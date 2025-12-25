FİNANS

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Anahtarlar cepten çıkamayacak: Tarih belli oldu

1 Ocak itibarıyla her şeye zam gelirken akaryakıt tabelasında da fiyatlar değişiyor. Yeni yılla beraber ÖTV düzenlemesi uygulanmaya başlanacak. Böylece benzin ve motorine de 1 Ocak itibarıyla zam bekleniyor. Peki 25 Aralık 2025 tarihinde motorin benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Akaryakıta ne kadar zam gelecek? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Yeni yılla beraber yeni vergi düzenlemesi de devreye giriyor. 1 Ocak 2026 itibarıyla pek çok kaleme zam geliyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına da zam gelecek. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt zammının 1 Ocak itibarıyla pompaya yansıması bekleniyor.

Ekonomist Cahit Saraçoğlu, yeni yılla beraber başlayacak olan ÖTV düzenlemesinin akaryakıta ne kadarlık bir zam olarak yansıyacağını açıkladı.
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM!

Saraçoğlu, ÖTV düzeltmesinin ardından benzine 1,32 TL, motorine 1,41 TL ​ zam geleceğini belirtti. LPG için ise herhangi bir zam beklenmiyor. Zam sonrası İstanbul'da benzinin litresi 53 lirayı, motorinin litresi ise 54 lirayı aşacak.

Peki 25 Aralık 2025 tarihinde motorin, benzin ve otogaz kaç TL? İstanbul, Ankara ve İzmir'deki tabelaların son durumu ne? İşte detaylar...

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 51.65 TL
  • Motorin: 53.05 TL
  • LPG: 27.88 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 51.82 TL
  • Motorin: 53.22 TL
  • LPG: 28.51 TL

ANKARA

  • Benzin: 52.68 TL
  • Motorin: 54.24 TL
  • LPG: 28.40 TL

İZMİR

  • Benzin: 53.01 TL
  • Motorin: 54.58 TL
  • LPG: 28.33 TL
    Akaryakıt
    Satış
    Motorin
    53.13
    Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
    51.7
    Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
    23.96
    Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    32.53
    Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
    27.44
    Gazyağı
    44.19
