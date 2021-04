Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Türkiye'nin en zengin isimlerinden Ali Ağaoğlu'nun hayatı

Ali Ağaoğlu, ABD merkezli Forbes dergisinin en zengin iş insanları listesinde yer alması ile konuşuluyor. Babasının izinden yürüyen Ali Ağaoğlu, bugüne kadar pek çok yapı inşa etmiştir. Peki, Ali Ağaoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Ali Ağaoğlu hakkında merak edilenler...

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali İbrahim Ağaoğlu , 3 Mart 1954'te Trabzonda'da doğmuştur. Türk iş adamı olan Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitimini son sınıfta ticarete atılmasıyla bırakan Ali Ağaoğlu, 2015 yılında 1.75 milyar dolar şahsi serveti ile Türkiye'nin en zengin 8. ismi olmuştur.

Ali Ağaoğlu'nun babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitlerinden biriydi. Ali Ağaoğlu babasının etkisiyle gençlik yıllarında hem okuyup hem de inşaatlar giderek mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

1977 yılında babası ile ticari olarak bağlarını koparan Ali Ağaoğlu, Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, 1990’lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.