Hobisiydi 'Aşırı derecede talep var' Memurken emekli olunca kiralayıp başladı

Tokat'ın Zile ilçesinde emekli olduktan sonra hobi amaçlı çilek üretimine başlayan Hüseyin Peköz, şimdi talebe yetişmekte zorlanıyor. Peköz, "Aşırı derecede çileğe talep var. Talep var ama yetiştiremiyoruz" dedi. Memurken emekli olduktan sonra kiraladığı 4 dönüm alanda çilek üretmeye başlayan Peköz "Yeni bir yer kiraladık. 40-50 dönüm civarı. 4 dönümlük alanda 5-10 eleman çalıştırıyoruz. Yeni aldığımız alanda 50-60 kişi çalıştıracağız" ifadelerini kullandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde memur olarak çalışan ve 2024 yılında emekli olan Peköz, kiraladığı 4 dönüm alanda çilek üretmeye başladı.

Bu yıl şubat ayında diktiği çileklerden yaz aylarından itibaren ürün almaya başlayan Peköz, aralık ayının ortasında bile ürün almaya devam ediyor.

Peköz, AA muhabirine, daha önce hobi amaçlı çilek yetiştirdiğini, emekli olduktan sonra üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

"AŞIRI DERECEDE ÇİLEĞE TALEP VAR"

Üretime yeni başlamasına rağmen çileğe talebin çok olduğunu anlatan Peköz, şöyle devam etti:

"Aşırı derecede çileğe talep var. Antalya'dan, Hatay'dan, Diyarbakır'dan, Çorum'dan, Amasya'dan Sivas'tan, Samsun'dan talep var ama yetiştiremiyoruz"

Devamında Peköz "İklimimiz çilek üretmeye çok uygun. Antalya ve Mersin'deki çileklere benzemiyor bizim çilekler. Bizim çilekler biraz daha sert. Bizim çilekler kendini bırakmıyor. Raf ömrü çok uzun." ifadelerini kullandı.

"ÇİLEKLERİMİZ PASTANELERDE TERCİH EDİLİYOR"

Peköz, Aralık ayının ortalarına gelinmesine rağmen çilek almaya devam ettiklerini dile getirdi.

Peköz, " Çileklerimiz pastanelerde tercih ediliyor. Reçellikte de aroması çok lezzetli. Nisan ayının ortası gibi başlıyor Aralık 15'inde bile hala çilek alıyoruz." dedi.

ÜRETİM ALANINI 10 KAT ARTIRACAK

İlk sene 4 ton ürün aldıklarını anlatan Peköz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki sene verimi daha yüksek olacak. 2026 yılında 8 ila 10 ton arasında çilek bekliyoruz buradan. Şimdi yeni bir yer kiraladık. 40-50 dönüm civarında. Talep çok olduğu için."

"YENİ ALDIĞIMIZ ALANDA 50-60 KİŞİ ÇALIŞTIRACAĞIZ"

Peköz devamında "4 dönümlük alanda 5 ila 10 kişi arasında eleman çalıştırıyoruz. Yeni aldığımız alanda 50 ila 60 kişi çalıştıracağız. Şubat ayında budama veya dikim ile işçileri çalıştırmaya başlıyoruz, aralık ayının ortasına kadar çalıştırıyoruz. Bizim çilekler çok tutuluyor. Çileklerimizi tüketenler aroması ve tadı çok farklı diyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
çilek Tokat Zile hobi talep üretim
