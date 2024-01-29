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Ankara'da simit fiyatları için bir karar daha! 15 TL'den satılacağı açıklanmıştı

29.01.2024 13:04 | Son Güncelleme:
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Son günlerde simit fiyatları hemen hemen herkesin dilinde. Diyarbakır'da gündem olan simide Ankara'da da zam yapılması kararı alınmıştı. Bunun üzerine Ankara'da simit fiyatları ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Oda başkanı Savaş Delibaş'ın açıklamasıyla "Ankara'da simit fiyatı ne kadar oldu?" sorusu da yanıtını buldu.

Ankara'da simit fiyatları için bir karar daha! 15 TL'den satılacağı açıklanmıştı

Ankara'da simit fiyatlarıyla ilgili peş peşe gelen açıklamalar kafaları karıştırdı. Alınan son karar göre simit 10 liradan satılmaya devam edecek. Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, zam kararını iptal ettiklerini duyurdu.

ZAMMA DİRENİŞ: GÜCÜMÜZ YETTİĞİNCE DEVAM EDECEĞİZ

Delibaş, AA muhabirine, Ankara simidi fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Geçen hafta esnaftan zam talebi geldiğini ve değerlendirdiklerini dile getiren Delibaş, "Cuma günü Ankara simidinin satış fiyatının 10 liradan 15 liraya çıkmasına karar vermiştik. Daha sonra bir değerlendirme yaptık ve 15 liralık fiyatın yüksek olduğuna karar verdik. Bugün itibarıyla da zammın iptali kararını aldık. Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"BİR SENE ZAM YAPMAYABİLİRİZ"

Delibaş, simitçi esnafının fedakarlık yaptığına işaret ederek, "Daha önce Toprak Mahsulleri Ofisinden un desteği aldık ve bu dönemde 9 ay hiç zam yapmadık. Yine esnafımız desteklenirse bir sene de zam yapmayız. Bizim için önemli olan ham madde. Maliyetler yükselirse mecbur zam yapmak zorunda kalıyoruz. Destek alırsak biz de zam yapmayız." değerlendirmesinde bulundu.

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"HALKIMIZDAN, DEVLET BÜYÜKLERİMİZDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"

Esnafın bulunduğu yerlerin kiralarından dolayı maliyet farklılıkları oluştuğuna dikkati çeken Delibaş, taban-tavan fiyat uygulamasına geçilmesinin faydalı olacağını anlattı.

Delibaş ayrıca, yaptıkları bazı açıklamaların yanlış anlaşıldığının altını çizerek, "Bizim bazı sözlerimiz siyasi mecraya çekilmiş, bundan dolayı da özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. 'Bizim kendi esnaf teşkilatımız özür dilemeli.' diye söylemek istemiştik ama sözlerimiz farklı anlama çekildi. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz." dedi.

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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