Asgari ücret için 8 farklı zam senaryosu! Milyonlar yeni rakama kilitlendi

Milyonlarca çalışan, asgari ücret zammı için geri sayımda. Yılın son günleri adım adım yaklaşırken çeşitli çevrelerden asgari ücret çıkışları ve asgari ücret zammına dair tahminler gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu Üçlü Danışma Kurulu'nu, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak üzere toplamıştı.

İŞÇİ TARAFI KOMİSYONUN İŞLEYİŞİNE TEPKİLİ

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca asgari ücretli ve asgari ücrete yakın maaş alan çalışan, asgari ücret zammını merakla beklerken farklı zam oranlarına göre senaryolar da belli oldu. İşte detaylar...

YÜZDE 16 ZAM SENARYOSU

Cnbc-e'de yer alan habere göre; 2026 için Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahmini ve Merkez Bankası'nın ara hedefi olan yüzde 16'nın zam olarak uygulanması halinde asgari ücretin 25 bin 641 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜZDE 20 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 20 zam yapılması durumunda net asgari ücretin 26 bin 522 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜZDE 24 ZAM SENARYOSU

Merkez Bankası'nın enflasyonda ara hedefi olan yüzde 24'lük oranın asgari ücrete uygulanması halinde tutarın 27 bin 409 TL'ye çıkması bekleniyor.

YÜZDE 25 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 25 zam uygulanması halinde net asgari ücretin 27 bin 630 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜZDE 28,5 ZAM SENARYOSU

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2025 yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 28,5 olarak belirlenmişti. Bu oranın zam olarak uygulanması durumunda asgari ücretin 28 bin 404 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 30 zam uygulanması halinde net asgari ücretin 28 bin 735 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜZDE 35 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 35 zam uygulanması durumunda net asgari ücretin 29 bin 840 TL'ye çıkması bekleniyor.

YÜZDE 40 ZAM SENARYOSU

Asgari ücrete yüzde 40 zam uygulanması halinde net asgari ücretin 30 bin 945 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETLE NELER DEĞİŞECEK?

Yeni yıldan itibaren asgari ücrete gelen zamla beraber bazı kalemlerde de artış olacak. İşte asgari ücret zammıyla değişmesi beklenen kalemler...

İşsizlik maaşı

Genel Sağlık Sigortası primi

Kıdem tazminatı tavanı (Asgari ücretli için)

Askerlik ve doğum borçlanması

İsteğe bağlı sigorta primleri

Staj ücreti

Rapor ücreti (Asgari ücretli için)

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2025 ASGARİ ÜCRET KAÇ TL?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlaması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştireceği bir dizi toplantıların ardından en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar yeni asgari ücretin açıklanması gerekiyor. Açıklanan yeni asgari ücret 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.