Asgari ücret için rakam verdi 'Öyle olacak gibi gözüküyor' O oranı işaret etti

Asgari ücret ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne kadar olur? Yıl sonuna adım adım yaklaşılırken asgari ücret tahminleri de gelmeye başladı. Milyonlarca asgari ücretli ve çalışan asgari ücret için yeni rakamı merakla beklerken SGK Uzmanı Murat Bal'dan asgari ücrete dair çarpıcı değerlendirmeler geldi. Bal, hedeflenen enflasyona dikkat çekip rakam tahmininde bulundu. İşte asgari ücret son dakika gelişmeleri...

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücretlinin gözü kulağı yeni asgari ücrete dair açıklanacak rakamlarda. Milyonların merakla takip ettiği rakam için, yıl sonuna yaklaşılmasıyla beraber tahminler ve değerlendirmeler de gelmeye başladı. 2025 yılı için 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücrete hangi oranda bir zam geleceği merak ediliyor. Uzman isimden milyonları ilgilendiren çarpıcı değerlendirmeler geldi. İşte 2026 asgari ücret için son gelişmeler...

"ENFLASYON DÜŞMEDİĞİ MÜDDETÇE NE KADAR ZAM YAPARSAK YAPALIM ZATEN ERİYOR"

Habertürk yayınında konuşan SGK uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene 44-45 civarında bir gerçekleşen enflasyonun karşısında asgari ücretli yüzde 30 civarında bir zam aldı. Hedeflenen enflasyon üzerinden zam yapıldı. Tabii bu sene hedeflenen enflasyonda yaklaşık yüzde 16 2026 yılı için. Tabii bunu görüşmeler belirleyecek. Nihayetinde asgari ücret tespit komisyonun bir yapısı var. Ama bu yapı genelde hükümetin karar vereceği noktada karar alıyor. Çünkü masanın kurgusu o şekilde. Bir tarafta işçi, bir tarafta işveren. Hükümet ortada moderatör şeklinde. Hangi tarafa daha fazla oy kullanırsa hükümet o tarafın rakamı kazanıyor. Şimdi buradaki baktığımız noktada çok önemli enflasyonun düşürülmesi. Enflasyon düşmediği müddetçe biz ne kadar zam yaparsak yapalım zaten eriyor.

"HEDEFLENEN ENFLASYON ÜZERİNDEN BİR FARK YAPILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben asgari ücrete geçen yapıldığı gibi hedeflenen enflasyon üzerinden bir fark yapılacağını düşünüyorum. Bir zam yapılacağını düşünüyorum. Yani hedeflenen enflasyon çerçevesinde yaptığımızda 25 bin 500'ler civarına bir rakama geliyor. Eğer hedeflenen enflasyon üzerinden olacaksa yalnız tabii bunun altını çizelim. Netleşmedi. Hedeflenen enflasyon üzerinden olacaksa rakam bu. Baktığımızda 2026'da hükümet zaten enflasyonu 20'nin de altına düşürmeyi hedeflemiş. Dolayısıyla ben o hedeften de çok şaşacak hareketler yapılacağını düşünmediğim için bunu söylüyorum.

Bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Şöyle düşünelim; açlık sınırı en son TÜİK'in açıkladığı 27 bin lira civarında. Artık biz maaşlarımızın en azından açlık sınırı olsun şeklinde bir açıklamalar içindeyiz. Yani bir tarafta devamlı 12 ay boyunca açlık sınırında kalan bir asgari ücret. Bizim bir kere kesinlikle alım gücünü korumamız lazım. Hane halkı gelirini korumamız lazım. Ama kira enflasyonu, gıda enflasyonu, bunların oluşturduğu hasar, maalesef ki işte bu noktalara getiriyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN RAKAM VERDİ: "25 BİN 500 TL CİVARI"

Asgari ücretle alakalı tekrar söylüyorum, hedeflenen enflasyon üzerinden bir zam yapılırsa eğer 25 bin 500'ler civarında olur gibi gözüküyor. Öyle olacak gibi gözüküyor. Geçen sene de bu şekilde oldu"

