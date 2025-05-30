Asgari ücrete 6 bin TL zam için 'sıfır ihtimal' dedi, verdiği rakam olay oldu: "Kime yetecek bilmiyorum"

Asgari ücret ara zammı için genci, yaşlısı, evlisi, bekarı bir umut bekleyişe geçerken; Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte konuşulan rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. "Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete Temmuz'da ne kadar zam olur? Zam oranı belli mi?" sorularına yanıt aranırken; ortaya atılan iddialar da kulisleri hareketlendirdi.

"6 BİN TL ZAM" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Son olarak "Asgari ücrete 6 bin TL zam yapılsın" çağrıları gündem olurken; Temmuz'da yapılacak olası bir zam için 6 bin TL iddiasının masada olup olmadığı da merak ediliyor.

Söz konusu iddiaları kendi YouTube kanalında değerlendiren gazeteci Özlem Gürses, "6 bin TL" senaryosu için net konuşurken, verdiği rakam ise gündem yarattı.

Gazeteci Gürses, şu ifadeleri kullandı;

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 6 BİN TL MASADA MI?

"Şöyle bir talep var: 'Asgari ücrette kayıp zaten yüzde 25'i aştı. Hem enflasyonla eridi hem döviz kuru tutulsada yine de yükseldi. Alım gücü düştü bu nedenle 22 bin TL sanılan asgari ücret aslında 19 bin TL artık. Asgari ücrete bu sebeplerle 6 bin TL zam yapılsın'

"SIFIR İHTİMAL! MEHMET ŞİMŞEK DE BUNA BAYILMAYACAKTIR"

Ben buna sıfır ihtimal veriyorum. Bunu patronlar da yapılmaz, Mehmet Şimşek de buna bayılmayacaktır. Çünkü onun teorisine göre insanlar zam alırsa harcalar, enflasyon artar. Paki ama Diyanet'in, Külliye'nin bütçesi artıyor. Onlar enflasyonist baskıya neden olmuyor mu?

"BENİM DUYDUĞUM 2 BİN TL ZAM YAPILACAK"

O nedenle evet ben asgari ücrete bir düzenleme, hesaplama bekliyorum. Ama öte yandan bu zammın 6 bin TL olmasına sıfır ihtimal veriyorum. Benim tahminim ve duyduğum 2 bin TL zam yapılacak. Bu 2 bin TL'de kime yeter onu da bilmiyorum gerçekten.