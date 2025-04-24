Alman Profesör'den İstanbul depremi için iki senaryo! "Stres İstanbul'a kaydı! Ya ana depremdi ya da daha büyüğü yolda"

İstanbul depremi Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi oldu. Dün Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından son dakika deprem haberleri yakından takip edilirken; deprem uzmanları ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı uzmanlar "Marmara'da deprem riski bitti" derken, bazı isimler de tehlikenin daha da yaklaştığı görüşünde.

ALMAN PROFESÖR İKİ DEPREM SENARYOSUNA İŞARET ETTİ

Büyük İstanbul depremi riskinin devam edip etmediğiyle ilgili olarak iki olası senaryoyu işaret eden Potsdam’daki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi’nde (GFZ) görev yapan Prof. Bohnhoff, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'YA ANA DEPREMDİ YA DA DAHA BÜYÜĞÜ YOLDA'

İlk senaryo, bu depremin "ana şok" olduğu ve sadece artçıların devam edeceği yönünde. İkinci senaryo ise, asıl büyük depremin henüz gerçekleşmediği ve bu sarsıntının onun bir uyarıcısı olabileceğini ortaya koyuyor.

"7.4 BÜYÜKLÜĞÜNE ULAŞABİLİR"

Prof. Bohnhoff, ikinci senaryonun geçerli olması durumunda, Marmara’da 7.4 büyüklüğüne ulaşabilecek bir depremin yaşanabileceğini belirtti. “Bu, uzun süredir beklenen Marmara depreminin gerçekleşmesi anlamına gelir. Ancak hangi senaryonun geçerli olduğunu şu aşamada söylemek mümkün değil,” dedi.

SON DEPREM, GERİLİMİ İSTANBUL’A DOĞRU TAŞIDI

Uzmanlara göre, son deprem Marmara fay hattındaki gerilimi İstanbul’a doğru taşıdı. Bu da megakent çevresinde yeni ve daha büyük bir sarsıntının olasılığını artırıyor. Ancak, zamanlamaya dair kesin bir öngörü bulunmuyor.

ARTÇILAR DEVAM EDECEK AMA ŞİDDET AZALABİLİR

Bohnhoff, bölgede artçı depremlerin günlerce hatta haftalarca sürebileceğini söyledi. Ancak bu sarsıntıların genellikle 5 büyüklüğünü geçmeyeceğini belirtti. Bu durum, halk için görece bir rahatlama sağlasa da, dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

BÖLGESEL RİSK HÂLÂ YÜKSEK

Alman bilim insanı, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra yaptığı açıklamalarda da bölgedeki stresin yeniden dağıldığını ifade etmişti. O dönemden bu yana kuzeydoğu yönünde yeni depremlerin olabileceğine dair uyarılarda bulunuyordu. Bugün yaptığı açıklamalar da o riskin hâlâ geçerli olduğunu ortaya koyuyor.