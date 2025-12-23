FİNANS

2026 asgari ücret sonrası HAK-İŞ'ten ilk açıklama! "Bir değil, dört kişilik aile esas alınmalı"

Yeni asgari ücret bugün tüm Türkiye'nin gündemindeydi. Milyonlarca çalışanın beklediği rakam 28 bin 75 TL olarak belirlendi. 2026 asgari ücret zam oranının belli olmasının ardından açıklama yapan HAK-İŞ "Asgari ücretin, bir kişiyi değil, 4 kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas alması gerektiğini savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

2026 asgari ücret sonrası HAK-İŞ'ten ilk açıklama! "Bir değil, dört kişilik aile esas alınmalı"
Hazar Gönüllü

HAK-İŞ'ten 2026'da uygulanacak asgari ücrete ilişkin açıklama geldi. Açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

"MEVCUT YAPIDAN SAĞLIK BİR ASGARİ ÜCRET ÇIKMAZ"

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamada, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun mevcut yapısından çalışanları memnun edecek ve toplumu rahatlatacak sağlıklı bir asgari ücret çıkarılmayacağının her platformda dile getirildiği anımsatıldı.

2026 asgari ücret sonrası HAK-İŞ ten ilk açıklama! "Bir değil, dört kişilik aile esas alınmalı" 1

Komisyon'un mevcut yapısının 1970'li yılların koşullarına göre şekillendiği, çağın gerisinde kaldığı ve çoğulcu temsilden uzak olduğu belirtilen açıklamada, "Milyonlarca emekçiyi ilgilendiren ve bu yönüyle Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi olarak değerlendirilebilecek asgari ücretin, çok daha güçlü, kapsayıcı ve temsil kabiliyeti yüksek bir komisyon yapısı içerisinde belirlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Komisyonun, konfederasyonların temsil gücünü yansıtan, sosyal diyaloğu esas alan ve toplumsal uzlaşıyı önceleyen bir yapıya kavuşturulması, sürecin sağlıklı işlemesi açısından zorunludur." değerlendirmesine yer verildi.

2026 asgari ücret sonrası HAK-İŞ ten ilk açıklama! "Bir değil, dört kişilik aile esas alınmalı" 2

"BİR KİŞİYİ DEĞİL, 4 KİŞİLİK AİLEYİ ESAS ALMALI"

Asgari ücretin artık yalnızca asgari bir ücret olmadığına, çalışanların yaklaşık yarısının geçim ücreti haline geldiğine işaret edilen açıklamada, "HAK-İŞ olarak asgari ücretin, bir kişiyi değil, 4 kişilik bir ailenin insanca yaşam koşullarını esas alması gerektiğini savunuyoruz. Gıda, kira, ulaşım, enerji ve eğitim gibi zorunlu harcamaların merkeze alındığı gerçekçi ve kapsayıcı kriterlere dayanan bir yaklaşımla daha güçlü, daha gerçekçi ve daha adil kriterlere ihtiyaç olduğu açıktır." ifadeleri kullanıldı.

2026 asgari ücret sonrası HAK-İŞ ten ilk açıklama! "Bir değil, dört kişilik aile esas alınmalı" 3

Açıklamada, asgari ücrete endeksli olarak kamuda yer alan çok sayıda düzenlemenin, ücret artışını baskıladığı ve asgari ücret ile söz konusu düzenlemeler arasındaki bu bağ ortadan kaldırılmadan asgari ücretin özgür, gerçekçi ve çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde belirlenmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

2026 asgari ücret sonrası HAK-İŞ ten ilk açıklama! "Bir değil, dört kişilik aile esas alınmalı" 4

"BEKLENTİMİZ YAPININ YENİDEN ELE ALINMASI"

Asgari ücretin, emeğin yaşam standardını koruyan temel bir güvence olarak ele alınması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"HAK-İŞ Konfederasyonu olarak beklentimiz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının demokratik, katılımcı ve çoğulcu bir anlayışla yeniden ele alınmasıdır. Asgari ücreti belirleme yetkisinin, dünyadaki örneklerde olduğu gibi işçi ve işveren temsilcilerinin de olduğu, objektif ve güvenilir verilerle çalışan, bağımsız bir mekanizmanın oluşturulması talebimizi yineliyoruz. Ancak bu şekilde hem çalışanların beklentilerini karşılayan hem de toplumsal huzuru güçlendiren bir asgari ücret politikasının hayata geçirilmesi mümkün olacaktır. 2026 yılı için belirlenen asgari ücretin emek camiamıza, çalışma hayatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret HAK-İŞ Konfederasyonu asgari ücret 2026
