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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? 1000 TL sınırını aştı!

04.10.2022 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın 991 TL ile güne başlarken 4 Ekim 2022 Salı günü bin TL sınırını aştı. Bu gelişme sonrası çeyrek altın, yarım altın ve cumhuriyet altında son durum merak konusu oldu. 4 Ekim 2022 Salı günü birçok kişi internette güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ekim Salı günü güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA! Altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim güncel çeyrek, yarım, gram altın fiyatları kaç TL? 1000 TL sınırını aştı!

Altın fiyatları önceki haftalarda yaşanan düşüşün ardından her gün yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen kritik gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 4 Ekim 2022 Salı günü çeyrek, yarım, gram altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

4 EKİM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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4 Ekim Salı günü haftanın ikinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.013,87 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.014.21 lira satış fiyatı 1.014,43 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.688,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.602,00 TL satış fiyatı 6.693,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.357,00 TL üzerinden yapan yarım altın 3.303,00 TL alış ve 3.362,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1,679,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 4 Ekim itibariyle 1.656,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.681,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış fiyatı: 6.488,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.599,00 TL

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