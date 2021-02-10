Altın yükselişte, işte son durum: 10 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... Altın geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından yeni haftada yükselişe başladı. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir, yükseliş rallisi başlıyor" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği "çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi" sorusu oldu. Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 10 Şubat 2021 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?
Gram altının fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden'ın devasa teşvik paketinin ilk yasa tasarısının taslağını paylaşmasıyla yükselişe geçti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 417,24 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.37 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 10 Şubat 2021 Çarşamba gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 418,77 TL
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 418,69 TL
Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.844,07 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 696,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,14 hareketli başladı. Peki 10 Şubat 2021 Çarşamba çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 697,00 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 683,00 TL
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.758,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0,51 artışla başladı. 10 Şubat 2021 Çarşamba bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.766,00 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.724,00 TL
Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.844,07 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Şubat ayına kötü başlayan gram altın fiyatları küresel altın fiyatlarının yükselmesi ve dolar/TL’deki yatay seyirle beraber 2 günde yüzde 1,5'tan daha fazla kara geçti. Bu süreçte, altın ne zaman yükselecek sorusunun cevabı analistlerden geldi. Öte yandan ons altın yükselen dolar ve ABD Hazine tahvili faizleriyle birlikte önceki haftalarda 2 ayın en düşük seviyelerine geriledikten sonra toparlayarak 1.840 dolar civarına ulaştı. Gedik Yatırım'ın Yatırım Danışmanı Onurcan Bal güncel altın yorumlarını yaparken, ABD teşvik paketlerinin ons altını destekleyen bir etken olduğunu belirtti. Hürriyet'e değerlendirmede bulunan Bal, gram altında 401,20 – 392,30 ve 383,30 seviyelerini destek olarak belirterek," 200 günlük ortalama üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda 440 ve 450 TL seviyeleri gündeme gelebilir." dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum