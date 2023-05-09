SON DAKİKA | Temmuz’da asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin ‘500 dolar’ demişti! TÜRK-İŞ’ten o sözlere yanıt: ‘Parasını söyleseydi daha iyiydi…’

Son dakika: Asgari ücret Temmuz 2023 zammı için milyonlar nefesini tutmuş ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaya odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk kez rakam vermişti. Bakan Bilgin, “Ocak'ta Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenlemeyi yaptık, Temmuz'da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY’DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bu gelişmenin ardından kamu işçisinin zam oranının açıklandığı imza töreninin ardından TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Habertürk TV'ye asgari ücret zammı için son dakika açıklamalarında bulundu. Haziran ayında toplanması beklenen Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında ne kadar zam talep edeceklerine ilişkin konuşan Atalay, “Asgari ücrette adil bir pazarlık olmuyor. Orada işverenler oturduğunda istedikleri rakamları çıkartıyorlar” dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET 2023 İÇİN NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin’in 500 dolar açıklamasına da yanıt veren Atalay, “O zamanlar da dediğim şey. Ben TÜRK-İŞ Başkanı dolarak dolar üzerinden konuşmam. TÜRK-İŞ Başkanı Türk parası üzerinden konuşur. Asgari ücret imzalandığı zaman 455 dolar seviyelerindeydi. Şimdi Bakan Bey ‘500 dolar üzerinde olacak’ diyor. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi” derken, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısının değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Asgari ücret için rakam vermeyen Atalay, “Temmuz’a iki ay var. İki ay evvelden umut satmanın bir anlamı yok’ ifadelerini kullandı ve, “Bunu konuştukça ev kiralar artmaya devam ediyor. Otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Et 350 lira oldu. Onun için asgari ücret pazarlığı başlamadan rakam söylemiyorum” şeklinde konuştu.

SGK UZMANINDAN TAHMİN: ’12.500 TL OLUR’

Öte yandan SGK Uzmanı Özgür Erdursun ise yeni asgari ücret için tahminini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan uzman isim, “Kamu işçilerine zam oranı belli oldu! Zam oranı yüzde 45, en düşük kamu işçi maaşı 15.000 TL oldu. Bu oramda yapılan zam 1 Temmuz’da zam oranları belli olacak, asgari ücretli, memur, emekliler ve çalışanlar için önemlidir. Asgari Ücret 1 Temmuzda 12.500 TL olur!” açıklamasında bulundu.



