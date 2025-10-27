FİNANS

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret sorusuna yanıt! 'Bilmeniz gereken en önemli konu' diyerek açıkladı

Asgari ücret son dakika! Üçlü Danışma Kurulu, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişine dair görüş alışverişi için toplanmıştı. Asgari ücrette ilk adım atılırken herkes asgari ücret ne kadar olacak sorusuna kilitlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi. "Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz" diyen Işıkhan "Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz" şeklinde konuştu.

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanın en çok merak ettiği konulardan bir tanesi. Geçtiğimiz hafta, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak üzere toplanmıştı. Halen net 22 bin 104 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak ediliyor. Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da asgari ücret ile ilgili bir açıklama geldi.

"ASGARİ ÜCRETİ HÜKÜMET OLARAK BİZ BELİRLEMİYORUZ"

Memurlar.net'e konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücret süreciyle ilgili değerlendirmelerini aktardı.

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı da tartışmaya açıldı. Aralık ayında başlayacak süreç. Bu süreçle ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar.

"BİZ MASADA SOSYAL DİYALOĞA ÇOK ÖNEM VEREN BİR HÜKÜMETİZ"

Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz.

"KOMİSYONDA NE DEĞİŞİKLİK YAPALIM DİYE SORDUĞUMUZDA SOMUT BİR ŞEYLE GELMİYORLAR KARŞIMIZA"

Tabii Türk-İş'in ve Hak-İş'in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz"

İŞÇİ, İŞVEREN VE HÜKÜMET "ASGARİ ÜCRET" GÜNDEMİYLE TOPLANMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişini ele almak üzere toplanmıştı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısı ve işleyişine ilişkin yaklaşık 3 saat süren toplantı gerçekleştirmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık etmişti. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, aralık ayında başlayacak asgari ücret belirleme süreci öncesi taraflar, komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine fikirlerini paylaşmıştı.

İŞÇİ TARAFI NE DİYOR?

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, 25 Aralık 2024'te düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücret rakamını eleştirerek, "Adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduk. Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha biz TÜRK-İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız." açıklamalarında bulunmuştu.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da 27 Ekim 2025'te Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değişmesi gerektiğine işaret ederek, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenme süreciyle ilgili, "TÜRK-İŞ ile yine bir görüşmemiz oldu. Katılmayacaklarını tekrar teyit ettiler. Bizim de katılmayacağımızı kendilerine tekrar ifade ettim." demişti.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
