
- Torima para sayma makinesi 2,999 TL
- Fakir Liscio smart buhar jeneratörlü ütü 5,999 TL
- Aprilla ayaklı vantilatör Kfan-7426 1,099 TL
- Arzum AR3141 Teablend çay makinesi 1,999 TL
- Arzum Lusso el blender seti 1,750 TL
- Arzum Okka Minio türk kahvesi makinesi 1,699 TL
- Arzum Mistost ızgara & tost makinesi AR2037 2,499 TL
- Arzum AR695 Peta seramik tabanlı ütü 1,399 TL
- Arzum Clean Compact süpürge mavi 4,299 TL
- Arzum Lungo 2'si 1 arada dikey süpürge 1,799 TL
- Arzum Ar5130 Hairstar saç kurutma makinesi 1,099 TL
Küçük mutfak aletleri kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Kumsal tava 26 cm 349 TL
- Kumsal tava 26 cm 349 TL
- Kumsal derin tencere 24 cm 599 TL
- Kumsal karnıyarık tencere 26 cm 599 TL
- Kumsal kaçerola 299 TL
- Kumsal tava 18 cm 299 TL
- Kumsal sahan 18 cm 299 TL
- Cambu borosilikat cam bardak 3'lü 169 TL
- Cambu bambu tabaklı borosilikat cam yağlık 2'li 299 TL
- Lav cam çay tabağı 6'lı 149 TL
- Lav çay bardağı 6'lı 169 TL
- Lav kahve yanı su bardağı 6'lı 169 TL
- Lav desenli cam karaf 119 TL
- Metaltex streç kapak seti 6'lı 149 TL
- Metaltex rendeli narenciye sıkacağı 75 TL
- Metaltex pipetli diamond bardak 100 TL
- Metaltex kulplu matara 199 TL
- Metaltex metal tava rafı / raf altı sepeti / metal dolap içi köprü raf 219 TL
- Metaltex matara 129 TL
- Metaltex saklama kabı seti 4'lü 75 TL
- Emsan Vera düdüklü tencere 6 lt 2,690 TL
- Emsan servis seti 5 parça 199 TL
- Emsan emaye büyük sos tavası ahşap kulplu 399 TL
- Paşabahçe Invitation oval servis kayık tabak 129 TL
- Paşabahçe Frezya kase 6'lı 169 TL
- Paşabahçe desenli emaye saklama kabı 3'lü 749 TL
- Paşabahçe desenli emaye tencere 499 TL
- Paşabahçe desenli emaye sos tavası ahşap kulplu 349 TL
- Paşabahçe Echo meşrubat bardağı 6'lı 199 TL
- Star Termos renkli cam termos 1,5 lt 299 TL
- Star Termos renkli mug termos 350 ml 199 TL
- Rooc çok amaçlı bıçak seti 3'lü 199 TL
- Rooc tırtıklı meyve bıçağı seti 3'lü 100 TL
- Pirge soyacak 199 TL
- Bambu kesme tahtası 3'lü 269 TL
- Bambu yuvarlak pizza sunum tahtası 199 TL
- Kapaklı boncuk sürahi 1,6 lt 100 TL
Sizin için indirimli mutfak ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 15,999 TL
- Grundig KVA 7230 Delisia coffee espresso makinesi 15,999 TL
- Grundig TCM 7061 D indüksiyonlu türk kahvesi makinesi 7,699 TL
- Grundig TKM 1342 G Tradisia türk kahvesi makinesi 1,999 TL
- Grundig TM 4454 G cam hazneli çay makinesi 2,999 TL
- Grundig HD 7880 dokunmatik saç kurutma makinesi 1,499 TL
- Grundig KB422651 kişisel blender 1,999 TL
Grundig ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.
Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL
- Samsung AR40F12COAM/SK 12000 BTU klima 30,999 TL
- Samsung DW60DG550FSR 5 programlı bulaşık makinesi 21,499 TL
- Electrolux EW6F2282T 600 serisi Sensicare 8 kg çamaşır makinesi 19,999 TL
- Simfer 555FSV6B 55" 140 ekran uydu alıcılı 4k ultra hd vidaa smart led tv 16,999 TL
- Simfer Icon 32FS3N 82 ekran 32" uydu alıcılı led hd televizyon 5,999 TL
Elektronik kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Bu içerik 3 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.