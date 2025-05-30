FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücrete 6 bin TL zam için 'sıfır ihtimal' dedi, verdiği rakam olay oldu: "Kime yetecek bilmiyorum"

Asgari ücret zammı için son dakika haberleri yakından takip edilirken, Temmuz ayının yaklaşmasıyla kulis bilgileri de hızlandı. Son günlerde Temmuz ayında asgari ücret zammı için 6 bin TL rakamının konuşulduğu belirtilirken; ortaya atılan son iddia ise zam bekleyenlerin moralini bozacak. Asgari ücrete ara zam için duyduğu rakamı paylaşan gazeteci Özlem Gürses "Zam yapılacak ama bu kime yeter onu da bilmiyorum gerçekten" diye konuştu.

Asgari ücrete 6 bin TL zam için 'sıfır ihtimal' dedi, verdiği rakam olay oldu: "Kime yetecek bilmiyorum"
Devrim Karadağ

Asgari ücret ara zammı için genci, yaşlısı, evlisi, bekarı bir umut bekleyişe geçerken; Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte konuşulan rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. "Asgari ücrete ara zam olacak mı? Asgari ücrete Temmuz'da ne kadar zam olur? Zam oranı belli mi?" sorularına yanıt aranırken; ortaya atılan iddialar da kulisleri hareketlendirdi.

"6 BİN TL ZAM" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Son olarak "Asgari ücrete 6 bin TL zam yapılsın" çağrıları gündem olurken; Temmuz'da yapılacak olası bir zam için 6 bin TL iddiasının masada olup olmadığı da merak ediliyor.

asgari ücret zammı

Söz konusu iddiaları kendi YouTube kanalında değerlendiren gazeteci Özlem Gürses, "6 bin TL" senaryosu için net konuşurken, verdiği rakam ise gündem yarattı.

sdghsh

Gazeteci Gürses, şu ifadeleri kullandı;

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA 6 BİN TL MASADA MI?

"Şöyle bir talep var: 'Asgari ücrette kayıp zaten yüzde 25'i aştı. Hem enflasyonla eridi hem döviz kuru tutulsada yine de yükseldi. Alım gücü düştü bu nedenle 22 bin TL sanılan asgari ücret aslında 19 bin TL artık. Asgari ücrete bu sebeplerle 6 bin TL zam yapılsın'

zam para 6 bin tl

"SIFIR İHTİMAL! MEHMET ŞİMŞEK DE BUNA BAYILMAYACAKTIR"

Ben buna sıfır ihtimal veriyorum. Bunu patronlar da yapılmaz, Mehmet Şimşek de buna bayılmayacaktır. Çünkü onun teorisine göre insanlar zam alırsa harcalar, enflasyon artar. Paki ama Diyanet'in, Külliye'nin bütçesi artıyor. Onlar enflasyonist baskıya neden olmuyor mu?

sımsek

"BENİM DUYDUĞUM 2 BİN TL ZAM YAPILACAK"

O nedenle evet ben asgari ücrete bir düzenleme, hesaplama bekliyorum. Ama öte yandan bu zammın 6 bin TL olmasına sıfır ihtimal veriyorum. Benim tahminim ve duyduğum 2 bin TL zam yapılacak. Bu 2 bin TL'de kime yeter onu da bilmiyorum gerçekten.

2 bin tl

İlginizi Çekebilir

Özgür Erdursun asgari ücret zammı için çok net konuştu!

Özgür Erdursun asgari ücret zammı için çok net konuştu!

Asgari ücrete ara zam için yeni iddia!

Asgari ücrete ara zam için yeni iddia!

Asgari ücrete ara zam hamlesinde ilk adım! "4 bin 500 lirayı geçecek"

Asgari ücrete ara zam hamlesinde ilk adım! "4 bin 500 lirayı geçecek"

 Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu

Zam talebi Erdoğan'a iletildi, Mehmet Şimşek ile mekanizma kuruldu
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Karahan'dan 'dezeneflasyon' vurgusu...Başkan Karahan'dan 'dezeneflasyon' vurgusu...
Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!Bakan Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi!

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Mehmet Şimşek Özlem Gürses son dakika Asgari ücret zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

Valizler dolusu basmışlar! Görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Diyarbakır'da ilginç gelenek! Gençler birbirlerini kırbaçlıyor

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Emeklilerin beklediği haber geldi: Ödeme takvimi gün gün belli oldu

Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinde esrar varmış... Toplatılıyor

Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinde esrar varmış... Toplatılıyor

Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Emlak sektöründe yeni düzenleme!

Uygulamadan alışveriş yapıyordu kıl payı kurtuldu!

Uygulamadan alışveriş yapıyordu kıl payı kurtuldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.