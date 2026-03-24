Akaryakıt fiyatları! 24 Mart Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Dolar kurundaki dalgalanmalar ve petrol fiyatlarındaki değişimler bu durumu etkiledi. Benzin fiyatı 62.9825 TL, motorin fiyatı ise 77.67 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alım maliyetlerini önemli ölçüde etkiliyor. Büyük şehirlerdeki araç sahipleri, günlük yaşamlarını sürdürebilmek için bu fiyatları sürekli takip etmek zorunda kalıyorlar.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle sık sık değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, bayiler arasında fiyat farkları gözlemleniyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat belirleyerek piyasa düzenini korumayı hedefliyor. Ancak serbest piyasa koşulları nedeniyle fiyatlar her zaman değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle akaryakıt alımlarında dikkatli bir araştırma yapmak faydalıdır.