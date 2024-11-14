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Asgari ücret için tek tek rakam verdiler! CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, BBP… İşte 2025 yılı için asgari ücret talepleri…Hangi parti ne kadar istiyor?

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
14.11.2024 07:51
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2025 asgari ücret zam pazarlığı henüz başlamadı ama partiler vatandaş adına taleplerini duyurmaya tek tek başladı. CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, DEM Parti, BBP, HÜDA PAR hepsi asgari ücret için rakam verdi. 25 bin TL olsun diyen de var 35 bin isteyen de… Hükümetten yapılan son açıklamada ise herkesin mutabık kalacağı bir ücret olacak mesajı verildi. İşte 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili talepler…

Asgari ücret için tek tek rakam verdiler! CHP, İYİ Parti, Yeniden Refah, BBP… İşte 2025 yılı için asgari ücret talepleri…Hangi parti ne kadar istiyor?

2025 yılı asgari ücret pazarlıklarında geri sayım başladı. Türkiye’de milyonlarca çalışan asgari ücret tutarında çalıştığı için ve diğer maaş zamları da son yıllarda işverenler tarafından asgari ücrete endekslendi. Maaş zamları için de herkesin gözü kulağı bu yüzden 2025 yılı öncesinde asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Hükümet, işveren ve sendikaların zam pazarlığı sonucunda son yıllarda asgari ücret için son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Ancak muhalefet partileri de pazarlıklar öncesinde asgari ücret taleplerini tek tek rakam vererek duyurdu.

YÜKSEK ENFLASYON ASGARİ ÜCRETİ KRİTİK YAPTI

2025 yılı için belirlenecek asgari ücretin pazarlıklar aralık ayından hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında başlayacak. Son yıllarda enflasyondaki yükselişin hızlanmasıyla öne çıkan asgari ücret zammı, hem ortalama ücretlere yakınsaması hem asgari ücretli sayısındaki artış hem de maaş zamlarında baz oran görülmesiyle öne çıkıyor.

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ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA KALDI

Geçmiş enflasyon ve beklenen enflasyon tartışmalarının ortasında başlayacak olan asgari ücret pazarlıkları, 2024 yılında nisan ayından itibaren açlık sınırının altında kalan ve temmuz ayında zam almayan çalışan kesimin de beklentileri yüksek oluyor.

İşçi temsilcilerinin karşısına işveren otururken, hükümetin de enflasyon hedefiyle masaya temkinli oturacağı komisyon toplantılarının bu yıl hareketli geçmesi bekleniyor.

Ankara kulislerinin de bir numaralı gündemi olan asgari ücret için hangi parti ne kadar zam istedi. İşte partilerin asgari ücret beklentileri:

CHP: ASGARİ ÜCRET TALEBİMİZ 30 BİN TL!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Asgari ücret talebimiz 30 bin TL. Bu rakamın altında biz yokuz. İtiraza, mücadeleye devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Kimseyi yüzde 17, yüzde 20 ve yüzde 25 ile oyalamaya kalkmasınlar. Asgari ücrette 30 bin liradan aşağı bir rakamı asla kabul etmiyoruz." dedi.

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İYİ PARTİ’DEN ARA ZAM ŞARTI

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, temmuzda ara zam şartıyla, "İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da boynumuzun borcudur" dedi.

DEM: ASGARİ ÜCRET EN AZ 35 BİN TL OLMALI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Dünyada ilk defa halkına, emekçilere, çalışana açlık teklif eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Bize açlık teklif ediyorlar. Bize bir şey teklif etmiyorlar. Ancak biz sizin tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda da partimizin tutumu nettir. Asgari ücretliler insanca yaşayabilecekleri bir ücret almalıdırlar. Asgari ücret en az 35 bin lira olmalıdır ve yılda iki kez güncellenerek artırılmalı" dedi.

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GELECEK PARTİSİ’NDEN KÜSURATLI AÇIKLAMA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi’yle ortak grup toplantısındaki konuşmasında, “33 bin 337 lira verirseniz ancak enflasyon karşısında asgari ücretliyi ezdirmemiş olursunuz" dedi.

YRP: AYLARDIR ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDADIR

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Maalesef bu çetin gündem, hayat pahalılığının, geçim darlığının üzerine bir şal gibi örtülmüştür. İktidarın en büyük maharetinin gündem değiştirmek olduğu aşikardır. Türkiye'nin öncelikli gündemi açlıktır, yoksulluktur. Aylardır asgari ücret açlık sınırının altındadır. Asgari ücret yeni yılda 35 bin lira olmalıdır. En düşük emekli aylığı da asgari ücrete göre ayarlanmalıdır” diye konuştu.

DESTİCİ: EN AZ YIL SONU ENFLASYON ORANI KADAR ARTTIRILMALI

BBP Genel Başkanı Destici, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin, "Asgari ücret, en az yıl sonu enflasyon oranı kadar arttırılmalı. Bu oran yüzde 40-45 civarında gerçekleşirse, asgari ücretin yaklaşık 25 bin liraya denk gelmesi gerekir” dedi.

Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in önerdiği 30 bin lira asgari ücret hedefini ise "gerçekçi" bulmadığını kaydederek, "Bizim söylediğimiz rakam gerçekçidir. İşçi kardeşlerimizin yanı sıra küçük işletmeleri de düşünmeliyiz. Asgari ücretin 25 bin liranın altında olmaması şarttır." ifadelerini kullandı.

Emeklilerle ilgili de Destici, "Temmuz 2023'te emeklilere yapılan zam kök maaş üzerinden değil en düşük maaş üzerinden yapılmalıydı. Ocakta da bu haksızlık giderilmeli ve en düşük emekli maaşı 20-21 bin lira seviyesine çıkarılmalıdır" dedi.

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HÜDA-PAR: EMEĞİN ENFLASYONA KARŞI EZDİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ

HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret için görüşmelerin başlayacağına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Biz, asgari ücrete en azından gerçekleşen enflasyon oranında bir zam yapılmasını teklif ediyoruz. Bize göre de bu rakam 2025 yılı için 30 bin liranın altına düşmemelidir çünkü biz asgari ücretlileri enflasyona ezdiremeyiz. Sermaye, iş gücü karşısında her zaman avantajlı durumdadır. Sermaye kollanırken, emeğin enflasyona karşı ezdirilmesi kabul edilemez. Dolayısıyla biz, 2025 yılı için asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz."

BAKAN IŞIKHAN: HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR TUTAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

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