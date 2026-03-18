Akaryakıta zam geldi: Tabelada değişim var! 18 Mart 2026 motorin, benzin fiyatı

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatları ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişim yaşamayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatlarında jeopolitik gelişmelerden kaynaklı artışın önüne geçilmesi amacıyla geçici olarak eşel mobil sistemi devreye alınmıştı. Peki, bugün motorin ve benzine zam var mı? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 18 Mart 2026 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 18 Mart 2026 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİNE ZAM GELDİ

Son olarak benzinin litre fiyatına yaklaşık 54 kuruş zam geldi. Peki, gelen zamla beraber akaryakıt fiyatları nasıl değişti?

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 MART 2026 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 61.41 TL

Motorin: 65.91 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 61.26 TL

Motorin: 65.76 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.38 TL

Motorin: 67.03 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.65 TL

Motorin: 67.31 TL