Asgari ücret için '45 bin TL' çıkışı! 'Yarısını devlet karşılasın'

Asgari ücret konusu ekonomi gündeminin en önemli konularından bir tanesi olmaya devam ediyor. 2026 asgari ücret rakamı için gündemde çok sayıda rakam ve oran konuşulurken siyasilerden de dikkat çeken asgari ücret açıklamaları geliyor. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan '45 bin TL' çıkışı geldi. Peki, 2025 yılı için net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücret ne kadar olur? 2026 asgari ücret zammı tahminleri neler? İşte detaylar...

"ASGARİ ÜCRET 45 BİN TL OLMALI"

NOW Haber'de İlker Karagöz ile Çalar Saat'in konuğu olan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ne kadar olmalı sizce asgari ücret?" sorusuna karşılık şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret 45 bin TL olmalı. Bunu söyleyince benim de çevremde işverenler var. Diyorlar ki ya iyi söylüyorsun da biz ne yapacağız diyorlar. Burada da ben gene devlete bir görev düştüğünü düşünüyorum. Kamudaki israfa, lükse şatafata gidenden kısılsın ve faize giden yıllık 2 trilyon liradan kurtarılsın. Bunun çok az bir kısmıyla bile asgari ücreti işverene hiç yük yüklemeden 45 bin liraya çıkarmak mümkün olur. Ben devlet olarak 45 bin lira yaptım bile diyebilirsiniz. Bu mümkündür.

"11.500'ÜNÜ ASGARİ ÜCRETLİ BAŞINA DEVLET VERSİN"

45 bin TL neden söylüyoruz? Şimdi yüzde 60'lık bir bağımsız kuruluşların enflasyon hesaplaması var. Yüzde 30 küsurluk bir TÜİK'in enflasyon hesaplaması var. İkisinin ortalamasını alsanız bile yüzde 45 - yüzde 50 yapıyor. Enflasyona ezdirmeyelim deseniz zaten yüzde 50 arttırmanız lazım. Bu da 33 bin liraya geliyor. Türkiye'nin büyümesinden kaynaklanan pay asgari ücretliye yıllardan beri verilmedi. Sadece enflasyon hesabı yapıldı. Halbuki bir de Türkiye büyümüş, üretimi artmış, milli geliri artmış. Bundan bir payın verilmesi lazım. Bunun ekonomistler hesabını yapıyor. Bunu da eklemeniz lazım. Bir miktar daha açık kalıyor 45 bine gelmek için. Onu da biz 45 bine niye çıkarıyoruz? Yoksulluk sınırı hesabından dolayı. Yani iki asgari ücret bir yoksulluk sınırı olmalı ki bir haneye iki asgari ücret giriyorsa en azından yoksul olmadan, kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilsinler. Dolayısıyla biz 45 bin liralık bir asgari ücret, işverene de yarısını devlet karşılasın, yarısını işveren versin. Yani aradaki 23 bin lira farkın 11 bin 500'ünü asgari ücretli başına devlet versin. Faize verilen paranın yarısı bile bunu karşılamaya yeter"

"MÜMKÜN DEĞİL! YÜZDE 25 YAPACAKLAR GİBİ GÖZÜKÜYOR"

"Komisyondan sizce 45 bin liralık asgari ücret çıkar mı?" sorusuna ise Erbakan şu yanıtı verdi:

"Mümkün değil. Mümkün değil. Tabii yani yüzde 25 gibi bir şey herhalde yapacaklar gibi gözüküyor. O da 26 - 27 bin liraya tekabül eder. Ki şu anda zaten açlık sınırı 28 bin liraya dayanmış durumda"