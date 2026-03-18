Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 18 Mart 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 18 Mart 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...
Son olarak benzinin litre fiyatına yaklaşık 54 kuruş zam geldi. Peki, gelen zamla beraber akaryakıt fiyatları nasıl değişti?
İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 61.41 TL
Motorin: 65.91 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 61.26 TL
Motorin: 65.76 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.38 TL
Motorin: 67.03 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 62.65 TL
Motorin: 67.31 TL
