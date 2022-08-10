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Akaryakıtta ‘indirim’ rüzgarı eserken çok kritik karar açıklandı: ‘Tavan fiyat’ hamlesi…

10.08.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları gerilerken flaş bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili petrol fiyatları için kritik bir uyarı geldi. Bu kapsamda Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Çekya ve Slovakya’ya taşıyan petrol boru hattında akışı durdurması ile fiyatlar dün sert yükseldi. Uzmanlar G7’nin olası bir tavan uygulamasının petrol fiyatlarına yükseliş getirebileceği konusunda tahminde bulundu.

Akaryakıtta ‘indirim’ rüzgarı eserken çok kritik karar açıklandı: ‘Tavan fiyat’ hamlesi…

Dünya petrol piyasalar Rusya-Ukrayna savaşı ile hareketli bir yıl geçirirken Avrupa'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarına Putin’den yeni bir hamle geldi. Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft dün yaptığı açıklama ile Avrupa'ya petrol sevkiyatının durdurulduğunu duyurdu. Karar sonrasında geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyerek 6 ayın en düşük seviyesini gören petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Avrupa Birliği’nin İran ile nükleer anlaşmanın tekrar yürürlüğe sokulması için adımlar atması fiyatlardaki yükselişi sınırlasa da, AB’nin ABD ve İngiltere gibi Batılı müttefiklerinin yer aldığı G7 ülkeleriyle birlikte üzerinde çalıştığı Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasının fiyatları daha da yükseltebileceği tahmin ediliyor.

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Dünya’dan Hilal Sarı’nın haberine göre, AB’nin Rus petrolü ithalatını sonlandırmayı planladığı tarih 5 Aralık. G7 ülkeleri savaş nedeniyle Rus petrolüne bir tavan fiyat uygulaması üzerinde bu tarihe kadar çalışacak. Ancak Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina Rusya’nın ‘tavan fiyat’ uygulayan ülkelere petrol satmayacağını söyledi. Ayrıca Fransız yatırım bankası Societe Generale, gelişmeleri Doğu Avrupa için “zor bir kış” sinyali olarak görüyor.

YAPTIRIMLAR NEDENİYLE ÖDEMELER GERİ DÖNDÜ

Rusya’nın petrol boru hattı tekeli Transneft, salı günü yaptığı açıklamada Ukrayna’nın Güney Avrupa’ya sevkiyat yapılan Druzhba boru hattındaki petrol akışlarını “Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle” durdurduğunu söyledi. Rus petrolünü Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya taşıyan Druzhba boru hattındaki akışların ödemesi Transneft’ten yapılan açıklamaya göre 22 Temmuz tarihinde yapıldı ancak Gazprombank’a uygulanan finansal yaptırımlar nedeniyle ödeme 28 Temmuz’da geri döndü. Rusya normalde bu boru hattı üzerinden üç AB üyesine günde 250 bin varil ham petrol gönderiyor.

FORİNT, EURO KARŞISINDA YÜZDE 0,8 DÜŞTÜ

Macaristan’da bu hattan gelen petrolün en büyük alıcıları MOL ve Unipetrol. Petrolün tedarikçileri ise Rus enerji şirketleri Lukoil, Rosneft ve Tatneft. Macar forinti haberlerin ardından euro karşısında yüzde 0,8 değer kaybederken, Budapeşte borsasında hisseler yüzde 2,3 düştü.

Brent gün içinde yüzde 1’in üzerinde yükselerek 98,40 dolar/varil seviyesine kadar çıktıktan sonra, İran petrolünün pazara gireceği beklentilerinin güçlenmesiyle TSİ 15:42 itibariyle 96,52 dolar düzeyine kadar çekildi. WTI’da ise salı günü gün içinde 92,65 dolar düzeyleri görülürken, arz endişesi ve resesyon endişesi arasında devam eden volatil işlemlerde WTI gün içinde 89,05 dolar/varil düzeyine kadar da geriledi.

DEV BANKADAN UYARI: KIŞ ZOR GEÇECEK

Fransa merkezli yatırım bankası Societe Generale’den Doğu Avrupa stratejistlerinden Marek Drimal, sorunun birkaç gün veya hafta içinde çözülmesi durumunda bile gelişmelerin Doğu Avrupa ekonomileri için “zor bir kış” olacağına dair önemli bir işaret olduğu değerlendirmesini yaptı. Bankaya göre “Sevkiyatlarda çok büyük problemler yaşanmasa bile enerji fiyatlarının yüksek seyretmeye devam etmesi birçok ülkede üretimi, satın alma gücünü olumsuz etkileyecek, Doğu Avrupa ekonomilerinde cari açıkları yükseltecek ve bu nedenle de bu ekonomilerin para birimlerinin performanslarına da yansıyacak”.

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“BAZI AB ÜLKELERİ RUS PETROL ALIMLARINI ARTIRIYOR”

Bloomberg’de yer alan bir habere göre aralarında İtalya, İspanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya’nın bulunduğu bazı AB ülkeleri, Rus enerji kaynaklarından bağımsızlaşma adımlarına ve yaptırımlara rağmen son dönemde Rus petrolü alımlarını hızlandırdı. Bloomberg haberine göre bu ülkeler “gizlice” alım yapıyor ve İtalyan limanlarına Rusya’dan gelen petrol sevkiyatları geçen hafta son yedi haftanın en yüksek düzeyine ulaştı. İspanya habere göre nisandan bu yana ilk kez Rus (Ural) petrolü satın aldı. Sputnik’te yer alan bir habere göre Türkiye’nin Rusya’dan petrol alımları da son 6 haftanın zirvesine ulaştı.


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