Altın düştü, uzmanlar yorumladı... 10 Aralık 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 10 Aralık 2020 Perşembe anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Merkez Bankası faiz artırımı kararı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 10 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 10 Aralık 2020 Perşembe Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu... Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 470,18 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -2,10 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **10 Aralık 2020 Perşembe gram altın ne kadar? GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 460,30 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 460,22 TL BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.829,19 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 770,50 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -1,87 hareketli başladı. Peki **10 Aralık 2020 Perşembe çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?