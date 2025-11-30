FİNANS

'Büyük olasılıkla gerçekleşecek' Asgari ücret için rakam verdi

Gözler asgari ücret zammında. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Milyonlar komisyondan çıkacak yeni asgari ücret rakamına kilitlendi. Ekonomistlerden farklı zam oranlarına dair tahminler gelirken ağır basan görüşün ne olduğu da merak ediliyor. Son olarak ekonomist Hikmet Baydar'dan dikkat çeken bir asgari ücret değerlendirmesi geldi. İşte asgari ücret son dakika gelişmeleri...

'Büyük olasılıkla gerçekleşecek' Asgari ücret için rakam verdi
Hande Dağ

Asgari ücretlinin de asgari ücrete yakın maaş alan özel sektör çalışanının da gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine ve 2026 asgari ücret zammına çevrildi. Yeni asgari ücret rakamı için yapılacak artışa dair yüzde 20'den başlayıp farklı oranlarda pek çok tahmin gelirken uzmanların görüşleri de dikkatle takip ediliyor. Son olarak ekonomist Hikmet Baydar, dikkat çeken bir detaya değinerek "iç piyasaya bir miktar daha güç verecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Büyük olasılıkla gerçekleşecek Asgari ücret için rakam verdi 1

"BUNUN TELAFİ EDİLMESİ LAZIM"

Ekol TV canlı yayınında konuşan ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

"Bu zam için nasıl bir hesaplama yapılacak, bu çok önemli. Acaba geçmiş yıl enflasyonu baz alınacak mı? Çünkü geçmiş yıl yani 2025 yılı yüzde 30 civarında zam yapılmıştı. Beklentimiz de bu yöndeydi. Ancak yıllık bazda enflasyonu ancak kurtarır diye bakıyorduk. Ancak yıllık bazda enflasyonu kurtarmayacağı görünüyor. Yüzde 31-32 civarı çıkacak olan enflasyona göre 2025'in başında alınan zam 2025 yılı içerisinde reel olarak getiriyi koruyamamış olacak. Dolayısıyla 2026 yılında 1-2 puan eksiyle başlamış olacak ücretli. Dolayısıyla bunun kapatılması lazım. Yıllık bazda beklenti de enflasyonda biliyorsunuz orta vadeli planda 16. Ama piyasa beklentisi 22 - 23'lerde. Şimdi 20-23 bandında bir beklenti silsilesi var. Acaba 20 mi gelir 23 mü gelir, bunu konuşmak için henüz erken, yılın ilk aylarında görmemiz lazım. Ama en azından şunu biliyor piyasa; 20'nin altında olması oldukça zor. Ama Sayın Mehmet Şimşek daha yeni açıklama yaptı. 20'nin altında enflasyonu beklediğini, dolayısıyla bunun için uygulanacak olan politikalarda eğer enflasyonu 20'nin altına düşürebileceklerine inanıyorlarsa o zaman ücret pazarlıkları biraz daha çetin geçecek demektir. Çünkü ücretlinin geliri kirayı dikkate aldığımız zaman, temel ihtiyaç maddelerini dikkate aldığımız zaman biliyorsunuz çok düşük kaldı. Bunun telafi edilmesi lazım.

Büyük olasılıkla gerçekleşecek Asgari ücret için rakam verdi 2

"GEÇEN SENE YÜZDE 30 DEMİŞTİ, BU SENE..."

Bu durumda yüzde 20-25 ki ben özellikle izleyicilerimiz de hatırlayacaktır yüzde 25 olmalı diyordum, şu an piyasa beklentisi minimum 20, maksimum 25. Yani bana göre maksimum belki telafi eder bir miktar geçmişteki zararları ama 25'ten aşağı olmamalı. Ama piyasa büyük ihtimalle de... Örneğin HSBC geçen sene yüzde 30 demişti. O da tutturmuştu bizimle beraber, bu sene yüzde 20 diyor. Dolayısıyla yüzde 20'nin üzerindeki bir oran yüzde 20-25 aralığında asgari ücrette büyük olasılıkla gerçekleşecek gibi görünüyor.

Büyük olasılıkla gerçekleşecek Asgari ücret için rakam verdi 3

Yani 22 enflasyona göre 2 puan da geçtiğinde 24 muhakkak olmalı. Bana göre 24 olmazsa hakkaniyete uygun davranılmamış olacak.

Büyük olasılıkla gerçekleşecek Asgari ücret için rakam verdi 4

"YÜZDE 24-25 MUHAKKAK VERİLMELİ"

Dikkat ederseniz beklentiler yüzde 20 ile 25 arasında değiştiği için ve ben de açıkça özellikle söylüyorum yüzde 24 - yüzde 25 muhakkak verilmeli.

Büyük olasılıkla gerçekleşecek Asgari ücret için rakam verdi 5

"ASGARİ ÜCRETİN YUKARI ÇEKİLMESİ İÇ PİYASAYA BİR MİKTAR DAHA GÜÇ VERECEK"

Şimdi tabii ki firma sahiplerimiz, sanayicilerimiz şunu düşünüyor; bu işçilik ücretlerini artıracak, benim maliyetimi yükseltecek gibi düşünüyor ama iç piyasada da bir canlılık getirme ihtimali var. Yani dolayısıyla asgari ücretin yukarı çekilmesi iç piyasaya bir miktar daha güç verecek. Doğru bir seviyeye getirildiği takdirde. Belki de refah payıyla benim bahsettiğim 24-25'ler yakalanabilir ama sonuçta ücretler reel olarak değer kaybediyor ve bu reel değer kaybının bir şekilde telafi edilmesi lazım. Sosyal refah için bu gerekiyor. Ben refah payı da dahil olarak söylemiş olayım; yüzde 24 - yüzde 25 bence hakkaniyete uygun bir artış olacak"

Büyük olasılıkla gerçekleşecek Asgari ücret için rakam verdi 6

ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

  • Asgari ücrete yüzde 20 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 26 bin 524 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 25 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 27 bin 630 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 28 bin 735 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 35 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 29 bin 840 TL'ye çıkacak.
  • Asgari ücrete yüzde 40 zam gelmesi halinde yeni asgari ücret 30 bin 945 TL'ye çıkacak.
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı yeni asgari ücret Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 asgari ücret
