Alışverişte iki fiyat uygulaması! Nakit farklı kredi kartıyla farklı, Meclis gündemine geldi

Son dönemde vatandaş, alışveriş yaptığı esnafta farklı fiyatlarla karşılaşıyor. Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde komisyon oranının yüksekliği nedeniyle özellikle küçük esnafın kart ile yapılan alışverişlerde vatandaşa farklı fiyat uygulaması tartışma konusu haline geldi. Örneğin; alışveriş esnasında 1000 TL'lik bir işlem için nakitte farklı, kart için farklı fiyat uygulandığı öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; ekonomi yönetimi kayıt dışılığın önüne geçilmesi için bu konuda yeni bir karar almıştı. Bu kapsamda Merkez Bankasının kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranını kredi kartı ve banka kartı için farklı uygulanmasını öngören düzenlemesi 1 Kasım’da uygulamaya girmişti. Yeni sistemle beraber kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmedi, banka kartları ile yapılan işlemlerde ise uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04’e düşürüldü. Buna karşılık, küçük esnaf başta olmak üzere çok sayıda işletmede nakit ödemede farklı, kartla ödemede farklı fiyat uygulaması giderek artarak sürüyor.

KOMİSYON ORANI VE TAHSİLAT SÜRESİ

Son olarak kredi kartı komisyonları Meclis gündemine de geldi. İktidar ve muhalefet milletvekilleri bütçe görüşmelerinde küçük esnafın kredi kartı komisyonları nedeniyle zorluk yaşadığını belirtti. Satış tutarının yüzde 4’e yakınının bankalara komisyon olarak verildiğine, tahsilat süresinin ortalama 45 gün olması dolayısıyla esnafın zorluk yaşadığına vurgu yaptı. Milletvekillerinden, ekonomi yönetimine yönelik hem komisyon oranın düşürülmesini, hem de tahsilat süresinin kısaltılmasını öngören adım atılması talebi geldi.

POS KOMİSYONLARINA ÜST SINIR TALEBİ

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Kayıt dışılığı azaltmak için, kayıt içine geçmek için mutlaka kredi kartı veya banka kartı kullananlara hatta devlet destekte bulunması lazım. Kredi kartı komisyonları yüksek olunca esnaf şunu yapıyor: Kredi kartından geçersen 100 lira geçmezsen 90 lira gibi bazı fiyat değişikliklerine gidiyor" ifadelerini kullandı. Muhalefet milletvekilleri ise, esnafın sattığı malın parasını bir buçuk ay sonra aldığını belirtip POS komisyonlarına üst sınır getirilmesi talebinde bulundu.