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Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den enflasyon üzerinde ek zam sinyali! ‘Ocak 2023’ yol haritası olacak

23.05.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı ile memur zammı için Temmuz ayına kısa bir süre kala Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret Temmuz 2023 için Ocak ayında yapılana benzer bir yol haritası çizeceklerini vurgulayarak enflasyonun üzerinde bir ek artış gerçekleştirileceğinin işaretini verdi. Erdoğan’ın açıkladığı ‘en düşük memur maaşı 22 bin TL’ sözleri üzerine gelen haberlere ilişkin ise, “Bizim açıklamamız açık” diyerek yanıt verdi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin’den enflasyon üzerinde ek zam sinyali! ‘Ocak 2023’ yol haritası olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), taşeron işçilere kadro, memur maaş zammı ve asgari ücret için son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde ortaya atılan net-brüt tartışmalarını anımsatarak, ‘en düşük memur maaşı 22 bin TL’ dedi. Asgari ücret Temmuz 2023 zammı içinse Ocak dönemine benzer adım atılacağını söyledi. Ayrıca hazırlıkları süren konuların olduğu ve yeni Meclis döneminde bunların da çözüme kavuşacağını belirtti.

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EYT AYLIK BAĞLAMA İŞLEMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" diye konuştu.

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ASGARİ ÜCRETE ‘OCAK’ TARİFESİ

Bakan Bilgin, asgari ücretle ilgili Temmuz ayındaki beklentiye ilişkin soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki ifadelerini hatırlattı. Erdoğan'ın katkısıyla asgari ücretin belli bir seviyeye geldiğini ifade eden Bilgin, "Temmuz’da da aynı, benzer bir süreç işleyecektir" dedi.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen en düşük memur maaşının net 17 brüt 22 bin TL olacağı yönündeki haberlere ilişkin Bakan Bilgin, “Bizim açıklamamız açık” diyerek, “22 bin lira olacak” ifadesini kullandı.

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TAŞERON İŞÇİYE KADRO YENİ MECLİS’TE

Çalışma hayatında EYT ve 3600 ek gösterge gibi pek çok çalışmanın tamamlandığını belirten Bilgin, “Son kapattığımız dosya, geçici işçiler dosyası oldu. Onu Meclis'e intikal ettirebildik. Bunların birçoğu Meclis'te çözülecek. Yani biz hazırlığı yapıyoruz, teknik çalışma Meclis'te yapılıyor. Dolayısıyla orada benim önümde taşeron işçileri kaldı” dedi.

Belediyelerde çalışan bir personel grubunun sorunlarının da önlerinde bulunduğunu söyleyen Bilgin, "Öyle bazı sorunlar var, onları da çözeceğiz inşallah. Hazırlıklarımız var, onlar da yeni Meclis döneminde çözüme kavuşacaktır” diye açıklamada bulundu.


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