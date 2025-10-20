FİNANS

Asgari ücreti nokta atışı bilen bankadan yeni asgari ücret için tahmin! Kritik gün yarın

Asgari ücret zammı için gözler yarına çevrildi. Yeni asgari ücret ne kadar olacak sorusuna yanıt aranmaya devam ederken işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de yani yarın toplanacak. Toplantı öncesi, geçen yılki 2025 asgari ücreti nokta atışı bilen ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'nin 2026 asgari ücret için öngörüsü gündem oldu. Peki, tahminler neler?

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak sorusu milyonların gündeminde. Asgari ücret zammı için önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 9 Ekim'de "Sendikal Örgütlenmenin Yaygınlaştırılması" gündemiyle topladığı Üçlü Danışma Kurulu'nu, 21 Ekim'de (yarın) bir kez daha toplayacak. Bakanlığın ev sahipliğindeki toplantıda, taraflar aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişiyle ilgili görüş alışverişinde bulunacak.

İŞÇİ TARAFI NE DİYOR?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız" açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim" demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET TAHMİNLERİ

Asgari ücret sürecinde zam pazarlığı öncesi çeşitli tahminler ve beklentiler de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücreti doğru tahmin eden bankaların bu yılki yeni asgari ücret rakamı için tahminleri de gündem oldu. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley ve uluslararası yatırım bankası JPMorgan yeni asgari ücrete dair öngörülerini aktardı. Buna göre; yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam bekliyorlar.

Bankanın tahminlerine göre; yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 TL olabilir. Yüzde 25'lik artış senaryosunda ise asgari ücret 27 bin 630 TL olabilir. Banka, 2025'te yüzde 30'luk zammı doğru tahmin etmişti.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Asgari Ücret Tespit Komisyonu Asgari ücret zammı asgari ücret zam oranı Asgari ücret ne kadar olacak?
